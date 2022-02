Interview «Ich habe das Gefühl, dass mich die Leute eher wegen des Dackels erkennen»: Cornelia Komposch über den ersten «Thurgauer Regierungshund» und ihre Position als einzige Linke im Rat Bald sieben Jahre ist Cornelia Komposch bereits im Thurgauer Regierungsrat. Verglichen mit ihren Kolleginnen und Kollegen, hört man von ihr aber nicht viel. Warum das so ist, was sie am Graubünden vermisst und wer an ihrer Seite im Regierungsgebäude stets für gute Laune sorgt, erzählt die SP-Politikerin im Interview. Aylin Erol Jetzt kommentieren 26.02.2022, 12.00 Uhr

Wann immer möglich ist Dackel Darou an der Seite der SP-Regierungsrätin Cornelia Komposch (58). Bild: Ralph Ribi

Cornelia Komposch, noch bevor Sie mich begrüssen konnten, hat Ihr Dackel mir seinen Ball zwischen die Füsse gelegt. Sorgt Ihr Hund öfters für einen guten Empfang im Regierungsgebäude?

Er sorgt sicher für gute Laune. Darou ist sozusagen unser «Departements- und Regierungshund». Etwa dreimal in der Woche – an regulären Bürotagen – habe ich ihn bei mir. Bei Regierungssitzungen und anderen wichtigen Terminen geht er aber in sein zweites Zuhause oder in eine kleine, familiäre Hundepension. An solchen Tagen muss ich mich voll konzentrieren können.

Hat es vor Darou schon einmal einen «Regierungshund» im Thurgau gegeben?

Nein, tatsächlich waren meine Mitarbeitenden und das Kollegium am Anfang auch etwas skeptisch. Aber ich bin mit einem Hund aufgewachsen und habe auch später einen gehabt. Irgendwann musste ich feststellen, dass ich wieder einen Vierbeiner an meiner Seite brauche; er tut mir sowohl physisch als auch mental gut. Mittlerweile haben alle Freude an ihm – das glaube ich zumindest. Ich habe manchmal sogar das Gefühl, dass mich die Leute eher wegen des Dackels erkennen.

Sie sagen es gerade: Ihre Kolleginnen und Kollegen im Regierungsrat sind in den Medien deutlich präsenter als Sie. Sind Sie etwa medienscheu?

Nein, das nicht. Aber das Rampenlicht suche ich auch nicht. Das passt nicht zu mir. Wahrscheinlich nimmt man mich insbesondere wegen meines Departements Justiz und Sicherheit weniger wahr. Mein Departement vollzieht weitestgehend Bundesrecht und steht deshalb etwas im Hintergrund. Ich kann weder ein Gebäude einweihen noch Bilanzen präsentieren und schon gar nicht einen Preis oder Orden verleihen. Mein Departement interessiert eigentlich nur dann, wenn etwas nicht so läuft, wie es sollte. Insofern bin ich nicht unglücklich, nicht täglich in der Presse zu erscheinen.

Daneben sind Sie ja sozusagen gleich doppelt «Aussenseiterin» im Thurgauer Regierungsrat: gebürtige Bündnerin und die einzige Sozialdemokratin. Wie geht es Ihnen in dieser Rolle?

Dass ich aus Chur komme, merke ich teilweise schon. Ich bin nicht schlechter, aber anders vernetzt als meine Kolleginnen und Kollegen im Regierungsrat. Ich kann etwa nicht auf ehemalige Schulfreunde oder anderweitig langjährige Weggefährten im Kanton zählen. Das hat aber auch den Vorteil der Unvoreingenommenheit.

Und wie ist es als einzige Linke im Rat?

Zuweilen etwas herausfordernd. In Sachthemen spielt die Parteizugehörigkeit keine Rolle – da gibt es viel Konsens. Bei der Beurteilung von politischen Fragen aber gibt es sehr wohl kontroverse Diskussionen. Ich vertrete natürlich eine andere Haltung und lege den Fokus auf andere Schwerpunkte. Das liegt in der Natur der Sache und war mir bei Amtsantritt bewusst. Sich immer wieder in der Minderheitsposition wiederzufinden, macht jedoch schon etwas mit einem.

Geht Ihnen das manchmal nahe?

Es ist manchmal anstrengend und auch frustrierend, wenn man die politischen Anliegen und Überzeugungen schwieriger oder gar nicht durchsetzen kann, ja. Klar stecke ich das nicht immer gleich gut weg. Ich nehme diese Gefühle aber nie mit nach Hause und kann gut abschalten. Für mich gilt auch, dass ich spätestens an dem Tag, an dem mich dieser Fakt nicht mehr stört, aufhören muss.

Cornelia Komposch ist gern in ihrem Amt – auch wenn sie eher in die Politik «hineingerutscht» ist. Bild: Ralph Ribi

Sind Sie jemand, der auch mal in einer Sitzung auf den Tisch haut oder laut wird?

Ja, das kommt vor, aber sehr selten. Ich werde nicht laut, weil ich in der Minderheit bin, sondern dann, wenn aus meiner Sicht gerade wirklich etwas sehr falsch läuft.

Sie sind seit 1998 in der Politik tätig. Das ist fast ein Vierteljahrhundert. Wussten Sie schon früh, dass Sie in diese Richtung möchten?

Nein, gar nicht. Das hat sich irgendwie ergeben. Aber ich war schon immer politisch interessiert, angefangen in der Primarschule, als ich etwa mit meiner Freundin Spenden für den WWF sammelte. Am Mittagstisch bei uns zu Hause war Politik oft Thema. Zuerst kamen die Nachrichten, da musste man still sein. Und danach wurde über alles Mögliche gesprochen, eben auch über Politik. Mein Vater war ein aktives Mitglied der FDP, meine Mutter parteilos, aber eher linksorientiert; schon da lernte ich den Spagat zwischen Links und Rechts kennen.

