Interview «Ich hoffe, dass mein Weg in der Nati noch nicht so bald zu Ende ist»: Fabian Frei über seine grosse Klappe und den geplanten Hausbau in Frauenfeld «Schlaubi Schlumpf» hat man ihn früher genannt, weil er besserwisserisch dahergekommen ist. Inzwischen hat der Frauenfelder Fussballer aber etwas «gruhiget». Im Interview spricht er über Roger Federer, was er seinen Töchtern mit auf den Weg geben möchte und was ihn nach wie vor im Thurgau hält. Aylin Erol Jetzt kommentieren 19.02.2022, 12.10 Uhr

In Frauenfeld fühlt er sich nach wie vor wohl: Fussballnati- und FC-Basel-Spieler Fabian Frei. Bild: Andrea Stalder

Fabian Frei, Sie haben in den Qualifikationsspielen für die WM eine wichtige Rolle eingenommen. Wie fühlt sich das an, nachdem Sie unter Petkovic mehr Zeit auf der Bank oder gar zuhause hatten verbringen müssen?

Fabian Frei: Es war natürlich unerwartet, nochmals eine solche Chance zu bekommen. Schliesslich bin ich doch schon 33 Jahre alt. Aber es freut mich natürlich sehr, und ich hoffe, dass mein Weg in der Nati noch nicht so bald zu Ende ist.

Rechnen Sie also derzeit damit, dass Sie an der WM für die Schweiz um den Sieg kämpfen können?

Das ist schwierig einzuschätzen. Die WM beginnt ja erst im November. Ich sage immer wieder: Wenn die WM zum jetzigen Zeitpunkt stattfinden würde, hätte ich berechtigte Hoffnungen, dabei sein zu können. Aber in den nächsten sieben Monaten kann noch so viel passieren. Darum mache ich mir darüber nicht zu viele Gedanken. Wenn es nicht klappt, ist es auch kein Weltuntergang. Dann hat es eben jemand anderes verdient.

Seit über fünfzehn Jahren sind Sie schon im Profifussball. Was waren in dieser Zeit Ihre bisher schönsten Momente?

Da gibt es sehr viele. Das WM-Qualifikationsspiel gegen Bulgarien zum Beispiel. Oder auch viele lustige Momente mit meinen Mitspielern in der Kabine.

Wie muss man sich die Stimmung in der Kabine vorstellen? Worüber redet man da?

Es sind aus einem Grund Kabinengespräche: Die bleiben geheim. Letztlich sind wir eine grössere Gruppe von Männern, da kann man sich ja vorstellen, dass lustige Sachen passieren. Witze untereinander, der eine oder andere doofe Spruch – das gehört im Mannschaftssport irgendwie dazu.

Haben Sie einen Spitznamen unter Ihren Mitspielern?

Nein, nicht mehr. Aber früher war ich der Schlaubi Schlumpf. Beni Huggel hat mir diesen Spitznamen ursprünglich beim FC Basel verpasst, weil ich ein bisschen besserwisserisch dahergekommen bin. Ich hatte als junger Spieler eben schon eine relativ grosse Klappe. Mittlerweile nennt man mich aber nicht mehr so, vor allem nicht die Jungen. Die meinen wahrscheinlich, ich bin wirklich so schlau wie ich immer tue.

Der Mittelfeldspieler freut sich in naher Zukunft nicht nur auf die Fussball-WM, sondern auch auf das Eigenheim, das er in Frauenfeld bauen möchte. Bild: Andrea Stalder

Ihr Vater ist ja Fussballtrainer beim FC Frauenfeld. Ist das eher Fluch oder Segen?

