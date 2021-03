Interview «Jugendliche leiden viel stärker als Erwachsene unter den Folgen der Coronakrise»: Jugendpsychologe Allan Guggenbühl zur St.Galler Krawallnacht – und warum es dazu kam Zehntausende Franken Sachschaden, neun Festnahmen, ein verletzter Polizist und zahlreiche Wegweisungen: In eskalierenden Situationen bleibe oft nichts anderes als Polizeigewalt übrig, sagt der Zürcher Kinder- und Jugendpsychologe. Jugendliche suchten während der Krise rund um das Coronavirus verzweifelt nach Alternativen, um sich treffen zu können. Christoph Zweili 29.03.2021, 18.08 Uhr

Gepanzerte Polizisten stehen jugendlichen Krawallmachern in der St.Galler Innenstadt gegenüber. Bild: Sandro Büchler

Was geht in Jugendlichen vor, die sich online zu einem Massenbesäufnis im Grünen verabreden, das von der Polizei zuerst friedlich aufgelöst wird, aber dann in einer Krawallnacht in der St.Galler Innenstadt mit Verwüstungen und Zerstörungen endet?