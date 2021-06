FDP-Präsidium: Warum Andrea Caroni nicht Parteichef werden will

Interview Nach Petra Gössis Rücktritt: Andrea Caroni will nicht FDP-Parteichef werden – das sind seine Gründe Der Ausserrhoder Ständerat Andrea Caroni wird als möglicher Nachfolger von FDP-Präsidentin Petra Gössi gehandelt. Da er heute Vizepräsident ist, scheint eine Kandidatur naheliegend. Jetzt nimmt der 41-Jährige Stellung – und sagt ab. Warum? Adrian Vögele 15.06.2021, 14.10 Uhr

Will Vizepräsident der FDP bleiben: Andrea Caroni, Ausserrhoder Ständerat. Bild: Peter Schneider/ KEYSTONE

Nach dem Rücktritt von Petra Gössi dreht sich das Kandidatenkarussell. Sie sind erster Vizepräsident der FDP – und stehen im Scheinwerferlicht. Wollen Sie Parteichef werden?

Nein, ich stehe nicht zur Verfügung. Dies aus zwei Gründen. Meine Kinder sind fünf und sieben. Es ist fast unmöglich, einer jungen Familie ein guter Vater und Partner zu sein und gleichzeitig ein guter Parteipräsident. Das verträgt sich zeitlich einfach nicht.

Und der zweite Grund?

Ich bin von Herzen gerne Ausserrhoder Ständerat. Hier liegt mein Fokus. Das ist aus meiner Sicht nicht gut mit dem Job des Parteipräsidenten vereinbar. Als Parteipräsident hat man eine andere Aufgabe und verzichtet auf sehr viele politische Freiheiten.

Die FDP muss sich jetzt neu organisieren. Wie sehen Sie Ihre Rolle? Bleiben Sie an der Parteispitze?

Ich übernehme gerne weiterhin die Verantwortung als Vizepräsident. Als solcher stelle ich mich auch für die Findungskommission zur Verfügung, welche die Nachfolge von Petra Gössi aufgleisen wird.

Die Ausgangslage ist nicht gemütlich. Die FDP musste in den vergangenen zwei Jahren Wahlniederlagen einstecken und kämpfte mit internen Zerreissproben, etwa im EU-Dossier oder in der Klimapolitik. Wie soll es weitergehen?

Die Situation ist sicher speziell anspruchsvoll. Wir stehen gut zwei Jahre vor den Wahlen. In letzter Zeit musste die FDP bei verschiedenen Themen aus der Defensive agieren – die Klimapolitik ist ein Beispiel – und kämpfte mit öffentlichen Meinungsverschiedenheiten.

Schadet das der Partei?

Jede und jeder soll seine Meinung äussern dürfen. Aber in zentralen politischen Debatten kommt irgendwann der Punkt, an dem man seine abweichende Meinung in der öffentlichen Diskussion auch mal etwas zurücknehmen darf. Das hat in jüngerer Zeit nicht immer funktioniert. Ich bin aber zuversichtlich, dass wir uns in nächster Zeit vermehrt auf Themen konzentrieren können, in denen wir uns einig sind. Die Altersvorsorge oder die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zum Beispiel werden die Schweiz in nächster Zeit stark beschäftigen.

Wird der Einfluss von Parteichefinnen oder Parteichefs auf die Haltung der Mitglieder überschätzt?

Eigentliche Macht haben Parteichefs nicht – ausser die Macht der Überzeugung. Am Ende ist jedes Mitglied selber für seine Haltung verantwortlich.

Nochmals zur Frage der Arbeitsbelastung: Unlängst ist Andrea Gmür als Mitte-Fraktionschefin zurückgetreten – das Amt sei zu aufwendig, sie wolle sich mehr auf ihre Arbeit als Ständerätin konzentrieren. Werden solche Parteichargen tatsächlich immer zeitintensiver?

Die Belastung in solchen Funktionen ist erheblich gestiegen: Die Themen drehen immer schneller, die sozialen und gewöhnlichen Medien ebenso.

Würden Sie kandidieren, wenn die FDP ein Co-Präsidium einsetzen würde, so, wie es die SP getan hat?

Nein. Das wäre für mich immer noch nicht mit meiner Familie und meinem Ausserrhoder Amt vereinbar. Aber: Je länger ich darüber nachdenke, desto valabler scheint mir die Idee eines Co-Präsidiums für die FDP. Zwei Personen könnten die Arbeitslast besser stemmen und zugleich ein breiteres Spektrum abdecken – sie könnten beide Geschlechter sowie verschiedene Themen und Regionen vertreten. Es lohnt sich sicher, auch diese Option genau anzuschauen.