Interview «Ich habe noch die eine oder andere Rechnung offen»: Konrad Hummler ist zurück im Mediengeschäft Der ehemalige Wegelin-Banker ist neu Präsident des Satiremagazins «Nebelspalter». Hummler über Macht, Geheimnisse und die Grenzen des Humors. Interview: Adrian Lemmenmeier-Batinić und Hans Suter 20.02.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Schreibt statt Anlagekommentare bald Glossen: Ex-Wegelin-Banker Konrad Hummler Bild: Arthur Gamsa

Das älteste Satiremagazin der Welt ist in neuen Händen. Im Dezember hat die Klarsicht AG aus Winterthur den traditionsreichen, in Horn am Bodensee herausgegebenen «Nebelspalter» übernommen. Ab Mitte März soll zusätzlich zum Printmagazin eine täglich aktualisierte Onlineplattform aufgeschaltet werden. Hauptverleger und Chefredaktor ist der frühere BAZ-Chefredaktor Markus Somm, den Verwaltungsrat präsidiert der ehemalige Wegelin-Banker Konrad Hummler. Im gediegenen Sitzungszimmer im St.Galler Museumsquartier gibt er die Faust zur Begrüssung und setzt sich mit einem Kaffee zum Gespräch.

Satire lässt sich als zielgerichtete, kämpferische Kunstform beschreiben. Welchen Kampf wollen Sie mit dem «Nebelspalter» führen?

Konrad Hummler: Es ist primär ein Kampf um mehr Humor. Man kann die Realität ernsthaft und tiefgründig, ja tragisch betrachten. Aber man kann dem Geschehen auch mit Amüsement begegnen. Auch über sich selber lachen. Was uns der Alltag liefert, ist ja oft weitgehend Realsatire.

Können Sie ein Beispiel machen?

Nehmen wir die vom Bundesrat in Aussicht gestellte Öffnung der Restaurantterrassen per 1. April. Einen besseren Aprilscherz hätte man sich nicht ausdenken können. Gerade die Ostschweizer, die nun wirklich nicht mit gutem Wetter gesegnet sind, können nur da­rüber lachen, dass man im April die Aussenbereiche der Restaurants öffnen will. Man könnte jetzt natürlich eine betriebswirtschaftliche Studie darüber verfassen, wann es sich für Beizer lohnt, die Terrasse zu öffnen und wann nicht. Oder man kann der Realität mit satirischer Leichtigkeit begegnen.

Wie man liest, sollen die Inhalte auf dem Onlineportal des «Nebelspalters» zu 80 Prozent aus politischer Recherche und Analyse bestehen. Klingt nicht nach viel Leichtigkeit.

Natürlich haben wir auch den Anspruch, ernsten Journalismus zu machen. Die genaue Aufteilung zwischen satirischen und anderen Inhalten auf dem Onlineportal wird sich dann mit der Zeit ergeben.

Verfolgen Sie mit dem «Nebelspalter» eine politische Mission?

Es gibt ein Motto des «Nebelspalters» aus der Vergangenheit, das mich schon als Kind tief beeindruckt hat: «Gegen rote und braune Fäuste». Der «Nebelspalter» soll ein Mittel sein, das Machtballung entlarvt und bekämpft – egal, ob sie von links oder rechts kommt.

Bilder: PD

Was ist Ihnen denn zu links und was zu rechts?

Die Ideologien sind nicht entscheidend. Sie sind immer nur Deckmäntelchen für Eliten, die Herrschaft über andere ausüben wollen. Es geht darum, dass sich Macht nicht übermässig konzentrieren darf. Aber genau das erleben wir auch heute. Bei aller Achtung vor den Massnahmen, die in dieser Corona­krise erlassen wurden: Wir leben langsam in einer Expertokratie, in der Fachleute über uns herrschen.

Aber es liegt doch in der Natur der Sache, dass in Krisen die Experten wichtiger werden. Im Krieg übernimmt der General, in der Pandemie werden Epidemiologen und Infektiologen lauter.

Völlig richtig. Aber es braucht immer auch Stimmen, die auf einen Rückweg zur Normalität pochen. Es kann nicht sein, dass sich die Gesellschaft von Experten, den Fallzahlen und dem R-Wert leiten lässt. Zumal sich Experten immer auch irren können. Wenn sich das verfestigt, fallen die Individualrechte der Technokratie zum Opfer. Dagegen muss man ankämpfen. Umso wichtiger sind die Medien in einer solchen Situation.

Welche Rolle sehen Sie dabei für die Satire?

Kluge Satire ist genauso faktenbasiert wie guter Nachrichtenjournalismus. Sie kommt einfach nicht so bleiern daher wie eine Dissertation mit tausend Fussnoten.

Hängt demnach nicht auch die Satire des «Nebelspalters» von Fakten der Experten ab? Oder beziehen Sie sich auf Fakten sogenannter Coronaskeptiker?

Fakt ist, dass es dieses Virus gibt. Dass es sehr gefährlich sein kann und sehr ansteckend ist. Das macht die Situation, in der wir stecken, extrem heikel, darüber müssen wir nicht diskutieren. Und dennoch muss man Dinge in Frage stellen. Gute Satire stellt auch sich selbst in Frage. Nichts ist weniger lustig als Leute, die im Ernst glauben, sie hätten recht.

Kurt Tucholsky sagte, Satire dürfe alles. Gibt es für Sie moralische Grenzen?

Satire darf weit gehen, aber nicht selber zum Machtinstrument werden, das andere Menschen kaputtmacht. Man darf austeilen, aber nie so zuschlagen, dass der Betroffene nicht mehr aufstehen kann. Ich bin in dieser Frage empfindlich, weil ich selber kaputtgemacht wurde – und erlebt habe, wie schwierig es ist, wieder aufzustehen.

