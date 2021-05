Interview «Nach der Krise muss ein kritisches Fazit gezogen werden»: Der Thurgauer Unternehmer Matthias Gehring über seinen Ärger mit dem BAG und seinen Alltag in der Pandemie Matthias Gehring ist Gemeindepräsident von Hauptwil-Gottshaus. Ausserdem ist er Inhaber der Firma Swiss Licht. Im Interview erzählt er, wie sich seine Arbeit während Corona verändert hat, was ihn am Bundesrat stört, und was einen Unternehmer ausmacht. Alain Rutishauser 18.05.2021, 05.10 Uhr

Matthias Gehring, Gemeindepräsident von Hauptwil-Gottshaus und Unternehmer.



Bild: Benjamin Manser (14. Mai 2021)

Wie geht es Ihnen während Corona?

Matthias Gehring: Mir persönlich geht es sehr gut. Wir haben den Vorteil, dass wir als sehr kleine Unternehmung volle Flexibilität haben und Entscheidungen sehr schnell treffen können. Das hat uns in dieser Zeit geholfen. Es ist zwar eine herausfordernde Zeit, doch möchte ich mich überhaupt nicht beklagen.

Sie sind Unternehmer. Wie sind Sie dazu gekommen? Und was ist ein Unternehmer überhaupt?

Für mich ist ein Unternehmer eine Person, welche bereit ist, gewisse Risiken einzugehen, eine gute Idee in Geld umsetzt und grosse Verantwortung trägt. Meine Firma Swiss Licht AG ist eher zufällig entstanden. An einem Unternehmerforum wurde ich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, etwas in diese Richtung zu machen.

Wie hat sich Ihre Arbeit seit Ausbruch der Pandemie verändert?

Wir haben den grossen Vorteil, dass unsere Kunden vor allem Unternehmen der öffentlichen Verwaltung sind. Somit wurden Aufträge nicht storniert, aber natürlich nach hinten geschoben. Zudem war und ist noch immer die Logistik eine grosse Herausforderung. Die Frachtkosten haben sich vervielfacht, Rohmaterial ist nicht erhältlich und Elektronikteile verzögern sich teilweise um Monate. Da wir über einen Mitarbeiter in Asien verfügen, hatten wir das Glück, dass er anstelle von Leuchten für ein paar Monate Masken und Schutzartikel beschaffen konnte, welche wir in der Schweiz zu vernünftigen Preisen verkaufen konnten.

Was raten Sie Menschen, die auch Unternehmer werden möchten?

Ich habe das Gefühl, dass es sehr viele Leute gibt, die gute Ideen hätten. Doch getrauen sie sich nicht, diese umzusetzen. Ich rate allen, die sich in die Selbstständigkeit wagen, ohne alle Eventualitäten zuerst abzuklären, seitenweise Businesspläne zu schreiben und sich alle Worst-Case-Szenarien auszudenken, aber es einfach zu probieren. Man soll den Mut haben, etwas auszuprobieren, auch wenn die Möglichkeit des Misserfolges besteht. Wenn ich es nämlich nicht versuche, habe ich bereits verloren.

Zur Person Matthias Gehring ist 1978 zur Welt gekommen. Nach der Schule hat er Wirtschaftsinformatik studiert. Seit 2008 ist er Lehrer in Teilzeit bei der Berufsfachschule Arenenberg. Im Juni 2011 hat er ausserdem das Amt als Gemeindepräsident der Politischen Gemeinde Hauptwil-Gottshaus übernommen, das er noch heute ausübt. Gehring ist Unternehmer. Im September 2013 hat er die Firma Swiss Licht AG gegründet, welche Leuchtsysteme vertreibt. Dabei arbeitet Gehring mit einem Partner aus China zusammen, der ihm LED-Leuchten besorgt. 2012 hat Matthias Gehring in Hauptwil geheiratet. (alr)

Matthias Gehring vor einem Lastwagen seiner Firma Swiss Licht AG.



Bild: Benjamin Manser (14. Mai 2021)

Wie sieht ein typischer Arbeitstag in Ihrem Leben aus?

Ich habe mich vom operativen Geschäft in der Firma Swiss Licht AG ziemlich zurückgezogen, da ich als Gemeindepräsident mehr als genug Arbeit habe im Moment. Trotzdem ist es für mich wichtig, in strategischen Angelegenheiten mitzuentscheiden und meine Erfahrung einzubringen.