Beides. Es gibt immer Momente, in denen ich froh bin um Ratschläge. Zwischendrin ist es aber auch ein Fluch. Wenn du zum Beispiel das Gefühl hast, du hast einen super Match gespielt, und dann kommt der Papa und sagt: So gut bist du gar nicht gewesen. Es ist jetzt aber auch nicht so, als hätten wir immer nur über Fussball gesprochen. Wir haben eine super Vater-Sohn-Beziehung und hatten nie ein Spieler-Trainer-Verhältnis. Unter dem Strich habe ich ihm sehr viel zu verdanken.

Sie haben ja auch selbst zwei Töchter. Was möchten Sie als Vater Ihren Kindern unbedingt mit auf den Lebensweg geben?

Wenn man etwas wirklich möchte, muss man auch hart dafür arbeiten. Es läuft nichts einfach von alleine. Ich finde es wichtig, dass ihnen das bewusst ist. Ich hoffe, ich werde sie dann immer so gut ich kann auf ihrem Weg unterstützen, wo auch immer der sie hinführt.

Vielleicht ja zum Fussball?

(lacht) Nein, meine Frau killt mich, wenn sie das hört.

Ist Ihre Frau kein Fussballfan?

Doch, doch. Aber ich glaube, sie hat langsam einfach ein wenig genug davon. Sie möchte schon, dass die Mädchen mal einen Sport machen, der ihnen Spass macht. Vielleicht auch eine Ballsportart – ich hoffe, sie haben dann mein Ballgefühl geerbt. Aber Fussball muss es für sie, glaube ich, nicht unbedingt sein – was ich auch verstehe.

Liegt es daran, dass der Familienalltag schwer mit der Fussballkarriere zu verbinden ist?

Ja, das ist tatsächlich mühsam. Natürlich kommen mit dem Fussball auch viele Vorzüge, aber das Familienleben leidet teilweise darunter. Freie Wochenenden sind zum Beispiel rar. Du bist immer viel unterwegs, hast generell wenig Freizeit. Man plant sein Leben komplett um den Fussball herum und versucht, daneben so viel Zeit mit den Kindern zu haben wie nur möglich. Das wird natürlich mit jedem Jahr schwieriger. Zum Glück kommen meine Kinder aber bis jetzt sehr gerne mit ins Stadion.

Nach dem 4:0-Sieg in Luzern gegen Bulgarien qualifizierte sich die Schweiz endgültig für die WM – und brach Fabian Frei mit seiner Tochter Lena (4) in den Armen in Tränen aus. Bild: Screenshot SRF

Ihre ältere Tochter war ja auch im Stadion, als Sie nach dem WM-Qualifikationsspiel gegen Bulgarien in Tränen ausbrachen. Sind Sie generell jemand, der auch mal emotional werden kann auf dem Fussballplatz?

Eigentlich weniger. Wenn, dann werde ich hässig oder habe einfach Freude. Tränen hat es in meiner Karriere eigentlich wenig gegeben. Aber ich habe gemerkt, dass ich schneller emotional werde, sobald es irgendwo um Kinder geht, seitdem ich selbst Vater bin. Bei besagtem Spiel hätte ich wahrscheinlich auch keine Tränen verdrücken müssen, wenn Lena nicht anwesend gewesen wären.

Haben Sie neben dem Fussball auch noch eine kreative Ader?

Nein, leider gar nicht. Ich bin nicht der Kreativste. Und ich befürchte das habe ich vielleicht auch meinen Kindern weitergegeben. Dafür habe ich hoffentlich andere Stärken vererbt.

Und welche wären das?

Man sagt, mit mir wird es nie langweilig.

Waren Sie als Kind der Klassenclown?

Vielleicht, ja. Der Lauteste war ich auf jeden Fall. Das fanden die einen nicht immer so lustig. Aber ich habe das immer im Mass gehalten. Ich bin nie aus dem Klassenzimmer geflogen.

Haben Sie ein Vorbild?

