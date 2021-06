Interview «Ich trete in die Pedale und mahle dabei Kaffee»: Dominik Ruppli macht eigenen Kaffee mit einem Velo Dominik Ruppli hat in Warth-Weiningen eine eigene Kaffeerösterei. Ausserdem macht und verkauft er seinen Kaffee am Wochenmarkt in Pfäffikon – auf seinem Kaffibike. Alain Rutishauser 05.06.2021, 12.00 Uhr

Dominik Ruppli am Wochenmarkt in Pfäffikon, wo er mit seinem Kaffibike eigenen Kaffee herstellt und verkauft. Bild: Andrea Stalder

Wie sind Sie zum Kaffee gekommen?

Ich habe damals eine Lehre im Maschinenbau gemacht. Nach der Lehre war ich weltweit für eine Firma unterwegs und tätig. Die letzte grosse Station war Bergamo, Italien. Dort war das morgendliche Ritual, vor der Arbeit in eine Cafeteria zu gehen, mit einem Cappuccino und einer Brioche. Ich war sonst immer der normale Kaffeetrinker: Café crème mit Milch und viel Zucker. Irgendwann habe ich die Milch weggelassen, irgendwann den Zucker.

Und dann ging es los mit dem Hobby als Barista?

Zurück in der Schweiz habe ich eine komplette Kaffeemaschine mit Mühle gekauft. Sie hat mein Budget deutlich überschritten, deshalb hatte ich zuerst meine Zweifel, aber die Espressomaschine war schön anzusehen und ich hatte meine Freude daran. Das war vor rund fünf Jahren.

Wann haben Sie entschieden, selbst Kaffee zu machen?

Ich habe neben der Arbeit Marketing studiert. Meine Diplomarbeit habe ich über ein sehr technisches Thema geschrieben, aber gemerkt, dass es doch nicht das ist, wofür ich brenne. Meine damalige Partnerin sagte dann, warum ich nicht etwas über Kaffee mache, da ich mich sowieso den ganzen Tag damit beschäftige. Also wandelte ich sie um in das, was ich eigentlich als Leidenschaft verspüre, den Kaffee.

Wie sind Sie auf das Kaffibike gestossen?

Ich ging auf Ideensuche, wie ich mein Hobby verwirklichen könnte. Die erste Idee war ein eigenes Café mit Spezialitäten. Doch das funktioniert nur in Städten, relativ zentral, in Dörfern eher weniger. Das ist aber einerseits sehr teuer, und andererseits gibt es das in den meisten Städten bereits. Es besteht fast schon ein Überangebot. Also ging die Suche weiter, bis ich auf Pinterest ein Bild des Kaffibikes entdeckt und dann die Firma aus London gefunden habe, welche die Kaffibikes baut.

Wie funktioniert dieses Bike denn genau?

Das ist eine coole Sache: Ich trete in die Pedale und mahle dabei Kaffee. Dafür muss die Tretgeschwindigkeit auch stimmen. Es gibt verschiedene Tempi und je nachdem ist der Kaffee schneller fertig. Dann bedienst du eine Handhebelmaschine, was zusätzlich sehr atypisch ist für heutige Maschinen. Man macht wirklich von Hand Kaffee. Das hat mich fasziniert und auch aus marketingtechnischer Sicht überzeugt. Deshalb habe ich mich für das Kaffibike entschieden.

Und der eigene Kaffee?

Ich habe mir überlegt, welche Marke ich denn eigentlich auf meinem Kaffibike verkaufen könnte. Irgendwann dachte ich: «Warum röstest du nicht einfach selbst?» Erst war das noch eine Illusion, aber dann habe ich vergangenes Jahr an einem dreitägigen Röstkurs teilgenommen und parallel dazu meinen eigenen Kaffeeröster bestellt. Ich habe dann meine jämmerlichen ersten Röstversuche gemacht, wurde aber immer besser und konnte dann innerhalb dieser zwei Wochen bereits meine ersten beiden Sorten auf den Markt bringen.

Seine Kaffeemaschine am Wochenmarkt funktioniert, untypisch für die heutige Zeit, mit einer Handhebelmaschine. Bild: Andrea Stalder

Zur Person Dominik Ruppli ist 1992 in Ilanz GR geboren. Nach einer Lehre als Polymechaniker war er sechs Jahre international tätig für ein Maschinenbauunternehmen. Parallel dazu absolvierte er ein Marketingstudium. Seine letzte grosse Station war Bergamo, Italien. Dort entdeckte er seine Leidenschaft für den Kaffee. Danach gründete Ruppli sein eigenes Unternehmen Mahlwerk Kaffee. Am Firmenstandort in Warth-Weiningen macht er eigenen Kaffee und hat sein Lager. Er nimmt ausserdem am Wochenmarkt in Pfäffikon teil. Ruppli wohnt in Brütten ZH. (alr)

Apropos Markt, Sie rösten Kaffee auf dem Wochenmarkt in Pfäffikon. Wie kam es dazu?

