Jungpolitikerin Sarah Bünter: Frauenbewegung denkt zu konservativ

INTERVIEW Sarah Bünter, abtretende St.Galler Präsidentin der jungen Mitte: «Frauen haben die gleichen Chancen – es liegt an uns, in Führungspositionen hineinzuwachsen» Die Ostschweizerin Sarah Bünter stand zweieinhalb Jahre lang an der Spitze der jungen Mitte. Jetzt tritt sie ab und fordert die Frauen auf, mehr politische Verantwortung zu übernehmen. Von der Opferrhetorik einiger Feministinnen hält sie nichts. Stefan Schmid Jetzt kommentieren 09.10.2021, 05.00 Uhr

Sarah Bünter, bis vor wenigen Tagen Präsidentin der jungen Mitte Schweiz.

Bild: Benjamin Manser

Sarah Bünter, Sie waren zweieinhalb Jahre lang Präsidentin der Jungen Mitte, der Jungpartei der einstigen CVP. Eine gute Erfahrung?

Sarah Bünter: Ja, auf jeden Fall. Ich habe sehr viel gelernt und mir ein persönliches Netzwerk aufbauen können. Das hat sich gelohnt. Wobei: Ich hatte ja schon grosse Zweifel, ob ich das Amt überhaupt antreten sollte.

Wer hat Sie am Ende überzeugt, es zu tun?

Überwiegend Männer. Sie sagten alle, mach es doch. Frauen waren eher skeptisch. Sie haben meine Zweifel, die ich ohnehin hatte, häufig zusätzlich befeuert. Mach es lieber nicht, wenn du unsicher bist. Das habe ich oft gehört. Nur meine Mutter hat mich stets unterstützt.

Ohne sie und die Männer hätten Sie es nicht gewagt?

Das ist jetzt vielleicht übertrieben, aber es war schon eindrücklich zu sehen, wer mich ermuntert hat und wer nicht.

Glauben Frauen nicht an Frauen?

Ich würde sagen, sie trauen vor allem sich selber weniger zu als das bei Männern der Fall ist. Diese übernehmen ein Amt auch dann, wenn Sie sich nicht sicher sind, ob sie das wirklich packen. Frauen überlegen sich solche Dinge dreimal, bevor sie sich entscheiden. Das war bei mir nicht anders.

Ihr Nachfolger an der Spitze der Jungen Mitte ist ein Mann. Gab es keine Frau, die Sie hätten fördern und nachziehen können?

Es ist Knochenarbeit, Frauen zur Übernahme von politischer Führungsverantwortung zu bringen. Viele glauben, es sei als Frau in der Politik immer noch sehr schwierig, Fuss zu fassen. Auch ich hatte vor der Amtsübernahme Gründe, warum ich es nicht machen sollte. Doch man kann nicht immer mehr Frauen in Führungspositionen fordern, aber sich selber nie zur Verfügung stellen.

Fehlen den jungen Frauen Förderinnen?

Absolut. Viola Amherd ist in dieser Hinsicht ein grosses Vorbild. Wir müssen Frauen dazu bringen, sich zu engagieren: Im Beruf, auf Podien, in der Politik. Frauen sind, so meine Erfahrung, wenn sie einmal Verantwortung übernehmen, häufig effizienter, fleissiger als Männer. Junge Frauen sind selbstbewusst und talentiert. Aber sie brauchen Frauennetzwerke, die sie fördern. Vorbilder, die sie nachziehen, wachsen lassen. Genauso, wie das bei den Männern schon seit Jahrzehnten in aller Selbstverständlichkeit funktioniert.

Verhindern Frauen andere Frauen?

Manchmal, ja. Bei Männern stelle ich tendenziell fest, dass sie stolz sind, wenn sie einen jungen Kollegen nachziehen können. Bei Frauen entstehen schneller Konkurrenzverhältnisse. Eine etablierte Frau sieht es oft nicht so gern, wenn eine zehn Jahre jüngere plötzlich Auftritte und Aufmerksamkeit bekommt. Man könnte ja überholt werden.

Linke Feministinnen sehen das anders und prangern primär die männliche Dominanz in einer männlich geprägten Politik und Wirtschaft an – und fordern Quoten. Wie sehen Sie das?

Ich halte generell wenig von diesem konfrontativen Feminismus. Wir müssen die Welt gemeinsam mit den Männern verändern, nicht gegen sie. Zu Ihrer Frage: Es braucht keine Quoten. Wir Frauen haben heute die gleichen Chancen wie die Männer. Es liegt an uns, in diese Positionen hineinzuwachsen. Und uns gegenseitig zu pushen. Es sind nicht immer die anderen schuld, wenn es zu wenig Frauen hat.

Viele Frauen sagen, sobald sie Kinder haben, ändere sich das mit den gleichen Chancen und sie werden in die Mutterrolle gedrängt.

Das mag teilweise immer noch so sein. Doch mindestens so stark sind in unserem Land traditionelle Rollenvorstellungen gerade auch bei Frauen verbreitet. Sie ziehen sich nach Geburt der Kinder freiwillig stark aus dem Berufsleben zurück. Ich werde das, sollte ich einmal Kinder haben, nicht tun. Meine Mutter ist diesbezüglich mein Vorbild. Sie hat immer gearbeitet – und musste sich dafür rechtfertigen.