Sie sprechen das Ende der Bank Wegelin 2013 an. Politiker warfen Ihnen damals vor, Sie hätten die Schweiz diffamiert, als Sie vor einem amerikanischen Gericht sagten, aktive Beihilfe zur Steuerhinterziehung sei hierzulande üblich gewesen.

Glauben Sie mir, es ist nicht lustig, als Landesverräter bezeichnet zu werden. Wenn einem das drei Parteipräsidenten vorwerfen, dann trifft einen das ziemlich heftig. Es war eine schwierige Zeit. Ich habe noch die eine oder andere Rechnung offen.

Mit wem genau wollen Sie denn noch abrechnen?

Das sage ich hier nicht.

Können wir das bald dem «Nebelspalter» entnehmen?

Das können Sie.

Sie werden also nicht nur als Verwaltungsratspräsident walten, sondern auch zur Feder greifen?

Ja. Markus Somm hat mich gefragt, ob ich auch schreiben würde. Das werde ich natürlich gerne tun. Ich war als Bankier stets publizistisch tätig und verspüre grosse Lust zu schreiben.

Sie sagen, Sie waren nach dem Ende der Bank Wegelin am Boden. Wie habe Sie es geschafft, wieder aufzustehen?

Es war ein sehr langer Prozess, mit sehr viel autogenem Training. Stark geholfen hat mir auch die kulturelle Arbeit mit der Johann-Sebastian-Bach-Stiftung, die ich präsidiere. Diese Tätigkeit hat mich getragen, weil sie von der ganzen Krise nicht berührt war. Ich weiss nicht, was sonst aus mir geworden wäre.

Als Wegelin-Banker haben Sie die Verwaltung von Steuerfluchtgeldern bis zuletzt konsequent als legitim bezeichnet. Wofür stehen Sie heute bedingungslos ein?

Ich stehe heute noch zu meinen Aussagen von damals. Ich finde nach wie vor, dass es Sache des Steuerpflichtigen ist, sein Vermögen zu deklarieren – und nicht die Aufgabe der Bank, ihre Kunden zu überprüfen. Aber die Frage nach dem Geheimnis privater Vermögen bleibt ein aktuelles Thema, zumal immer mehr Daten elektronisch vorhanden und so schlechter geschützt sind.

Jetzt sind Sie unter anderem Verleger einer Satirezeitschrift. Würden Sie als Banker einem Kunden auch zu einem Investment in der Medienbranche raten?

Sicher nicht als Hauptanlage, von der man leben soll. Es ist definitiv gewagt, im Medienbereich etwas Neues zu machen. Aber ich habe grosse Abenteuerlust – und will einfach wissen, ob das funktioniert oder nicht. Man kann auch scheitern, das ist immer so.

Sie sind Teil einer neuen bürgerlichen Bewegung um den Finanzmanager Alfred Ganter, die sich unabhängig von der SVP gegen das Rahmenabkommen mit der EU stellt. Wird der «Nebelspalter» das Sprachrohr dieser Bewegung?

Nein. Auch diese Leute müssen sich unsere Kritik und Satire gefallen lassen. Aber wenn Sie den Personenkreis anschauen, gibt es sicher gewisse Überschneidungen.

Also wird man im «Nebelspalter» auch linke Kommentare lesen können?

Auf jeden Fall.

Wer sind denn die Aktionäre der Klarsicht AG?

Es sind 70 Aktionäre, die alle mit 100'000 Franken beteiligt sind. Nur Markus Somm ist mit 500'000 Franken dabei. Aber das ist okay, er soll der Unternehmer sein. Namen gebe ich keine bekannt. Ich verstehe die AG im Sinne der Société anonyme.

Ihre Leser erhalten in Bezug auf die Geldgeber keine Klarsicht?

So viel kann ich sagen: Es ist kein aktiver Politiker, keine aktive Politikerin aus der SVP dabei.

Hat Christoph Blocher Interesse bekundet?

Mir gegenüber nicht.

Der «Nebelspalter» ist seit Jahrzehnten defizitär. Wird Ihr Unterfangen ein Fass ohne Boden?

Nein. Wir wollen in vier Jahren selbsttragend sein. Dann wollen wir nicht nochmals eine Kapitalrunde machen. Im Moment sind wir ein Start-up. Aber wir haben einen entscheidenden Vorteil: Im Gegensatz zu ganz vielen Start-ups, die am Anfang nur Kapital verbrennen, können wir dank der bestehenden Printausgabe von Anfang an Rechnungen schreiben. Ein Start-up, das keinen positiven Cashflow hat, ist schwierig zu führen.

Welche persönliche Beziehung haben Sie zum «Nebelspalter»?

Der «Nebelspalter» prägte meine Kindheit. Seit ich Bilder anschauen konnte, habe ich den «Nebelspalter» wöchentlich gefressen. Das hat mich geprägt. Die Karikaturen waren für mich vielleicht wichtiger als vieles, das ich in der Schule gelernt habe. Deshalb war ich auch begeistert, als Markus Somm mich angefragt hat.

Der «Nebelspalter» wird weiterhin in Horn produziert. Will er auch ein Ostschweizer Medium sein?

Durchaus. Die Ostschweiz wird nach wie vor in der Schweiz zu wenig wahrgenommen. Machtballung gibt es auch rund um Zürich, Bern und Basel. Wir blicken aus dem Niemandsland am Bodensee auf die Schweiz – und wollen zeigen, dass man viele Dinge auch anders sehen kann.