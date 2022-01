Über 9000 illegale Zertifikate: Kanton St.Gallen kritisiert BAG

Interview «In anderen Kantonen könnte es ähnlich viele Fälle geben»: Was der Kanton St.Gallen zu den über 9000 missbräuchlich erstellten Zertifikaten sagt Der Kanton St.Gallen hat zehn Personen festgenommen, die missbräuchlich Tausende Coronazertifikate ausgestellt haben. Wie war dies möglich? Und warum kritisiert der Kanton St.Gallen das BAG? Karin Faisst, Leiterin des Amts für Gesundheitsvorsorge, nimmt Stellung. David Grob Jetzt kommentieren 27.01.2022, 18.41 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Kontrolle eines Covid-Zertifikats an einem Weihnachtsmarkt in Zürich. Bild: Michael Buholzer, Keystone (11. November 2021)

Wie konnten missbräuchlich Tausende von Zertifikaten ausgestellt werden?

In der grossen Mehrheit werden Zertifikate automatisch generiert. 490’000 Impfzertifikate wurden im Kanton St.Gallen so ausgestellt. Hier gibt es maximal Fehler, aber keinen Missbrauch. Daneben gibt es aber eine andere Variante: Wer Zugang zum System hat, kann manuell verschiedene Zertifikate ausstellen – und zwar jeden Typ von Zertifikat. Will heissen: Auch wer in einer Teststelle arbeitet und einen Zugang zum System hat, kann ein Impfzertifikat erstellen. Die manuelle Erstellung von Zertifikaten ist für Ausnahmen gedacht, etwa für Personen, die im Ausland mit einem WHO-anerkannten Impfstoff geimpft worden sind.

Karin Faisst, Leiterin des Amts für Gesundheitsvorsorge des Kantons St.Gallen. Bild: Benjamin Manser (27. September 2021)

Warum kann beispielsweise eine Person, die in einem Testzentrum arbeitet, auch Impfzertifikate ausstellen?

Dies müssen Sie den Bund fragen. Wir haben uns von Beginn an auf die Position gestellt, dass die Berechtigung für Impfzertifikate nur für Personen gelten sollte, die auch den Zugang zum Impfstoff haben. Dies hat der Bund aber anders konzipiert.

Wie viele Personen können im Kanton St.Gallen manuelle Zertifikate ausstellen?

Grundsätzlich sind dies Personen aus Test- und Impfzentren, Arztpraxen, Apotheken, Laboren. Es ist somit eine grössere Anzahl, die Zugang zu diesem System hat. Kommt hinzu, dass das System des BAG vorsieht, dass bereits Berechtigte weiteren Personen einen Zugang erteilen könnten. Der Kanton St.Gallen kennt somit jene Personen, die einen Zugang beantragt haben – wir haben aber nur teilweise die Übersicht über alle weitere Personen.

Die Tausenden unrechtmässig erstellten Zertifikate wurden Mitte Dezember bekannt. Welche Massnahmen gegen Missbrauch hat der Kanton St.Gallen zuvor ergriffen?

Wir haben jeweils auf konkrete Hinweise reagiert und wiederholt beim Bund nach Auswertungen gefragt, wer welche Zertifikate ausstellt. Diese Prozedur war aber sehr aufwendig und hat viel Zeit gekostet. Hier hätten wir uns ein System für eine schnellere und genauere Abfrage gewünscht. Jetzt sollten wir vom Bund aber regelmässige Übersichten über die ausgestellten Zertifikate erhalten. Und können so gezielter reagieren. Dieses neue Monitoringsystem soll diese Woche getestet werden.

Reichen diese neuen Massnahmen?

Es gibt eine nationale Arbeitsgruppe, in die der Kanton St.Gallen auch involviert ist, mit dem Ziel, schnelle Massnahmen gegen das Missbrauchspotenzial zu ergreifen. Zusammen mit dem besseren Monitoring und hoffentlich besseren Berechtigungskonzepten reicht dies hoffentlich. Ich halte es für eine sehr schlechte Idee, falls Berechtigte jetzt noch missbräuchlich Zertifikate ausstellen. Solchen Personen würden wir schnell auf die Schliche kommen. Missbrauchsgefahr sehe ich aber bei den Zertifikaten für Antigen-Schnelltests, die neu ausgestellt werden. Hier könnten sich weiteres Missbrauchspotenzial ergeben.

Verschiedene Kantone haben den Bund früh auf mögliche Sicherheitslücken hingewiesen.

Wir hätten uns früher ein aktiveres Vorgehen seitens des Bundes gewünscht, ja. Warum bis Dezember gewartet wurde, kann ich nicht sagen. Es ist nicht wahnsinnig kompliziert zu erkennen, dass da Missbrauchspotenzial besteht. Schliesslich schliessen wir auch unsere Haustür ab, um Einbrüche zu verhindern. Es war nur eine Frage der Zeit, dass ein solcher Fall passiert. Fairerweise muss man sagen, dass die Zertifikate anfangs das Reisen ermöglichen sollten. Je mehr sich das Zertifikat zu einem Regulierungsinstrument verändert hat – etwa der Zugang zu Restaurants –, desto mehr Missbrauch gibt es.

Über 9000 Zertifikate wurden in St.Gallen missbräuchlich ausgestellt. Könnte sich dies in anderen Kantonen wiederholen?

Ich gehe davon aus, dass es in anderen Kantonen ähnlich viele Fälle geben könnte und dass dies von der Menge an Zertifikaten sowie von der Menge an beteiligten Personen abhängt. Und ich gehe davon aus, dass dies in grösseren Kantonen vermehrt vorkommt als in kleineren. Ist St.Gallen speziell? Ich denke nicht.

Das sagt das Bundesamt für Gesundheit Verschiedene Kantone, darunter auch der Kanton St.Gallen, haben zuletzt das BAG harsch kritisiert: Das System zum Ausstellen von Zertifikaten sei unsicher, Kontrollen zu aufwendig. Was sagt das Bundesamt für Gesundheit zu den Vorwürfen? Man verweist auf die Kantone als Kontrollorgane. «Es ist für die Kantone tatsächlich anspruchsvoll, die berechtigten Ausstellerinnen zu überprüfen», schreibt das BAG auf Anfrage. Das Bundesamt verweist auf die übliche Aufsichtspflicht der Kantone, die auch in anderen Bereichen gelte. So werden etwa Arztpraxen oder Apotheken, die Zertifikate ausstellen, auch von den Kantonen kontrolliert. «Neu sind nur die Test- und Impfzentren, die aber von medizinisch qualifiziertem Personal betrieben werden. Auch das Personal untersteht der üblichen kantonalen Aufsicht.» Weiter verweist das BAG darauf, dass die Anforderungen an das Zertifikatssystem stark zugenommen hätten. Stand anfangs die Erleichterung des Reisens im Vordergrund, so hat sich dies mittlerweile gewandelt: Seit Einführung der Zertifikatspflicht für Veranstaltungen sind die Auswirkungen auf das alltägliche Leben der Bevölkerung stärker, so das BAG. «Entsprechend haben auch die Sicherheitsbedürfnisse zugenommen.» Das BAG überarbeitet derzeit in Zusammenarbeit mit sechs Kantonen (darunter auch St.Gallen) das Berechtigungskonzept zum Ausstellen von Zertifikaten und das Monitoring. Auswertungen bei Verdachtsfällen werden den Kantonen zugestellt.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen