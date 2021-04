Interview «Ich freue mich auf ein gemütliches Nachtessen mit meinem Mann»: Die Gemeindepräsidentin von Langrickenbach erzählt von ihrem Morgenritual, ihrer Bucket-Liste und der Lieblingsmusik Denise Neuweiler wäre ohne Christoph Blocher wohl nie Gemeindepräsidentin von Langrickenbach geworden. Im Interview verrät sie ausserdem, was ihre Heimat Langrickenbach so besonders macht. Florian Beer 26.04.2021, 05.20 Uhr

Denise Neuweiler mit Hündin Mandy vor ihrem Haus in Zuben. Bild: Andrea Stalder

Was hat Sie letzte Woche besonders beschäftigt?

Die Mitarbeit in der vorberatenden Kommission des Grossen Rates zur Teilrevision des Sozialhilfegesetzes. Das Sozialwesen ist ein komplexes und gleichzeitig sehr spannendes Gebiet.

Was stört Sie an unserer heutigen Welt und wie würden Sie das Problem beheben?

Wir haben das grosse Glück, in einem Land leben zu dürfen, in welchem die Demokratie und die Rechtsstaatlichkeit einwandfrei funktionieren. Als Politikerin sehe ich es als meine Aufgabe, diesem System Sorge zu tragen und mich wachsam für die Bedürfnisse der Bevölkerung einzusetzen.

Politikerin zu sein, ist ein Privileg für mich, auf das ich sehr stolz bin.

Wohin würden Sie ziehen, wenn Sie den Thurgau verlassen müssten, und warum?

Mein Lebensmittelpunkt befindet sich im Thurgau und ich fühle mich sehr wohl hier. Es gibt keine Gründe, ihn zu verlassen, und ich hoffe, dass dies so bleiben wird.

Bild: Andrea Stalder

Zur Person Denise Neuweiler wurde am 24. März 1979 im Kantonsspital St.Gallen geboren. Nach der Grundschule absolvierte sie eine kaufmännische Ausbildung und schloss anschliessend die eidgenössische Maturitätsschule ab. Sie ist diplomierte Verwaltungsökonomin TG und hat diverse Weiterbildungen absolviert. Seit 2018 ist die SVP-Politikerin als Gemeindepräsidentin von Langrickenbach. Im vergangenen Jahr wurde sie ausserdem in den Thurgauer Kantonsrat gewählt. Doch auch neben diesen Ämtern ist Neuweiler aktiv. Sie ist Präsidentin der Sozialhilfebehörde Langrickenbach, des Vereins Spitex am See und ist Vorstandsmitglied des Kompetenzzentrums Soziale Dienste See. Neuweiler ist verheiratet und hat zwei Töchter. Die Familie wohnt zusammen mit Hündin Mandy in Zuben. (fbe)

Was ist das Besondere an Ihrer politischen Heimatgemeinde Langrickenbach?

Langrickenbach ist eine Landgemeinde mit einem wunderschönen Panorama, welches einem den Blick in das Alpsteingebiet und auf den Bodensee eröffnet. Sie bildet die grüne Perle über dem Bodensee. Für mich der wundervollste Ort auf der ganzen Welt!

Womit tanken Sie Energie?

Mit einer sportlichen Laufrunde in unserem Naherholungsgebiet. In der Natur zu sein und dabei den Kopf so richtig ausschalten zu können, das lädt meine Batterien immer wieder auf.

Haben Sie ein Morgenritual?

Nach dem Aufstehen gehe ich mit unserer Hündin Mandy spazieren.

Anschliessend wird gefrühstückt bei mir, wobei die morgendliche Lektüre der «Thurgauer Zeitung» natürlich nicht fehlen darf.

Bei welcher Musik drehen Sie richtig auf?

Bei moderner Schlagermusik. Das ist genau mein Stil und hellt selbst die düstersten Tage wieder auf.

Welcher war Ihr erster Traumberuf und warum wurde daraus nichts?