Trotzdem sind Sie bei der SP gelandet.

Ja, ich war schon immer in diese Richtung gepolt. Ich habe ja auch einen sozialen Beruf gewählt mit der Lehre zur Pflegefachfrau, mich in der Freizeit für die Umwelt und soziale Anliegen eingesetzt.

Was wäre denn aus Ihnen geworden, wenn Sie nicht in die Politik gegangen wären?

Wahrscheinlich wäre ich in der Pflege geblieben. Ich habe diesen Beruf mit Leidenschaft ausgeübt. Es war mein Wunsch, auf einer Intensivstation oder im Notfall zu arbeiten. Aber wie so oft kamen die Kinder und die Familie dazwischen.

Bereuen Sie manchmal, dass Sie Ihre Berufswünsche für die traditionelle Rolle der Frau als Mutter zurückgesteckt haben?

Nein, überhaupt nicht. Ich bin im Mutterberuf aufgegangen und habe die Familienzeit genossen. Aber als die Kinder dann grösser waren, fühlte ich mich mental unterfordert. Ich begann, in Vereinen aktiv zu werden, und geriet auf diese Weise immer näher an die Politik. Von meiner Mutter habe ich gelernt, dass man das Leben in all seinen Facetten annehmen und die Möglichkeiten, die sich einem bieten, ergreifen soll. Diesem Grundsatz bin ich gefolgt und deshalb bin ich heute gerne an dem Punkt, an dem ich jetzt bin.

Was wäre das nächste Ziel? Bundesrätin?

Nein, ich bin doch schon in meinem 59. Lebensjahr. Eine Bundesrätin scheint kaum über freie Zeit zu verfügen. Nur schon das wäre für mich undenkbar. Gerade in der Coronakrise war ich ausserdem froh, nicht in den Schuhen des Bundesrats zu stecken. Die letzten zwei Jahre waren in Bezug auf die Pandemie für unser ganzes Gremium herausfordernd genug.

Haben Sie in Ihrem privaten Umfeld, Ihrer Partei oder im Regierungsgebäude einen Spitznamen?

Nein, zumindest nicht, soweit ich weiss. Aber in der Schule in Chur nannte man mich «Coci». Meine beste Freundin Ricarda und ich waren das berüchtigte Duo «Rici und Coci».

Berüchtigt? Waren Sie die Schlägerinnen vom Pausenhof?

Nein, gar nicht. Aber man kannte uns, weil wir ein starkes Duo waren und uns schon mal für die Schwächeren auf dem Pausenplatz einsetzten. Dann konnten wir auch mal hinstehen und uns lautstark für eine Sache einsetzen. Diese Eigenschaft habe ich beibehalten. Ich mag eine Führungsposition, scheue nicht, mich zu exponieren, und ich übernehme gerne Verantwortung, auch wenn es zuweilen unangenehm sein kann.

Vermissen Sie das Graubünden manchmal noch?

Nein, nicht wenn ich im Thurgau bin. Ich fühle mich sehr zu Hause hier. Aber manchmal fehlt mir das Gefühl von Verwurzelung und natürlich die Nähe zu meinen Eltern und die Bergwelt. In Chur ist man von Bergen quasi eingekesselt, was auf Auswärtige beengend wirken kann. Für mich bedeutet es Geborgenheit. Wenn es zu flach ist, fühle ich mich verloren. Zum Glück hat der Thurgau doch einige Hügel – und natürlich den schönen Bodensee.

Sie segeln ja auch auf dem Bodensee. Dafür muss man mindestens zu zweit sein, oder? Wen nehmen Sie jeweils mit?

Ich segle mit meinen Freundinnen und Freunden. Mein Segelboot lässt es aber auch zu, dass ich bei nicht allzu starkem Wind alleine auf den See hinausfahren kann. Ganz alleine bin ich aber nie. Darou ist immer mit dabei – mit mässiger Begeisterung.

Über die SP-Regierungsrätin Cornelia Komposch wuchs in Chur mit zwei Schwestern auf und machte in Bern eine Lehre zur Pflegefachfrau. Die Liebe zog sie allerdings auf einen Bauernhof zurück in den Kanton Graubünden, wo sie Ihren Mann im Betrieb unterstützte. Weil der Stall aufgrund zeuselnder Dorfkinder bis auf die Grundmauern niederbrannte, verschlug es die Familie nach Herdern in den Thurgau. In der Hoffnung eines Tages wieder einen Bauernhof übernehmen zu können, machte Komposch auf dem Arenenberg die Ausbildung zur Bäuerin mit eidgenössischem Fach- und Lehrmeisterinnenausweis. Mit dem Heranwachsen ihrer beiden Söhne und der Tochter wurde die Churerin immer aktiver in Vereinen, bis sie 1998 erstmals in ein Exekutivamt gewählt wurde: Acht Jahre lang war Komposch Gemeinderätin in Herdern. Für diesen Posten bildete sie sich im öffentlichen Rechnungswesen sowie in Betriebswirtschaft weiter. Anschliessend, von 2006 bis 2015, stand sie der Gemeinde als Frau Gemeindeammann vor, wobei sie 2004 vom Thurgauer Stimmvolk auch als SP-Kandidatin in den Grossen Rat gewählt wurde. Diese beiden Ämter legte Komposch allerdings nieder, als sie 2015 in den Regierungsrat gewählt wurde und dort das Departement für Justiz und Sicherheit übernahm. Sie wohnt heute in Steckborn. (aye)

