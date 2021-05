Bernhard Nadler ist im August 1965 in Aadorf im Elternhaus zur Welt gekommen. Ursprünglich hat er die Schreinerlehre absolviert. Danach besass er für siebeneinhalb Jahre seine eigene Schreinerei. Später wechselt er die Branche und wagt einen Neuanfang im Verkauf. Erst war er Möbelverkäufer, dann Immobilienverkäufer, nachdem er 1995 seine erste Immobilie gekauft hat. Neben dem Schach spielt Nadler hobbymässig Billard und macht, seit er 16 Jahre alt ist, Karate. Er misst sich gerne mit anderen, hat deshalb in all seinen Hobbys auch schon an Turnieren teilgenommen. Seit 2004 wohnt er mit seiner Familie mit zwei Kindern in Aadorf. (alr)