Als Kind war mein erster Traumberuf, eines Tages Grosstierärztin zu werden. Nach einer kaufmännischen Lehre wollte ich diesen Beruf sogar tatsächlich auf dem zweiten Bildungsweg erlernen. Da ich nach der Maturitätsschule allerdings meinen zukünftigen Ehemann kennen gelernt habe, entschied ich mich, der Familienplanung den Vorrang zu geben. Diesen Schritt habe ich bis heute glücklicherweise nie bereut.

Was hat Sie schliesslich in die Politik geführt?

Politik war schon immer ein Bereich, für den ich mich sehr interessiert habe. Die Abwahl von Christoph Blocher aus dem Bundesrat im Jahr 2007 hat mich endgültig dazu bewogen, in der Politik selber aktiv werden zu wollen.

In welchem Beruf wären Sie eine Fehlbesetzung?

Ich denke, dass ich für sämtliche Berufe, bei denen man räumliche Verhältnisse auf Plänen festhalten muss, nicht geeignet wäre. Daher bin ich sehr froh, dass es Menschen auf der Welt gibt, die sich damit beschäftigen und nicht ich das machen muss.

Stellen Sie sich vor, Sie veranstalten ein Abendessen und dürfen drei Personen einladen, lebendig oder tot – wen laden Sie alles ein und warum?

Das wird eine sehr familiäre Runde, denn ich würde dazu gerne meine zwei besten Freunde (eine Frau und einen Mann) und meinen Gatten einladen. Unsere Freundschaft bedeutet mir sehr viel und sie zu pflegen, ist mir äusserst wichtig. Keine noch so prominente oder historische Person könnte diesen drei Menschen ihren Platz an dieser Dinnerrunde streitig machen.

Was macht Ihre Freundschaften so besonders?

Ich geniesse es einfach, in dieser Runde bei einer guten Flasche Wein unbeschwert über diverse Themen zu diskutieren, gemeinsam zu lachen und auch einander ehrlich zu reflektieren. Ein inniges über die Jahre aufgebautes Vertrauensverhältnis bildet dazu die Grundlage und ist bei weitem nicht selbstverständlich.

Mit welcher Person würden Sie gerne einen Tag lang tauschen?

Mit einem Kindergartenkind.

Ich wünsche mir wieder einmal, die herrliche Unbeschwertheit eines Kindes zu spüren.

Jeder Schulweg bedeutet eine neue Entdeckungsreise in eine aufregende Welt und die Träume eines Kindes führen es weit weg von der Realität. Diese Momente und Abenteuer zu erleben, wäre etwas Wunderbares.

Was steht als Nächstes auf Ihrer To-do-Liste?

Aktuell und in den nächsten Jahren stehen in der Gemeinde Langrickenbach diverse wichtige Projekte an, beispielsweise die Planung eines Werkhofes mit integriertem Feuerwehrdepot oder der Aufbau eines Mittagstisches. Mein Ziel ist es, diese in Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat erfolgreich anzugehen und zu einem Abschluss zu bringen. Zugleich ist es mir wichtig, meine Aufgaben als Gemeindepräsidentin und auch als Kantonsrätin für den Thurgau bestmöglich zu erfüllen. Ich hoffe, dass meine Bucketliste stets mit neuen Projekten und Zielen gefüllt ist.

Wer gilt in Ihrem Leben als Anker?

Meine Familie ist ein bedeutender und zentraler Teil in meinem Leben und darf auf keinen Fall zu kurz kommen. Gerne denke ich auch über Dinge nach, die ich noch erreichen möchte, wenn der richtige Zeitpunkt dazu kommt.

Worauf freuen Sie sich am meisten, wenn die Pandemie vorbei ist?

Auf den einfachen Handschlag. Er ist in unserer Gesellschaft ein wichtiges Ritual, das eine zwischenmenschliche Verbindung schafft, die mir zurzeit extrem fehlt. Zudem freue ich mich auf ein gemütliches Nachtessen zusammen mit meinem Mann in einem tollen Restaurant mit feinem Essen hier in der Region. Ich kann es kaum erwarten!