Und was tun Sie an Wochenenden?

Ich glaube, meine Wochenenden unterscheiden sich nicht gross von anderen Personen. Ich geniesse unser schönes Zuhause, mache ab und zu ein wenig Sport oder verbringe Zeit mit meiner Frau.

Was ist in Ihrer Gemeinde Hauptwil-Gottshaus angefallen in den letzten zwölf Monaten?

Am Anfang der Pandemie waren wir vor allem Anlaufstelle für verunsicherte Bürgerinnen und Bürger. Wir haben dort, wo es nötig war, Hilfe organisiert und mussten natürlich den täglichen Betrieb auf der Verwaltung umstellen. Auch für uns wurden Themen wie Homeoffice, virtuelle Meetings und Gemeindeversammlungen, welche schriftlich abgehalten werden mussten, zur Herausforderung. Ich bin stolz auf mein Verwaltungsteam und den Gemeinderat. Alle haben an einem Strick gezogen, um sich möglichst rasch den neuen Begebenheiten anzupassen. Das Gleiche gilt natürlich auch für meine Firma. Auch dort mussten wir uns teilweise neu organisieren.

Welches sind aktuelle Projekte von Ihnen?

Momentan kämpfe ich noch immer gegen das Bundesamt für Gesundheit betreffend Coronaselbsttests. Ich möchte Selbsttests vom BAG bewilligen lassen, blitze aber ständig ab und werde vertröstet. Es ist eine Frechheit, wie dieses Bundesamt willkürlich und ohne Fakten Entscheide fällt. Zudem laufen momentan ein paar Ausschreibungen, an welchen wir mit der Firma Swiss Licht AG teilnehmen, um Gemeinden mit LED-Leuchten auszustatten.

Was hat Sie geärgert während der Pandemie?

Am Anfang hatte mich die Kommunikation des Bundesrates und BAG betreffend Nutzlosigkeit der Masken geärgert, nur weil keine vorhanden waren. Hinzu kommt die Unfähigkeit der Armeeapotheke bei der Beschaffung von Schutzartikeln und die Arroganz des BAG Tests, welche in ganz Europa zugelassen sind, in der Schweiz nicht anzuerkennen. Lieber definierten Sie die Zulassungskriterien so, dass sicher keine anderen Selbsttests auf den Markt gebracht werden können. Sie müssen ja den millionenfach eingekauften Roche-Test losbringen. Dass dieser aber ein Mehrfaches im Gegensatz zu anderen Tests kostet, wird leider verschwiegen. Schlussendlich ist es der Steuerzahler, der diese Kosten tragen muss.

Was hätten Sie selbst anders oder besser gemacht während Corona?

Es ist immer einfach, andere zu kritisieren, das ist mir klar. Richtig zu kommunizieren in dieser Situation, ist sicher extrem schwierig. Trotzdem bin ich der Meinung, gerade mit den Unsicherheiten betreffend Reisemöglichkeiten hätte man einfachere Lösungen finden können. Auch hätte man das Beschaffen von Schutzmaterialien privaten Unternehmen, welche damit Erfahrung haben, überlassen sollen.

Was meinen Sie damit?

Die Armeeapotheke hatte mit ihren völlig überteuerten Beschaffungen Steuergelder verschleudert. Auch hätte ich mir vom BAG gewünscht, dass Tests und Verfahren, welche in ganz Europa zugelassen sind, auch in der Schweiz eine einfache Zulassung erhalten hätten. Der Bundesrat erliess eine Teststrategie, welche vom BAG nur teilweise umgesetzt wurde.

Was wünschen Sie sich von den Menschen jetzt und nach Corona?

Ich wünsche mir, dass die Gelassenheit und Zufriedenheit der Menschheit wieder zurückkommt. Wir alle sind coronamüde und wünschen uns unser altes Leben zurück. Obwohl Corona vieles kaputtgemacht hat, Menschen ihre Existenz verloren haben und teilweise bis zur Verzweiflung brachten, bin ich der Meinung, dass es uns auch dazu bewogen hat, gewisse Verhaltensweisen zu überdenken und anzupassen.

Noch einen Wunsch an den Bundesrat? Oder das BAG?

Ich wünsche mir von beiden, dass nach Bewältigung dieser Krise ein kritisches Fazit gezogen wird und Massnahmen ergriffen werden.