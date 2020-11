Interview Nach dem Aus für Egger's Catering beim FC St.Gallen meldet sich Chef Urs Egger zu Wort: «Ich kann nicht sagen, ob ich enttäuscht oder froh sein soll» Eggers Cateringpartnerschaft mit der FC St.Gallen Event AG läuft im Sommer 2021 aus. Im Kybunpark setzt man künftig auf die Dienste der Migros Ostschweiz. Im Interview blickt der bisherige Cateringchef auf eine «geile Zeit» zurück. Er freut sich über die Entschleunigung und will seinen neuen Lebensabschnitt geniessen. Miguel Lo Bartolo 27.11.2020, 17.33 Uhr

Urs Egger, Inhaber Egger's Catering. Bild: PD

Urs Egger eröffnete vor über 20 Jahren den ersten Grillstand im Espenmoos. Was als «Jöbli» begann, entwickelte sich zu einer langjährigen Erfolgsgeschichte. Im Sommer 2021 nimmt sie ein abruptes Ende. Wie die FC St.Gallen Event AG in einer Mitteilung schreibt, lässt man den Vertrag mit Eggers Cateringservice auslaufen. Der neuer Partner steht bereits fest: Die Genossenschaft Migros Ostschweiz wird Eggers Platz einnehmen. Im Interview bezieht der gegenwärtige Cateringchef Stellung.

Wie hat Sie Nachricht über das Aus der Zusammenarbeit mit dem FC St.Gallen getroffen?

Urs Egger: Das ist für mich emotional schwer einzuordnen. Ich kann nicht sagen, ob ich enttäuscht oder froh sein soll. Denn ich kann nach 25 Jahren und einer ausgesprochen reibungslosen Zusammenarbeit mit dem FC St.Gallen meinen Arbeitsplatz geordnet und gesittet verlassen.

Also kein böses Blut.

Absolut nicht. Natürlich gab es keine Jubelschreie. Aber am Abend, an dem ich vom Entscheid der FC St.Gallen Event AG erfuhr, haben meine Frau und ich eine gute Flasche Wein geköpft. Den Genuss einer Zigarre liess ich mir an jenem Abend auch nicht nehmen.

Das klingt aber schon nach Jubelschreien.

Ich hab es einfach von der positiven Seite betrachtet: Um mit der Migros mithalten zu können, hätte ich in dieser unsicheren Zeit hohe Investitionen tätigen müssen. Das war mir zu riskant. Ich bin jetzt schon etwas älter und kann nach langjähriger Tätigkeit für den FC St.Gallen positiv damit abschliessen.

Was nehmen Sie aus diesem Vierteljahrhundert mit?

Tausende schöne Kundenkontakte und Freundschaften. Entschuldigen Sie, wenn ich das so sage, aber es war eine geile Zeit! Ich überlege gerade, ob ich sie zu Papier bringen soll.

Wie meinen Sie das, «zu Papier bringen»?

Ich spiele mit dem Gedanken, ein Buch über meine Zeit beim FC St.Gallen zu schreiben. Im Plappern bin ich zwar begabter als im Schreiben. Meine Frau und ich führen aber fleissig Tagebuch.

Wie kamen Sie zu dieser Idee?

Immerhin durfte ich sieben Vereinspräsidenten kennenlernen. Alle waren angenehm in der Zusammenarbeit - doch waren sie nicht alle vom gleichen Schlag. So ein Blick hinter die Kulissen könnte meiner Meinung nach durchaus interessieren. Ich habe auch schon einen passenden Buchtitel: «Sieben Horizonte in grün-weiss».

Wissen Sie schon, wie es im kommenden Sommer weitergeht?

Arbeitslos bin ich ja glücklicherweise nicht. Im Gegenteil: Wir haben zahlreiche Geschäftszweige, um die wir uns auch weiterhin kümmern werden. Wir bewirtschaften unter anderem noch in drei weiteren Stadien: Bei Länderspielen in Vaduz und daneben noch in Schaffhausen und Wil.

Und abseits der Arbeit?

Wünsche ich mir mehr Lebensqualität. Der Genuss ist bis anhin deutlich zu kurz gekommen. Ich war beispielsweise mit meinen Kindern noch nie drei Wochen in den Ferien, weil wir jedes Wochenende in Stadien verbrachten. Das gilt es jetzt nachzuholen.