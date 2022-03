Bruno Vattioni verabschiedet sich vom Säntis

Säntis und Bruno Vattioni werden oft in einem Atemzug genannt: 2001 war der gelernte Maschinenbauer als technischer Leiter zur Säntis-Schwebebahn AG gestossen, seit 2004 stand er der Geschäftsleitung vor. Ende Jahr trat er diese Aufgabe ab, Ende April ist sein letzter Arbeitstag. Danach geht er in Pension und will zu Fuss neue Gegenden in der Schweiz entdecken. Vattioni wohnt mit seiner Frau in Herisau und hat zwei erwachsene Kinder. (rw)