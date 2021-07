Paul Rechsteiner: Nein zum CO2-Gesetz spielt dem ÖV in die Hand

Interview «Jetzt schlägt die Stunde des öffentlichen Verkehrs»: Warum der St.Galler SP-Ständerat Paul Rechsteiner das Nein zum CO2-Gesetz als Chance versteht Vieles ist für den Bahnausbau der Zukunft bereits aufgegleist: In der Ostschweiz hat der öffentliche Verkehr im schweizweiten Vergleich aber «noch viel Luft nach oben». Der St.Galler Verkehrspolitiker Paul Rechsteiner will den Aufholprozess der Bahn jetzt noch beschleunigen. Christoph Zweili 05.07.2021, 05.00 Uhr

Die Regionalbahn Thurbo unterwegs auf der Seelinie.

Bild: Ralph Ribi

Der Verkehr ist das Sorgenkind der Klimapolitik; mit einem guten Drittel ist er der grösste CO 2 -Emittent der Schweiz. Warum haben auch Sie sich als Verkehrspolitiker nicht mehr für das abgelehnte CO 2 -Gesetz eingesetzt?

Paul Rechsteiner: Statt nach dem 13. Juni in einer Katerstimmung zu verharren, müssen wir uns nach vorne orientieren, uns also konzentrieren auf das, was positiv ist.

Paul Rechsteiner, St.Galler SP-Ständerat und Mitglied der Verkehrskommission. Bild: Anthony Anex/KEY

Haben tatsächlich alle Politiker nicht mit diesem Volks-Nein gerechnet? Auch Sie nicht?

Die Gegner haben mit der Parole «Autofahren nur noch für Reiche?» quasi eine gewerkschaftliche Kampagne geführt. Das Ergebnis der Abstimmung gilt es jetzt zur Kenntnis zu nehmen und sich auf die akute Klimafrage und die Notwendigkeit zu handeln zu konzentrieren.

Woraus leiten Sie den Handlungsbedarf ab?

Klimapolitisch ist der öffentliche Verkehr dem privaten Verkehr klar überlegen. Auch wenn sich das Auto mit der Elektrifizierung weiterentwickeln wird, ist die Umweltbilanz beim öffentlichen Verkehr viel besser. Wenn jetzt gemäss Bund ein bedeutender Anteil des Verkehrs über eine mittlere bis längere Distanz und in den Agglomerationen mit dem öffentlichen Verkehr erfolgen soll, werden in den nächsten Jahren die Weichen gestellt, wie wir 2050 unterwegs sein werden.

Und da hat klar der öffentliche Verkehr die Nase vorn?

Er hat die Schlüsselrolle. Das neue Ziel, das bis 2050 definiert werden wird, überholt die bisherigen Planungen. Diese gehen in der Ostschweiz aber bereits in die richtige Richtung. Man muss noch einmal in neuen Dimensionen denken. Für die Ostschweizer Kantone bieten sich da auch Chancen. Bei uns hat der öffentliche Verkehr im schweizweiten Vergleich noch viel Luft nach oben.

Sehen das auch andere Politiker so?

Wir sind zum Handeln gezwungen. Ich sehe daher verkehrs- und klimapolitisch keine Alternativen zu einer offensiven Strategie im öffentlichen Verkehr. Der Ausbau des öffentlichen Verkehrs fand bisher beim Schweizer Volk stets grosse Mehrheiten. Im Vergleich zu den restriktiven Lenkungsinstrumenten für das CO 2 -Gesetz ist der Ausbaugedanke sehr populär.

Mit dem Nein zum CO 2 -Gesetz hat die Schweiz kein national messbares Klimaziel mehr.

Es stehen mehrere Volksabstimmungen mit klaren Forderungen an – beispielsweise die Gletscherinitiative mit dem Ziel, aus den fossilen Energien auszusteigen und eine Netto-Null-Gesellschaft anzustreben. Die Richtung ist weitgehend unbestritten: Die Schweiz muss etwas unternehmen im Klimabereich – sie ist der Klimaveränderung besonders ausgesetzt. Die Förderung des öffentlichen Verkehrs ist im Moment das effizienteste Mittel.

Es schlägt also die Stunde des öffentlichen Verkehrs?

Ja, das tut sie. Wir müssen aber den Aufholprozess der Bahn und des öffentlichen Verkehrs, den wir in den vergangenen rund 30 Jahren eingeschlagen haben, noch beschleunigen. Wir sind im Moment in der Umsetzung des Ausbauschrittes 2025. Der Ausbauschritt 2035 ist bereits beschlossen – jetzt wird aus klimapolitischen Gründen eine neue Etappe eröffnet mit sehr ambitiösen Zielen für 2050.

Welche Ziele?

Der Anteil des öffentlichen Verkehrs soll von heute durchschnittlich 20 auf 40 Prozent verdoppelt werden. Das wäre klimapolitisch eine gute Sache, denn sie eröffnet auch Chancen für die Regionen.

Fehlen für diesen Exploit nicht die Instrumente auf nationaler Ebene?

Nein, die Finanzierung der Bahnprojekte auf nationaler Ebene ist gut aufgegleist. Beim Regionalverkehr und auf Stufe der Kantone muss aber noch einiges geschehen. Wir werden noch einmal darüber nachdenken müssen, wie wir diese Verdoppelung des Anteils des öffentlichen Verkehrs erreichen können und welche Infrastrukturausbauten es dafür braucht.

Der öffentliche Verkehr stagniert allerdings seit 2010. Warum soll sich das jetzt ändern?

Auf nationaler Ebene ist in den letzten zehn Jahren vieles gelungen – und das wird auch Früchte tragen.

Das heisst für die Ostschweiz?

Die Ostschweiz ist dynamischer unterwegs, als vielen bewusst ist.

Woran denken Sie?

Es gibt Beispiele genug: Die Beschleunigung des «Sprinters» St.Gallen–Zürich auf unter eine Stunde etwa, der Halbstundentakt für die schnelle Rheintal-Verbindung Richtung Chur im Rheintal oder der Quantensprung mit der internationalen Verbindung nach München. Der «Münchner» wird ab nächstem Winter in dreieinhalb Stunden ab Zürich und zweieinhalb Stunden ab St.Gallen nach München fahren. Dazu kommen der «Sprinter» München–Berlin und der Spangenzug über St.Gallen-Konstanz Richtung Singen–Schaffhausen nach Basel und Süddeutschland. Der Bund will klimapolitisch vorwärtsmachen beim öffentlichen Verkehr: Wir müssen diese Projekte also noch einmal stark nach vorne denken.

Aber es ist auch eine Form der Schönfärberei: Der öffentliche Verkehr hat je nach Bemessungsgrundlage einen Anteil von 13 bis 28 Prozent – und in der Ostschweiz noch weniger. Ist da die Verdoppelung des öffentlichen Verkehrs nicht ein utopisches Ziel?

Wenn man auf den Bahnausbau der letzten Jahre zurückschaut – Bahn 2000, Neat und anderes mehr – haben die Ausbauten zwar immer zehn bis 30 Jahre gedauert. Wenn sie aber zu Stande gekommen sind, waren sie erfolgreich. Was wir in den nächsten fünf bis zehn Jahren beschliessen werden: Diese Projekte werden die Schweiz prägen bis 2050. Man darf hier nicht vor diesen Dimensionen zurückschrecken.

Ihre Aussage ist: Die Richtschnur 2025/2035 stimmt. Man muss den öffentlichen Verkehr in der Schweiz nicht neu erfinden?

Nein, das muss man nicht. Aber es gilt, die Entwicklung zu beschleunigen. Das bedeutet für die Ostschweiz, dass man die Dinge neu denken und auch die Siedlungsentwicklung darauf abstellen muss. Das ist eine attraktive Herausforderung für die Region.

Erklären Sie uns das an einem Beispiel?

Etwas weiter gedacht ist St.Gallen plötzlich nicht mehr nur der Endbahnhof des schweizerischen Bahnnetzes, sondern ein Durchgangsbahnhof Richtung Osten.

Sie sprechen von Zeitfenstern von zehn bis 30 Jahren. Rennt uns da mit Blick auf die Klimaziele von Paris 2050 nicht die Zeit davon?

Ich bin zuversichtlich, dass wir vieles erreichen können, wenn Politik und Gesellschaft die Notwendigkeit zum Handeln begreifen. Rückblickend kann man sagen, dass die Entscheide, die in den 1990er-Jahren gefällt wurden, heute alle umgesetzt sind. Entscheidend ist der Wille, politisch zu handeln. Es liegt an der jetzigen Generation, dieser Verantwortung gerecht zu werden.

Was kann die Ostschweiz, was kann der Kanton St.Gallen tun, um die Förderung des öffentlichen Verkehrs voranzutreiben?