Ich habe in Pfäffikon gewohnt, und als ich das Kaffibike bestellt habe aus London, habe ich mich gefragt, was ich damit überhaupt machen will. Events waren im vergangenen Jahr weniger möglich. Per Zufall hat dann letztes Jahr der Wochenmarkt in Pfäffikon nach 25 Jahren wieder stattgefunden. Als ich angefragt habe, waren sie zuerst nicht so interessiert. Der Markt ist in der Fussgängerzone, links und rechts gibt es zahlreiche Cafés und Restaurants.

Wie sind Sie trotzdem beim Wochenmarkt gelandet?

Als eines der Cafés Betriebsferien hatte, fragten sie mich nochmals an, ob ich immer noch Interesse hätte. Ich habe natürlich zugesagt und beim ersten Mal lief es so gut, dass die Marktleitung gefragt hat, ob ich wiederkommen könne als fester Bestandteil des Marktes. Als der Markt im November zu Ende ging, haben sie mich gebeten, im nächsten Jahr wiederzukommen, weil sonst etwas fehlen würde. Also bin ich auch dieses Jahr wieder auf dem Wochenmarkt anzutreffen.

Wie sieht ein typischer Markttag aus?

Ich stehe immer um 5 oder halb 6 Uhr auf, länger kann nicht schlafen. Am Vortag bereite ich in der Regel alles vor: Milch kühlen, Material ins Auto packen. Um halb 7 fahre ich los. Das Bike habe ich in der Garage einer guten Freundin. Dann belade ich das Bike und fahre damit an den Markt, rund 1,5 Kilometer. Beim Bike kann man einen Lenker montieren, sodass man damit auch fahren kann. Am Markt bereite ich alles vor und um 8 Uhr geht es dann los und die ersten Kunden kommen. Die älteren Kunden kommen etwas früher, die jungen Kunden etwas später. Der Markt geht dann bis um 13 Uhr, danach fahre ich das Velo wieder in die Garage, putze es, und danach ist Feierabend.

Was macht ein Barista aus?

Der Faktor Mensch ist entscheidend, wie ich bin, wie ich auftrete, wie ich verkaufe. Ein Barista ist eigentlich wie ein Barkeeper. Du unterhältst die Leute, verwickelst sie in ein Gespräch. Aber ich verkaufe natürlich nicht nur das Produkt, das Bike als Eyecatcher kommt dazu. Es gibt Leute, die fasziniert sind vom mechanischen Part, solche, die sehr gerne Kaffee trinken, und diejenigen, die alles toll finden.

Dann können Sie trotz Kaffibike gut mit den Leuten plaudern?

Ich habe das Handwerk mittlerweile im Griff. Deshalb kann ich relativ frei arbeiten, die Handgriffe sitzen. Da kann ich sehr gut parallel mit den Leuten reden. Viele Kunden haben Fragen oder Kinder schauen vorbei, weil sie vom Bike oder dem schön aufgeschäumten Kaffee fasziniert sind. Viele würden am liebsten selber auf das Bike sitzen und strampeln.

Dann lassen Sie auch andere Leute aufs Bike?

Nein, das Bike ist für mich eingestellt. Es braucht ausserdem viel Übung und das richtige Trettempo. Ich denke, die meisten sind mit einem solchen Set-up nicht vertraut. Alleine schon bei der Handhebelmaschine muss man wissen, was man tut. Aber das wäre noch eine gute Idee, dass andere sich für den eigenen Kaffee abstrampeln müssen (lacht).

Was machen Sie hauptberuflich?

Ich bin bei einem Baustoffkonzern angestellt und dort für zwei technische Teams zuständig, eines in Volketswil, das andere in Winterthur. Diese produzieren Baustoffteile, setzen aber auch auf Automation und Robotik, das heisst, sich wiederholende Prozesse lassen wir durch Roboter erledigen. Das mache ich zu 100 Prozent, und am Abend und Wochenende mache ich Kaffee.

Ist das Ziel, irgendwann hauptberuflich Kaffee zu rösten und zu vertreiben?

Das strebe ich an. Ich war nie der Typ, der ein Leben lang Angestellter sein will. Ich muss selbstständig arbeiten können, was ich bei meinem jetzigen Job zum Glück bereits kann. Trotzdem würde ich mir wünschen, irgendwann nur noch vom Kaffeemachen leben zu können, vom Rösten, als Barista und von Kursen, die ich veranstalte.

Sind Kurse ein Ziel für die Zukunft oder geben Sie bereits Kurse?

Ich gebe bereits jetzt Kurse als Barista. Das Besondere bei mir ist, dass man oftmals zu einem Kurslokal geht und dort den Kurs bestreitet mit einer Maschine und dann kommst du nach Hause, willst selber anfangen und hast die Hälfte vergessen oder die Maschine daheim funktioniert ganz anders. Deshalb gehe ich zu den Leuten nach Hause und mache den Kurs am eigenen Gerät, dass man die eigene Maschine danach beherrscht.