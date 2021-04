Interview Innerrhoder Frau Statthalter nach Kritik an ihrer Gesundheitspolitik: «Es ist menschlich, dass man jemanden sucht, dem man die Schuld zuschieben kann» Vor dem Urnengang in Innerrhoden wächst der Widerstand gegen Monika Rüegg Bless. Die Spitalgegner werfen ihr Partikularinteressen sowie undemokratisches Handeln vor. Im Interview nimmt die Gesundheitschefin Stellung zu den Vorwürfen. Sie bedauert, dass in der aktuellen Diskussion um das Spital die Fakten ausgeblendet werden. Auch übt sie Kritik an ihrer Gegenkandidatin Barbara Nef-Manser, die das Spital Appenzell retten will – ohne dabei konkrete Ideen vorzulegen. Claudio Weder 21.04.2021, 05.00 Uhr

Monika Rüegg Bless wurde im August 2020 zur Nachfolgerin von Antonia Fässler gewählt. Bild: Gian Ehrenzeller/ Keystone

Bei den Bestätigungswahlen der Innerrhoder Regierungsmitglieder kommt es zu Kampfwahlen. Neben Landesfähnrich Jakob Signer muss am 9. Mai auch die amtierende Frau Statthalter Monika Rüegg Bless zur Wahl antreten. Gleichzeitig entscheidet das Stimmvolk an diesem Tag über die Rücknahme des Kredits für das Ambulante Versorgungszentrum Plus (AVZ Plus).

Mit Barbara Nef-Manser haben Sie eine ernstzunehmende Gegenkandidatin erhalten. Fürchten Sie um Ihr Amt?

Monika Rüegg Bless: Es ist normal und gehört zur Innerrhoder Demokratie, dass es bei Bestätigungswahlen zu Gegenvorschlägen kommt. Das ist legitim und so zu akzeptieren.

Ihre Gegenkandidatin will sich im Falle einer Wahl für den Erhalt der stationären Abteilung am Spital Appenzell einsetzen. Was halten Sie von dieser Idee?

Die Idee ist nicht neu. Schon meine Vorgängerin hat zusammen mit dem Verwaltungsrat und der Geschäftsleitung des Spitals sämtliche Formen von Kooperationen und Modellen für das Spital Appenzell geprüft. Über viele Jahre hinweg hat man alles daran gesetzt, um in Innerrhoden ein Grundversorgerspital mit einem 24-Stunden-Notfall zu erhalten. Der Wunsch ist legitim, leider ist das aufgrund der aktuellen Entwicklungen nicht realistisch. Barbara Nef-Manser konnte bisher nicht aufzeigen, wie sie ihre Ideen umsetzen will.

Die Stimmung im Spital scheint nicht gut zu sein. Hat die Standeskommission Fehler gemacht?

Die Standeskommission hat ihren Entscheid, das Projekt AVZ Plus zu stoppen, nicht aus dem Bauch heraus getroffen, sondern auf Fakten abgestützt. Im Februar 2020 wurde festgelegt, dass ein Neubau nur dann vorangetrieben werden kann, wenn die stationären Fallzahlen nicht tiefer sind als 2019 und sich zugleich eine längerfristige Kooperation mit dem Ausserrhoder Spitalverbund etabliert hat. Weil beide Bedingungen nicht erfüllt werden konnten, blieb uns nichts anderes übrig, als das Projekt zu stoppen.

Der Standeskommission wird vorgeworfen, sie würde damit den Volkswillen missachten. Die Landsgemeinde 2018 sagte Ja zum Kredit für den Neubau des Spitals.

Vor dieser Abstimmung legte die Standeskommission dem Grossen Rat eine Planerfolgsrechnung vor. Diese ging von einer positiven Entwicklung der Fallzahlen aus. Dann mussten wir feststellen, dass sich die Zahlen über längere Zeit hinweg anders entwickelten als erhofft. Es ist also nicht undemokratisch, sondern verantwortungsvoll von der Regierung, nochmals genau hinzuschauen, bevor man Millionen in einen Neubau investiert. Es gehört zu unserer Pflicht, Veränderungen aufzuzeigen. Zudem trifft die Standeskommission den Entscheid nicht alleine, sondern gibt ihn zurück ans Volk.

Zurzeit werden Unterschriften für den Erhalt des Spitals gesammelt. Zudem hat sich ein Pro-Spital-Komitee formiert. Mit Ihrer Gesundheitspolitik scheinen einige Innerrhoder nicht zufrieden zu sein.

Wenn es um Spitäler geht, sind verständlicherweise immer viele Emotionen, aber auch Ängste, im Spiel. Das ist nicht nur in Innerrhoden so. Die Ängste versuche ich zu beseitigen, indem ich der Bevölkerung klar aufzeige, dass die Gesundheitsversorgung in Innerrhoden auch mit dem neuen Gesundheitszentrum gut sein wird. Vieles ist auch schon aufgegleist.

Es ist schade, dass in der aktuellen Diskussion um das Spital die Fakten ausgeblendet werden.

Ich würde mir wünschen, dass die Spitalbefürworter nochmals innehalten. Denn es macht keinen Sinn, in ein Projekt zu investieren, bei dem es kein Konzept gibt, wie man dieses nachhaltig betreiben kann.

Ihre Gegenkandidatin spricht im Zusammenhang mit dem Spital Appenzell von einem «Scherbenhaufen». Ist dieser Vorwurf berechtigt?

Wenn man kommunizieren muss, dass etwas, wofür man jahrelang gekämpft hat, nicht realisierbar ist, verstehe ich, dass dies wehtut und bei den Mitarbeitenden Enttäuschung auslöst. Nochmals: Der Entscheid hat nichts damit zu tun, dass die Leute keine gute Arbeit geleistet hätten, sondern damit, dass sich die Rahmenbedingungen im Gesundheitswesen verändert haben. Es ist uns aber ein Anliegen, den Mitarbeitenden des Spitals eine Perspektive zu bieten. Es muss uns gelingen, möglichst viele ins Boot zu holen und gemeinsam in eine neue Zukunft zu starten.

Als Grossrätin haben Sie das Projekt AVZ Plus kritisiert. Nach Ihrer Wahl in die Standeskommission werden Sie – genauso wie Landesfähnrich Jakob Signer – dafür verantwortlich gemacht, dass die Mehrheitsverhältnisse in der Spitalfrage gekippt sind.

Es ist menschlich, dass man jemanden sucht, dem man die Schuld zuschieben kann. Fakt ist, dass die Kriterien für den Projektstopp bereits vor meiner Wahl von der Standeskommission festgelegt wurden. Als der Spitalverbund AR den Vertrag kündigte, war ich gerade einmal zehn Wochen im Amt. Trotzdem wird die Frage nach dem Spitalneubau nun an meiner Person festgemacht. Den Entscheid, auf das AVZ Plus zu verzichten, fällte nicht ich allein, sondern die Standeskommission als Gremium, und zwar einstimmig.

Es ist eine Illusion, zu glauben, dass ein einzelnes Regierungsmitglied so viel Macht hat, um in so kurzer Zeit so viel zu bewirken.

Die Spitalbefürworter sehen das anders. Sie wollen mit einer neuen Frau Statthalter das Ruder in der Gesundheitspolitik herumreissen.

Auch das ist eine Illusion. Es reicht nicht aus, einen oder zwei Köpfe innerhalb eines Gremiums auszuwechseln, um dessen Meinung in eine andere Richtung zu lenken. Zudem wird ausgeblendet, dass das Statthalteramt auch den Sozial-, nicht nur den Gesundheitsbereich beinhaltet. Auch dort braucht es eine Bereitschaft, sich einzubringen. Das Pro-Komitee sowie Barbara Nef-Manser fokussierten sich im Wahlkampf bislang ausschliesslich auf das Gesundheitswesen.

In einem Leserbrief wurde Ihnen vorgeworfen, dass Sie innerhalb der Regierung Partikularinteressen vertreten würden, weil Sie einen offensichtlichen Bezug zum Kantonsspital St. Gallen haben. Was halten Sie davon?

Ein spannender Vorwurf. Ich kann aber versichern: Das Kantonsspital St. Gallen hat kein Interesse daran, das Spital Appenzell zu übernehmen. Es gibt keinen Gewinn für das Kantonsspital St. Gallen, wenn es das stationäre Angebot am Spital Appenzell nicht mehr gibt.

Warum ist das geplante Angebot im Bereich der Langzeitpflege für Innerrhoden die bessere Lösung als ein Gesundheitszentrum mit einer Bettenstation?

Es ist nicht die bessere Lösung, sondern diejenige, von der wir glauben, dass sie eine Zukunft hat. Ein AVZ Plus ist auf die Innere Medizin angewiesen. Nach der Kündigung des Ausserrhoder Spitalverbunds können wir diese aber nicht mehr anbieten. Im Gegenzug ist ein stationäres pflegegeleitetes Angebot für die ältere Bevölkerung im Aufbau. Dieses benötigt keine dauernde Präsenz eines Arztes oder einer Ärztin und wird von den Hausärztinnen und Hausärzten mitgetragen.

Zudem entspricht dies dem Bedürfnis der älteren Bevölkerung nach wohnortsnaher Betreuung. Auch werden wir schon sehr bald die Bereitstellung weiterer Langzeitbetten realisieren. Es gibt einige Leute aus Innerrhoden, die in Urnäsch oder Bühler in einer Altersinstitution sind, weil sie in Innerrhoden keinen Platz haben.

Wird Innerrhoden bei einem Ja an der Urne in der Gesundheitsversorgung vollständig von ausserkantonalen Institutionen abhängig sein?

Abhängig von anderen Kantonen waren und sind wir bereits jetzt. Und für das geplante ambulante Versorgungszentrum werden wir ebenfalls mit Partnern zusammenarbeiten müssen, die stärker sind als wir. Das gibt uns aber auch Sicherheit.

Vor allem bezüglich der Notfallversorgung gibt es Verunsicherung. Stimmen behaupten, es gebe in Innerrhoden bald keinen Notfall mehr.

Klar ist: Einen 24-Stunden-Notfall wie bis anhin können wir ab Juli nicht mehr betreiben. Das hat nur dank der Zusammenarbeit mit den Ärzten des Ausserrhoder Spitalverbunds funktioniert. Die Notfallversorgung bleibt aber weiterhin auf hohem Niveau: Der Rettungsstützpunkt soll in Zukunft noch gestärkt werden, der hausärztliche Notfalldienst bleibt erhalten. Zudem wird ein System von Rapid Respondern (professionelle Ersthelfer, die mit Defibrillatoren ausgerüstet sind) aufgebaut. Ebenso ist ein Konzept für eine Triagestelle wie auch eine telefonische Anlaufstelle für medizinische Beratung in Planung.

Allgemein ist die Stimmung in Innerrhoden vor dem Urnengang angespannt. Es brodelt. Wo sehen Sie die Gründe dafür?

Ich glaube, der Wunsch, wieder in eine Normalität zurückzukommen, steht über vielem. Das Jahr mit Corona prägt die Leute und fördert Proteststimmen. Auch der Wunsch nach einer Landsgemeinde ist gross. Doch es muss uns auch gelingen, die Geschäfte an der Urne abzuwickeln. Der politische Prozess muss trotz Pandemie weitergehen, sonst werden wir ausgebremst.