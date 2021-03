Interview «Ich will nie den Mut verlieren, uf'd Schnörre z'gheie»: Die Thurgauer Comedienne und Slampoetin Martina Hügi über Humor, Tabus und das Erwachsenwerden Martina Hügi steht gerne auf der Bühne, ist aber vor dem Joghurtregal in der Migros überfordert. Erwachsen ist sie noch lange nicht. Leandra Reiser 27.03.2021, 12.00 Uhr

Martina Hügi in ihrer Wahlheimat Winterthur. Aufgewachsen ist sie in Tägerwilen. Bild: Andrea Stalder

Wieso wird man Komikerin?

Martina Hügi: Aus Not und Langeweile. Im Thurgau gibt es nicht viele Dinge, die per se lustig sind. Es gab ja nichts in Tägerwilen. Das war wie Lockdown in der Kindheit.

Wann haben Sie gemerkt, dass Sie lustig sind?

Mit zwei Jahren bin ich an einer Beerdigung dem Pfarrer noghöselet und habe ihn nachgeäfft – alle mussten lachen. So bin ich wahrscheinlich versehentlich in die Comedy hineingestolpert.

Ihr Traumberuf als Kind?

Ich wollte nie erwachsen werden.

Mit Erfolg?

Ich schaffe es immer wieder, nicht erwachsen zu sein. Keine Hemmungen zu haben und sich selbst zu sein – das können Kinder besser. Die kennen bloss eigene Bedürfnisse. Erwachsene werden darauf sozialisiert, so sehr Rücksicht auf andere zu nehmen, dass sie sich selbst vergessen. Sonst heisst es sofort: Du bist so egoistisch!

Wo hört für Sie Humor auf?

Wenn er auf Kosten von Menschen geht, die sich dadurch diskriminiert fühlen. Ich finde gegen Ansichten gewisser Leute schiessen und Dinge kritisch hinterfragen super. Aber es braucht viel Empathie und Vorstellungsvermögen, um zu merken, was andere verletzen könnte. Oft verletzt man Leute, weil sie das Gesagte anders interpretiert haben.

Zum Beispiel?

In einem Lied singe ich davon, dass mich Leute abschätzig fragen, ob ich magersüchtig sei. Darauf erwidere ich: Nein, ich hab Krebs. Dieser Konter gegen die Anstandslosigkeit solcher skrupellosen Vorwürfe kann wirklich von Krebs Betroffenen aber in den falschen Hals geraten. Deshalb singe ich lieber: Nein, ich hab chronisch Durchfall.

Gibt es für Sie Tabus?

Ich glaube nicht. Spreche ich aber vor einem eher konservativen Publikum über weibliche Masturbation, ist das für die oft noch immer tabu. Das bringt jeweils die Heilpädagogin in mir hervor – dann mache ich halt Aufklärungsarbeit auf der Bühne.

Was hat Ihnen zuletzt die Sprache verschlagen?

Nach einem Auftritt trat ein älterer Mann viel zu nah vor mich. Und sagte, mit mir hätte er gerne mal Sex, nur um zu wissen, ob ich es könne. Da war ich fassungslos und wusste nicht, was antworten. Das war eine massive Grenzüberschreitung.

Wir feiern 50-Jahr-Frauenstimmrecht-Jubiläum. Was macht Sie zu einer Feministin?

Der Austausch mit anderen kreativen Frauen: Wir helfen, unterstützen und fördern uns. Ich hoffe zudem, dass meine Texte zu anderen Perspektiven inspirieren. Das Zwei-am-Morge-Team war fast eine reine Männergruppe. Da versuche ich immer wieder, Frauen und Frauenthemen zu integrieren.

Wie zum Beispiel ...

Lohngleichheit, Beziehungsthemen oder die Idee, dass Frauen Frauenrollen spielen – statt als Frauen verkleidete Männer.

In einem Ihrer Texte nerven Sie sich, dass Schweizerinnen und Schweizer nichts riskieren. Sind Sie wagemutig?

Ich bezeichne mich als risikofreudiger Schisshaas. Ich brauche viel Mut für kleine Schritte. Aber ich komme gerne an meine Grenzen. Es kostete mich zehn Jahre, den Hausarzt zu wechseln – danach war ich immens stolz. Aber der Mut zu einem ehrlichen Ja oder Nein fehlt mir oft.

Wann konkret?

Fragt jemand etwa nach Hilfe beim Umzug, tue ich mich schwer, Nein zu sagen und meine eigenen Bedürfnisse nicht zurückzuschalten.

Apropos Umzug – was zog Sie nach Winterthur?

Die Zugverbindung. Ich habe davor in Frauenfeld gewohnt. Der letzte Nachtbus fuhr dort um Viertel nach acht. Als Thurgauerin ist Winti einfach Grossstadtgefühl.

Kehren Sie irgendwann in Ihre Heimat zurück?

Momentan nicht. Aber wer weiss: Vielleicht gibt es im Thurgau plötzlich eine Kulturhauptstadt, die lebendig, jung und progressiv ist. Den Komapatienten «Kulturelles Thurgau» habe ich noch nicht aufgegeben.

Vermissen Sie etwas am Thurgau?

Den Bodensee. Und Thurgauerinnen und Thurgauer reden zu hören. Das ist schon fast Nostalgie.

Sie sagen oft, Thurgauer Dialekt sei das beste Verhütungsmittel.

Ich habe jetzt die perfekte Lösung: Mein Freund spricht Englisch. Er lernt aber Deutsch und hat Angst, dass er meinen Dialekt annimmt.

Versuchen Sie manchmal, Ihren Akzent zu verstecken?

Auf der Bühne spreche ich teilweise Züridütsch. Das Spiel mit Dialekten ist die ideale Einstiegsdroge, um gut anzukommen.

Sie machen viele Vergleiche mit Drogen – kürzlich bezeichneten Sie Kultur als Heroin für den Geist. Nehmen Sie selber welche?

(Lacht) Nein, ich bin so schon genug übertrülled.

Wovon sind Sie aber abhängig?

Schokolade, Kaffee, Schlaf und Liebe.

Wie lautet der Filmtitel Ihres Lebens?

Erfolgreich Scheitern.

Woran sind Sie zuletzt erfolgreich gescheitert?

Letztes Jahr hätte ich an die Künstlerbörse nach Thun dürfen, die aber leider nicht stattfand. Erfolgreich ist, wer am Scheitern lernen und wachsen kann. Ich bewundere das bei meinem Gottibuben, der gerade Gehen lernt. Er fällt, steht auf und macht weiter. Ich möchte nie den Mut verlieren, uf'd Schnörre z'gheie.

Sie sagten mal, Ihr Soloprogramm «Delirium» spiele auf die konstante Überforderung im Leben an. Was überfordert Sie?

Die vielen Möglichkeiten. Überall. Wenn ich in der Migros vor den Joghurts stehe. Die vielen beruflichen Perspektiven. Oder beim Schreiben: Sobald man in eine Richtung geht, beerdigt man alle anderen Gedanken. Und aus lauter Angst, sich falsch zu entscheiden, kommt man nicht vom Fleck.

Überfordert Sie auch die momentane Pandemie?

Immer wieder. Die Absagefluten für Auftritte diesen Frühling machten mich traurig. Jetzt steht eigentlich die Planung neuer Auftritte an. Aber die Ungewissheit, ob die dann auch stattfinden werden, nimmt mir die Freude. Es ist wie eine kulturelle Fehlgeburt nach der anderen.