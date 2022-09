So politisiert die neue Präsidentin der St.Galler Mitte

Interview «Pragmatische Politik ist nicht immer sexy»: So denkt und politisiert die neue Präsidentin der Mitte Kanton St.Gallen Franziska Steiner-Kaufmann, neue Präsidentin der St.Galler Mitte, über politische Vorbilder, falsche Erwartungen und Klötze am Bein. Regula Weik und Rossella Blattmann Jetzt kommentieren 08.09.2022, 05.00 Uhr

Franziska Steiner-Kaufmann: «Ich würde das Amt auch ohne Brimborium ausüben.» Bild: Reto Martin

Sie stehen neu an der Spitze der St.Galler Mitte. Worauf müssen sich die Parteimitglieder gefasst machen?

Franziska Steiner-Kaufmann: Ich bin keine Autokratin. Mein Führungsstil ist basisdemokratisch geprägt. Ich finde es wichtig, die betroffenen Personen in die Entscheide miteinzubeziehen.

Wie gehen Sie mit Kritik um?

Ich werde kritische Mitglieder anhören und abzuholen versuchen. Ich weiss aber auch: Ich werde es nie allen recht machen können. Das gilt es auszuhalten. Wichtig ist, mit der nötigen Demut an eine Aufgabe wie ein Parteipräsidium heranzugehen. Das hilft im Umgang mit Kritik.

Wer ein solches Amt anstrebt, steht gerne im Zentrum und der Öffentlichkeit.

Das war nicht der Ursprung meiner Motivation. Ich würde das Amt auch ohne Brimborium ausüben.

Ihre Wahl steht für eine Verjüngung, einen Aufbruch der Partei. Womit räumen Sie als Erstes auf?

Viele wünschen sich von mir ­frischen Wind – zu Recht. Ich werde deswegen aber nicht alles umkrempeln.

Es bleibt alles beim Alten?

Ich habe ein komplett anderes Profil als mein Vorgänger, da wäre es seltsam, wenn sich gar nichts ändern würde. Heute geht das Know-how der erfahrenen Politgeneration eher zu­fällig an die jüngere über. Da möchte ich ansetzen.

Ihr Vorgänger soll ein Elefantengedächtnis haben.

Das habe ich definitiv nicht. Ich führe mit dem Erfahrungsschatz, den ich mitbringe.

Welches ist Ihre Stärke?

Ich habe ein gutes Gespür für Menschen und Prozesse. Ich bin jemand, der merkt, wie und wann ich mit einer bestimmten Person reden muss, damit ein gutes ­Ergebnis resultiert.

Sie sind nach Lucrezia Meier-Schatz erst die zweite Frau an der Parteispitze. Ist Sie Ihr politisches Vorbild?

Ich bewundere, wie sie sich noch immer für die Gesellschaft engagiert. Es ist wichtig, sich mehrere Vorbilder zu nehmen und sich von verschiedenen Leuten das Beste abzuschauen.

Beim wem kupfern Sie ab?

Ich würde mir gerne eine Scheibe von Beni Würths Gelassenheit abschneiden. Ich bewundere Markus Ritters Rhetorik ­zwischen Fachkompetenz und Humor. Und selbstverständlich das Erinnerungsvermögen meines Vorgängers Patrick Dürr.

Die Mitte geht mit neuem Namen in die Wahlen. Mit dieser Öffnung sind klare Erwartungen verbunden.

Wir stehen an einem spannenden Punkt. Wir haben einen neuen Namen, eine bewährte Politik und viel Know-how. Aber klar: Wir werden uns beweisen müssen. Mit dem neuen Namen allein ist es nicht getan.

Wie wollen Sie neue Wähler gewinnen?

Das C hat es uns erschwert, gewisse Wählerinnen und Wähler zu erreichen. Das ist nun möglich. Nun müssen wir beweisen, dass es uns auch gelingt.

Wie gehen Sie konkret vor?

Das ist noch zu früh. Das wird Teil der Wahlstrategie sein.

Die Mitte, damals noch CVP, verlor in den letzten Wahlen den dritten Nationalratssitz. Diesen zurückzuerobern, muss Ihr Minimalziel sein?

Das ist ein Ziel. Wir legten in den letzten Wahlen zu, vergrösserten den Wähleranteil – und verloren einen Sitz. Es gibt für eine Partei nichts Bittereres.

Mit wem wird Beni Würth in der nächsten Legislatur das St.Galler Ständeratsduo bilden?

Wir wissen ja noch gar nicht, ob es Veränderungen gibt. Paul Rechsteiner hat sich noch nicht geäussert.

Wie sich Regierungsrat Bruno Damann entscheiden wird, das wissen Sie?

Ich habe noch nichts gehört.

Wird dereinst eine Frau seine Nachfolge antreten?

Wir haben mit Susanne Hartmann bereits eine kompetente Frau in der Regierung. Ich mache solche Ämter nicht gerne am Geschlecht fest. Grundsätzlich braucht es Personen mit breitem Fachwissen, Konsensfähigkeit und Fingerspitzengefühl, um in einem solchen Exekutivamt bestehen zu können. Die Mitte hat Frauen wie Männer, die das alles mitbringen.