Nein, nicht unbedingt. Im Fussball ist es auch irgendwie ein Seich, wenn du mal sagst, XY ist mein Vorbild, und dann musst du gegen ihn spielen. Aber für eine Person wie Roger Federer – da ist schon eine gewisse Bewunderung da. Ich habe ihn ja auch schon persönlich kennen gelernt und schaue wirklich sehr zu ihm auf. Bei allem was er geleistet hat, ist es beeindruckend, wie bodenständig und nahbar er geblieben ist. Das hat mir sehr imponiert.

Roger Federer ist ja manchmal auch in der Kritik, sich politisch komplett aus allen Diskussionen rauszuhalten. Was meinen Sie dazu?

Man kann halt mit politischen Äusserungen nur verlieren. Deshalb verstehe ich es, dass sich Federer hier meist raushält. Ich versuche, das ebenfalls so zu handhaben.

Halten Sie sich deshalb auch raus bei den Diskussionen um Menschenrechtsverletzungen am diesjährigen WM-Austragungsort Katar?

Dazu habe ich meine klare Meinung, zu der ich auch stehe. Aber die ist nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Was ich sagen kann: Es wäre meine erste Weltmeisterschaft. Deshalb hoffe ich natürlich trotzdem, dabei sein zu können. Ich habe schliesslich auch so lange darauf hingearbeitet. Aber das Thema ist natürlich schwierig. Wenn die WM in einem anderen Land ausgetragen werden würde, wären die Vorfreude und Motivation bei allen Spielern wahrscheinlich auch ein bisschen grösser.

Neben der WM, was tut sich derzeit Wichtiges in Ihrem Leben?

Ich freue mich derzeit sehr, den ersten Spatenstich in Frauenfeld machen zu können. Wir haben ein Stück Land gekauft und möchten dort für unsere kleine Familie ein Haus bauen. Das ist unser nächstes grosses Projekt. Wenn das Haus dann irgendwann steht, werde ich wohl wunschlos glücklich sein. Frauenfeld ist für mich immer Heimat gewesen und wird es auch immer bleiben.

Klingt, als könnten Sie nach der Fussballkarriere gleich bei Thurgau Tourismus anfangen.

Ja, für Frauenfeld bestimmt. Meine Frau und ich sind beide hier aufgewachsen. Die ältere Tochter geht schon in Frauenfeld in den Kindergarten. Es gibt für mich keinen besseren Ort zum Leben. Den Rest des Thurgaus kenne ich aber wahrscheinlich etwas zu wenig. Mit all den Trainings und Matches komme ich nicht oft dazu, etwas in meinem Heimatkanton herumzureisen. Aber in Basel vermisse ich schon manchmal den schönen Thurgauer Dialekt.

Das liest man in der «Thurgauer Zeitung» natürlich sehr gerne.

Ja, darum musste ich das ja jetzt anfügen! Nein, in Basel kann man das manchmal nicht so verstehen. Aber ich höre unseren Dialekt nach wie vor sehr gerne. Er bedeutet irgendwie Zuhause.

Über den Fussballprofi Über den Fussballprofi Fabian Frei wuchs in Frauenfeld auf. Sein Vater Markus Frei ist Trainer beim FC Frauenfeld, dem Klub, in dem er mit Fussball begann. Mit fünfzehn schaffte der Mittelfeldspieler den Sprung zum FC Basel, wo er ins Profiteam aufgenommen wurde und seither – mit zwei Unterbrüchen - spielt. Für die Schweizer Nationalmannschaft bestritt der Frauenfelder erstmals 2016 ein EM-Spiel gegen Albanien. Dann wurde Frei jedoch selten für die Nati aufgeboten. Bei den Qualifikationsspielen zur WM 2022 erhielt er unter dem neuen Nati-Trainer Murat Yakin nun wieder die Chance, eine wichtige Rolle für die Schweizer Mannschaft einzunehmen. Deshalb hofft der 33-Jährige nun, dass es 2022 erstmals mit der WM klappen wird. Frei lebt mit seiner Frau Muriel und den beiden Töchtern Lena (4) und Mara (2) in Frauenfeld. (aye)