Feministinnen fordern die Entschädigung von Familienarbeit.

Das werfe ich der Frauenbewegung vor. Sie ist in konservativen Denkmustern gefangen und betont stets die Defizite der gelebten traditionellen Modelle. Frauen sind in dieser Logik Opfer und brauchen Unterstützung. Mein Ansatz ist ein anderer. Ich will niemandem vorschreiben, welches Modell er oder sie zu wählen hat. Aber wir Frauen sollten die Chancen sehen, die sich durch die Übernahme von Verantwortung ergeben.

Müssen sich Frauen nicht immer noch viel stärker rechtfertigen, wenn Sie viel arbeiten und Kinder haben, als dies bei Männern der Fall ist?

Doch, leider ist das so. Ich habe das bei meiner Mutter gesehen, die sich ständig rechtfertigen musste, eine Rabenmutter zu sein. Aber auch hier glaube ich an den Wandel. Viele aus meiner Generation sehen das entspannter. Und die Zahl der Frauen, die trotz kleiner Kinder Regierungsrätin oder Nationalrätin werden, steigt. Langsam zwar, aber sie steigt. Es ist ein Kampf als Frau. Aber es ist auch ein Kampf als Mann. Wenn du etwas erreichen willst, dann musst du alles geben.

Kommen wir zu ein paar aktuellen Gleichstellungsfragen: Linke Frauen bekämpfen die Anhebung des Frauenrentenalters auf 65. Keine Reform auf dem Buckel der Frauen. Verständnis?

Ich bin gegen eine Reform nur auf dem Buckel der Jungen! Frauen haben tiefere Renten als Männer, weil sie häufig eine schlechtere Pensionskasse haben. Dagegen hilft in erster Linie, wenn die Pensionskasse tiefere Pensen ebenfalls deckt. Es geht hierbei um die zukünftige Arbeitswelt, welche vermehrt unabhängig vom Geschlecht von Teilzeitpensen geprägt sein wird. Bei der AHV hingegen sind Frauen heute nicht benachteiligt. Wir leben länger als Männer, beziehen somit auch länger AHV, zahlen aber weniger ein. Ich sehe nicht ein, warum das Rentenalter nicht angeglichen werden soll.

Sollen Frauen Militärdienst leisten?

Frauen sind nicht zu schwach, um auch der Armee zu dienen. Ich bin für einen Service citoyen, also für einen obligatorischen Dienst an der Gemeinschaft, welcher beide Geschlechter leisten.

Progressive Frauen aus FDP und GLP wollen die Individualbesteuerung einführen. Da macht hingegen die Mitte wiederum nicht mit. Warum nicht?

Mit der Individualbesteuerung werden traditionelle Familienmodelle fiskalisch schlechter gestellt. Das wollen wir nicht. Der Staat soll weder die eine noch die andere Beziehungsform bevorzugen. Das aktuelle Splitting-Modell auf Kantonsebene hat sich bewährt.

Das Bundesgericht hat entschieden, dass Frauen nach Scheidungen schneller wieder für sich sorgen müssen. Richtig oder falsch?

Es ist wichtig, dass sich Frauen von Anfang an bewusst sind, das Leben möglichst unabhängig zu gestalten. Wenn wir für wirkliche Gleichstellung sind, dann muss man eine gewisse finanzielle Unabhängigkeit auch entwickeln wollen.

Das dürften traditionelle CVP-Wählerinnen in den konservative Stammlanden anders sehen.

Ich habe Respekt vor allen Familienmodellen. Aber Sie haben mich nach meiner persönlichen Meinung gefragt.

Wie soll es mit Ihrer Politkarriere weitergehen? Im Kanton St.Gallen stehen Ihnen mit Nicolo Paganini und Markus Ritter zwei Männer vor der Sonne.

Kommt Zeit, kommt Rat. Ich bin geduldig und warte auf meine Chance.

Sie wollen Nationalrätin werden?

Ja, das würde mich schon sehr reizen.

Und vorher noch Kantonsrätin?

Oder zuerst einmal Stadtparlamentarierin in St.Gallen. Ich bin dort auf dem ersten Ersatzplatz. Ich finde alle Ebenen des Staates politisch interessant. Aber es gibt auch in anderen Lebensbereichen Herausforderungen, die mich reizen.

Als gebürtige Frauenfelderin könnten Sie sich ja auch eine Rückkehr in den Thurgau überlegen. Ihre Wahlchancen bei der CVP/die Mitte wären dort gewiss nicht kleiner als in St.Gallen.

Da haben Sie recht. Doch es gefällt mir sehr in St.Gallen. Ich bleibe hier.

Zur Person Sarah Bünter ist am 25. März 1993 in Frauenfeld geboren und in Gerlikon aufgewachsen. Nach der Matura in Frauenfeld ist sie nach St.Gallen gezogen, um Internationale Beziehungen zu studieren. Nach verschiedenen Teilzeitjobs – Bünter arbeitete unter anderem in einem Ski- und Snowboardgeschäft und als Nanny – macht sie ein Praktikum in einem Raumplanungsbüro in St.Gallen. Bünter war zwischen Mai 2019 und September 2021 Präsidentin der Jungen CVP Schweiz, die sich in die Junge Mitte Schweiz umbenannt hat.