Interview KVA Thurgau plant Fernwärmeleitung bis nach Bischofszell – wer diese bezahlen wird, ist noch offen Die Planung für den Ersatz der KVA in Weinfelden ist bereits angelaufen. Auch eine Fernwärmeleitung Richtung Osten bis Bischofszell ist geplant. Peter Steiner, Vorsitzender der KVA-Geschäftsleitung, nimmt zum Projekt Stellung. Interview: Christian Kamm 11.12.2020, 05.00 Uhr

Peter Steiner, die KVA Thurgau ist mit ihrem Ersatzbau früh dran. Sind 10 bis 15 Jahre ein üblicher Planungshorizont für solche Anlagen?

Eher 10 als 15 Jahre. Es gibt Fälle, in denen es auch in der Grössenordnung von sieben Jahren möglich gewesen ist. Aber das ist immer von den Rahmenbedingungen abhängig, ob es zum Beispiel Rekurse gibt. Darüber hinaus braucht es Kreditentscheide, Baubewilligungen und submissionsrechtliche Entscheide.

Die Standortfrage stellt sich nicht mehr? Es ist Weinfelden und soll Weinfelden bleiben?

Zu Beginn haben wir uns diese Frage gestellt. Der Standort Weinfelden hat aber so viele Vorteile, dass es nie zu einem ernsthaften Thema geworden ist, das Projekt irgendwo anders zu realisieren.

Welche Vorteile?

Das Land, auf dem wir bauen wollen, gehört schon uns. Wir haben einen Bahnanschluss und mit der Firma Model den grössten Energiebezüger der KVA in der Nähe. Auch wenn wir wie geplant die Fernwärme Richtung Osten erweitern wollen, haben wir hier eine sehr gute Situation. Ich würde sogar sagen, bezüglich Energie einer der besten Standorte der Schweiz.

Die Idee einer Fernwärmeleitung durchs Thurtal bis Bischofszell konkretisiert sich. Wann will man einen definitiven Entscheid fällen?

Der Kredit für das technische Vorprojekt wurde jetzt bewilligt. Dafür veranschlagen wir etwa 18 Monate. In dieser Zeit sollte auch dieser Aspekt genug abgeklärt sein punkto Leitungsführung, technischer Fragen und Wirtschaftlichkeit.

Wer bezahlt diese Leitung – die künftigen Nutzer oder die KVA?

Das ist noch offen. Letztlich müssen natürlich die Energieverbraucher einen kostendeckenden Preis bezahlen. Wir können die Energie nicht verschenken.

Aber zuerst geht es um die Kosten des Leitungsbaus.

Das ist im Moment noch nicht definiert. Was klar ist: Wir arbeiten in diesen Fragen eng mit den Technischen Betrieben Weinfelden zusammen, weil sie zum Teil auch Gaslieferant sind. Und es kann nicht sein, dass am selben Standort ein Werk der öffentlichen Hand gegen ein anderes ebenfalls öffentliches Werk in Konkurrenz tritt. Gemeinsam geht es sicher besser.

Wenn die Fernwärmeleitung tatsächlich realisiert wird, muss die neue KVA anderthalb mal so gross werden wie die heutige. Müssen Sie da nicht mit öffentlichem Widerstand rechnen?

Wir geben uns Mühe, sehr viel mit den Betroffenen zu sprechen. Zum Beispiel haben wir schon mit dem Stadtrat von Weinfelden Gespräche geführt und mit Nachbargemeinden. Ausserdem stimmen wir uns sehr eng mit dem Kanton ab.

Und die Umweltverbände?

Mit ihnen hatten wir ebenfalls bereits einen ersten Austausch über den geplanten Ersatz des Amphibienlaichgebiets im Süden des KVA-Areals. Letztlich soll das Projekt ja eine gute Sache werden und nicht eine konfrontative. Wenn es Anliegen gibt, die wir noch nicht kennen, dann sind wir offen, diese zu prüfen. Dass wir alle Wünsche berücksichtigen können, kann ich natürlich nicht versprechen. Aber wir sind überrascht, wie positiv unser Projekt bis jetzt aufgenommen worden ist. Und die Energiewende ist spürbar.

Wie meinen Sie das?

Die meisten Bürgerinnen und Bürger möchten, dass mit der Energiewende vorwärtsgemacht wird. Und da können wir mit der klimafreundlichen Energie aus der KVA einen grossen Beitrag leisten.