Eine Aufgabe für Sie?

Meine Ambition ist eine andere: Ich möchte mich über einen ­langen Zeitraum politisch hoch motiviert einbringen können. Wenn ich mit 60 noch nicht politverdrossen bin, sind meine Ambitionen mehr als erreicht.

Sie haben sehr wohl andere Ambitionen: Sie kandidieren für den Nationalrat.

Das war vorhin keine Floskel. Es hat bei der Mitte-Tradition, dass die Präsidentin oder der Präsident kandidiert. Ich will mit einem engagierten und ambitionierten Wahlkampf vorangehen. Das heisst nicht, dass der dritte Sitz meiner sein muss.

Ellbogen ausfahren, hohe Lautstärke, scharfe Tonalität: Mögen Sie diese Begleiterscheinungen der Wahlen?

Ich mag es, wenn es «abgeht» im Parlament, wenn hart gerungen und gekämpft wird – solange Anstand und Respekt gewahrt sind. Es darf reiben in der Politik, so findet man Lösungen. Bei persönlichen Angriffen wird die rote Linie überschritten.

Die Mitte steht selten im Blitzlicht. Haben Sie ein Wahrnehmungsdefizit?

Pragmatische Politik ist nicht immer sexy. Es ist einfacher, Extrempositionen medial zu verbreiten. Gleichzeitig nehme ich eine Verdrossenheit der Bevölkerung an der ewigen Polarisierung wahr. Das kann uns helfen. Und: Wir müssen lernen, unsere Erfolge zu feiern und stärker nach aussen zu tragen. Das machen andere Parteien besser.

Das Thema der Stunde ist die Energiekrise. Welche Lösung schlagen Sie vor?

Ich gehöre nicht zu jenen, die nur auf Solar-, nur auf Windenergie, nur auf Wasserkraft setzen und Atomenergie als des Teufels verschreien oder wieder heraufbeschwören wollen. Die aktuelle Situation zeigt: Wir brauchen einen Energiemix.

Franziska Steiner-Kaufmann lebt mit ihrer Familie auf einem Bauernhof in Gommiswald. Bild: Reto Martin

«Ohne Strom keine Milch», titelte kürzlich die NZZ. Gilt das für Ihren Hof auch?

Wir haben Muttertierhaltung und müssen nicht melken. Anders ist es auf Betrieben mit Milchvieh – 50 Kühe hat man nicht eben mal von Hand gemolken. Natürlich wäre es ohne Strom auch für uns nicht wirklich lustig. Aktuell spüren wir wie alle die Verteuerung des Treibstoffs, etwa beim Mähen oder beim Siloballenpressen.

Wo sparen Sie Energie?

Ich habe grad vorhin das Licht gelöscht (lacht). Was ich sagen will: Auch ich werde im Umgang mit Strom achtsamer. Wir waren uns gewohnt, dass Strom immer fliesst. Dass dies phasenweise vielleicht bald nicht mehr der Fall sein wird, konnten wir uns vor kurzem noch nicht ausmalen. Ich sorge mich aber nicht so sehr um das Individuum als vielmehr um die Wirtschaft.

In wenigen Wochen wird über die AHV-Reform abgestimmt. Ihre Prognose?

Es wird knapp werden. Doch es muss gelingen, dieses wichtige Sozialwerk zu stärken. Der vorgeschlagene Weg ist sinnvoll.

Die SP begründet ihr Nein zum Rentenalter 65 für Frauen mit fehlender Gleichstellung in anderen Bereichen. Ist das so falsch?

Ich behaupte nicht, die Gleichstellung sei in allen Bereichen erreicht. Aber die Forderung, erst muss alles andere gemacht werden, erst dann bieten wir Hand – das funktioniert nicht.

Frauen sind in Kaderpositionen noch immer untervertreten. Braucht es Quoten?

Nein. Das kann zum Klotz am Bein werden. Es ist nicht gewinnbringend, wenn alle wissen, diese Frau ist aufgrund der Quote in dieser Funktion oder diesem Amt. Mehr Frauen in Kaderpositionen wird es geben, wenn wir die Vereinbarkeit von Beruf und Familie besser fördern.

Zum Schluss: Was wünschen Sie sich von Ihrer Partei?

Es ist wichtig, gnadenlos ehrliche Leute um sich herum zu haben. Leute, die einem offen und kritisch sagen, wenn etwas schiefläuft. Schönredner bringen einen nicht weiter.

Die neue Präsidentin Franziska Steiner-Kaufmann ist die neue Präsidentin der Mitte des Kantons St.Gallen. Die Delegierten haben die 30-jährige Kantonsrätin aus dem Linthgebiet und bald zweifache Mutter, die mit ihrer Familie auf einem Bauernhof in Gommiswald lebt, vor einer Woche in Wattwil zur Nachfolgerin des Rheintalers Patrick Dürr gewählt. Den Ausgleich zum Beruf findet die Uznacher Schulleiterin beim Lesen und Kochen. «Bündner Gerstensuppe ist meine Spezialität», sagt sie. (bro, rw)

