Interview «Ich möchte noch mehr erreichen»: Wie die neue Rektorin Katharina Holzinger die Universität Konstanz internationaler und weiblicher machen will Die Politikwissenschafterin Katharina Holzinger ist seit einer Woche an der Spitze der Universität Konstanz. Sie spricht über die ungewohnte Amtsübernahme während Corona, die Ziele der Hochschule und darüber, weshalb Schweizer Studierende nach Konstanz sollen. Sheila Eggmann 18.12.2020, 05.00 Uhr

Katharina Holzinger arbeitet seit 2007 als Professorin für Internationale Politik und Konfliktforschung an der Universität in Konstanz. Im Dezember wurde sie zur Rektorin gewählt.

Bild: PD/Universität Konstanz

Deutschland geht ab Mittwoch in den Lockdown. Wie beeinflusst das Ihren Alltag?

Katharina Holzinger: Das schränkt mich persönlich gar nicht so ein. Wir können noch Lebensmittel einkaufen, und ich kann nach wie vor unter entsprechenden Vorkehrungen an die Universität oder von zu Hause aus arbeiten.

Sie wurden vor einer Woche zur Rektorin der Universität Konstanz gewählt. Dieses Amt während der Coronapandemie zu übernehmen, ist wohl nicht einfach.

Ja, es ist ungewohnt. Aber wir bekommen es im Grossen und Ganzen gut hin. Wir halten Sitzungen als Videokonferenzen ab. Das lässt sich natürlich einfacher machen, wenn sich die Personen ohnehin schon gut kennen. Aber wenn man neue Personen kennen lernen muss, baut sich diese Distanz nicht so schnell ab. Im wissenschaftlichen Bereich funktionieren bestimmte Dinge virtuell weniger gut, zum Beispiel, wenn es um Konferenzen geht. Da möchte man, dass ein Funke überspringt, dass neue Ideen rüberkommen. Das ist per Video nicht so leicht.

Was wollen Sie als Rektorin verändern?

Seit 2007 ist die Universität Konstanz als Exzellenzuniversität ausgezeichnet. Ich möchte, dass die Universität in diesem Exzellenzwettbewerb weiterhin erfolgreich ist. Und ausserdem noch mehr erreichen: Ich will die Universität Konstanz international stärker sichtbar machen. Es ist nicht ganz so leicht für kleinere und jüngere Universitäten, im internationalen Wettbewerb überhaupt gesehen zu werden.

Zehn Universitäten in Deutschland sind Exzellenzuniversitäten Zehn Universitäten und ein Universitätsverbund in Deutschland dürfen von 2019 bis 2026 den Titel Exzellenzuniversität tragen: Sie wurden im Zuge der Exzellenzstrategie, mit der Bund und Länder die universitäre Spitzenforschung fördern, ausgewählt. Diese Universitäten erhalten zusätzliche Gelder in Millionenhöhe.

Wie können Sie das erreichen?

Indem es uns noch mehr gelingt, sichtbare Forschungscluster hier anzusiedeln und für internationale Studierende, und vor allem auch für internationale Forschende, attraktiver zu werden.

Weshalb sollen denn Schweizer Studierende an die Universität Konstanz?

Weil sie bei uns eine hervorragende und forschungsorientierte Ausbildung bekommen. Im Lehramt haben wir ein besonders interessantes Kooperationsprojekt. Zusammen mit der PHTG in Kreuzlingen bieten wir eine länderübergreifende Ausbildung an. Ausserdem sind wir Teil der Internationalen Bodenseehochschule, eines Verbunds der Hochschulen rund um den Bodensee. Dort mit dabei sind unter anderen auch die PHTG Kreuzlingen, die Universität St.Gallen und die PH St.Gallen. Das ermöglicht den Studierenden, gegenseitig Lehrveranstaltungen zu besuchen und sich diese an ihrer Hochschule anerkennen zu lassen.

203 Schweizer Studenten in Konstanz Im Wintersemester 2020/2021 studierten 203 Schweizerinnen und Schweizer an der Universität Konstanz. Die Zahl stieg in den vergangenen fünf Jahren stetig an. Im Jahr 2015/2016 waren es noch 159.

Wie sieht das im Bereich Forschung aus?

