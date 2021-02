Dominik Schmid ist Facharzt für Plastische, Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie und führt seit 2011 eine Praxis für Plastische und Ästhetische Chirurgie in St.Gallen. Operationen, die eine Narkose oder einen stationären Aufenthalt erfordern, führt er entweder in der Hirslandenklinik Stephanshorn oder in der Berit Klinik Speicher durch. Der 50-Jährige ist zudem Konsiliararzt am Schweizerischen Paraplegiker-Zentrum in Nottwil und arbeitet am Universitätsspital Basel an diversen wissenschaftlichen Projekten mit. (shi)