Grenzüberschreitende Projekte sind das Thurgauer Wirtschaftsinstitut und das Biotechnologie-Institut Thurgau. Sie sind beide in Kreuzlingen angesiedelt, sind aber An-Institute der Universität Konstanz. Zusätzlich pflegen wir einen engen Kontakt mit den beiden Hochschulen in Zürich. Ziel ist, diese Zusammenarbeit weiter auszubauen. Das erlaubt uns, das Potenzial in der grenzüberschreitenden Region auszuschöpfen, und trägt zur Europäisierung der Hochschullandschaft bei.

Ausserdem möchten Sie die Universität heterogener machen, wie Sie gegenüber dem Südkurier gesagt haben. Die Studierenden und das Personal sollen nicht nur internationaler, sondern auch weiblicher werden. Hat die Universität Konstanz derzeit genügend Frauen in Lehr-, Forschungs- und Führungspositionen?

Das grosse Ziel ist natürlich, dass die Geschlechter auf allen Ebenen und Positionen gleich vertreten sind. Das werden wir in der Gesellschaft aber nicht so schnell erreichen – und deshalb auch an den Universitäten nicht. Im Bereich der Wissenschaft und Forschung haben wir in Konstanz einen Anteil von 30 Prozent Professorinnen. Diesen Prozentsatz anzuheben ist auf alle Fälle ein Ziel von mir. Hier würde ich mir wünschen, dass wir ihn innerhalb der nächsten zehn Jahre auf 40 Prozent erhöhen können.

In Konstanz treten Sie das Erbe von Kerstin Krieglstein an. In Deutschland wird jede vierte, in der Schweiz knapp jede dritte Universität von einer Frau geführt.

In den letzten Jahren wurden deutlich mehr Frauen in diese Position gewählt. Und es ist sehr nötig, dass mehr Frauen in solche Führungspositionen kommen. Ich bin überzeugt davon, dass sie in diesem Bereich das Gleiche leisten können wie Männer. Doch solange wir bei den Professuren einen relativ geringen Frauenanteil haben, können wir nicht erwarten, dass es mehr Frauen in den Leitungsbereichen gibt.

Die Universitäten Basel, Fribourg und Lausanne haben eine Rektorin In Deutschland wurden im vergangenen Jahr 19 von 81 öffentlichen Universitäten von Frauen geleitet, Pädagogische Hochschulen und Kunstuniversitäten sind in diesen Zahlen ausgenommen. In der Schweiz sind die Zahlen ähnlich: Gemäss Swissuniversities haben drei von den zehn Universitäten eine Rektorin: jene in Basel, Fribourg und Lausanne. Das britische Magazin Times Higher Education hat im Jahr 2018 untersucht, wie viele Universitäten international von Frauen geleitet werden. Betrachtet haben sie die besten 200 Universitäten nach dem World University Ranking 2018. Von ihnen waren gerade einmal 17 Prozent an der Spitze mit Frauen besetzt.

Also gibt es auch in den Ebenen darunter zu wenig Frauen. Wie kann man das ändern?

Man muss Frauen aktiv suchen und aktiv ermuntern, an der Universität solche Ämter zu übernehmen. Das bedeutet für sie in der Regel eine Mehrbelastung. Auch muss die Aufgabe mit der Familiengründung vereinbar sein. Das heisst: Die Universitäten müssen Möglichkeiten bereitstellen, um Frauen in anderen Bereichen entlasten zu können.

Wie war es bei Ihnen: Haben Sie sich selbst aktiv auf das Amt der Rektorin beworben?

Ich habe mich bei der Findungskommission beworben, wurde aber im Vorfeld von vielen Kollegen angesprochen, ob ich mich nicht bewerben wolle. Ohne diese Ermunterung hätte ich das nicht gemacht. Ich glaube aber, dass es Männern in dieser Situation ähnlich gehen würde, dass das also geschlechterunabhängig ist.

Weshalb wurden Sie Wissenschafterin?

Ich bin sehr daran interessiert, Zusammenhänge kennen zu lernen. Ich finde es spannend, Dinge herauszufinden, Daten zu erheben, Experimenten durchzuführen, Methoden zu lernen und neue zu entwickeln. Das macht mir Spass, und das schon seit Beginn des Studiums. Dabei kenne ich keine Zeit, das ist mehr eine geliebte Beschäftigung und gibt mir nicht das Gefühl von «Arbeit», die man machen muss.