Interview mit Mario Gehrer: Er kommentiert die EM für das SRF

Interview «Ich bin voll in der Materie drin, in der EM-Bubble sozusagen»: SRF-Kommentator Mario Gehrer über die Begeisterung Fussball, die Schweizer Nati und Geheimfavoriten Mario Gehrer, aufgewachsen in Horn, kommentiert für das Schweizer Fernsehen die Europameisterschaft. Im Interview erzählt er von seiner Begeisterung für den Fussball, wie er in die Medien reingekommen ist und wie weit es die Schweiz an der EM schaffen könnte. Alain Rutishauser 12.06.2021, 12.00 Uhr

Mario Gehrer kommentiert die EM 2020 für das SRF. Es ist sein drittes internationales Turnier. Bild: Oscar Alessio (30. April 2021)

Schon voll im EM-Fieber?

Ja, ich bin ganz in der Materie drin, in der EM-Bubble sozusagen. Heute ist mein erstes Spiel, das ich kommentiere, Belgien gegen Russland. Wenn man sich so lange mit den Teams befasst, will man dann auch wissen, wie es schlussendlich rauskommt.

Haben Sie derzeit überhaupt noch Freizeit?

Es ist schon viel auf die EM ausgerichtet, aber ich habe Familie, die muss mich aushalten. Es war eine lange Fussballsaison, Verspätungen wegen Corona, dann noch der Final der Europa League und jetzt geht's los mit der EM.

Was wird dieses Jahr anders sein?

Wegen Corona kommentiere ich die Gruppenspiele von Zürich aus. Das ist für einen Kommentator ein grosser Unterschied, denn man sieht weniger vom Spiel. Aber diese Situation ist nicht komplett neu, die internationalen Spiele kommentieren wir seit Anfang der Pandemie so. Grundsätzlich ist geplant, dass wir ab der K.-o.-Phase vor Ort sein werden; das ist aber abhängig davon, wie sich die Coronasituation entwickelt.

Was sind Unterschiede zwischen Super League und EM für Sie als Kommentator?

Man kennt die Spieler und Mannschaften der Super League natürlich besser. Bei der EM befasse ich mich auch mit Spielern, die man weniger kennt. Um eine Mannschaft zu verstehen, wie sie spielt, wie sie sich aufstellt, braucht es deshalb mehr Recherche. Sprache ist auch ein grosses Thema, primär, wie man Spielernamen richtig ausspricht. Man wird auch daran gemessen, wie man die Namen ausspricht. Und ich will zu jedem Spieler einige Infos bereit haben.

Dies ist Ihr drittes internationales Turnier als Kommentator.

Meine erste EM war 2016 in Frankreich. Grundsätzlich sind EM und WM das Grösste, was man sich vorstellen kann. Das Land und die Spieler sind voller Vorfreude. Als Kommentator ist es ähnlich, man freut sich unheimlich darauf, dass sich die besten Spieler miteinander messen und auch das ganze Land mobilisiert wird. Die Müdigkeit der langen Saison ist dann wie weggeblasen.

Was ist Ihre schönste Erinnerung?

Der Achtelfinal 2018 des späteren Weltmeisters Frankreich gegen Argentinien, er ging 4:3 aus. Sagenhaft. Das war vom Spiel und der Dramaturgie her etwas Unglaubliches.

Wer ist Ihr Geheimfavorit?

Ich habe gewusst, dass diese Frage kommt! Spontan würde ich sagen Belgien, Italien und Spanien. Keine Topfavoriten, aber alle haben das Zeug zum Titel.

Und jetzt noch ein Geheimtipp, den niemand auf der Rechnung hat.

Sehr schwierig! Ich habe kürzlich mit einem walisischen Journalisten diskutiert. Wales kam 2016 in den EM-Halbfinal, das war eine grosse Überraschung. Der Journalist sagte mir, Wales sei in den letzten Jahren noch stärker geworden.

Was trauen Sie der Schweiz zu?

Die Schweiz wird eine grosse Rolle spielen und hat sicherlich den Anspruch, in die K.-o.-Phase zu kommen.

Und der Titel? Nationaltrainer Vladimir Petkovic hat kürzlich gesagt, im Fussball sei alles möglich.

Ich bin grundsätzlich ein vorsichtiger Mensch, darum verzichte ich auf solche Prognosen. Aber klar, Spitzensportler sind auch deshalb Spitzensportler, weil sie daran glauben und sich zu Höchstleistungen pushen können.

Zur Person Mario Gehrer ist im Juli 1980 in St.Gallen geboren, aufgewachsen ist er in Horn. Nach der Lehre arbeitete Gehrer bei der Publicitas in Rorschach. Danach sammelte er erste Medienerfahrungen bei Radio Top in Wil und entschied sich anschliessend für das Journalismusstudium in Winterthur. Danach absolvierte er die zweijährige Stage beim Schweizer Fernsehen. Seit 2015 kommentiert er Leichtathletik und Fussball. Gehrer ist verheiratet und hat zwei Töchter, Jael und Laila. Die Familie wohnt in Winterthur. (alr)

Wie entstand Ihre Fussballbegeisterung?

Die stammt von meinem Vater. Wir waren viel im Espenmoos. Als ich das erste Mal im Stadion stand, wurde ich schnell zum Fan. Die Rituale, die Stimmung, der Sport – all das hat mich gefesselt. Ich habe auch lange selbst in Steinach Fussball gespielt.

Was war Ihr ursprünglicher Traumberuf?

Von unserem Fenster konnte ich als Kind auf den Bahnhof Rorschach sehen. Ich war fasziniert von Zügen und wollte Lokführer werden. Danach kam schon ziemlich bald der nächste Traumberuf Sportreporter.

Sie haben ja beim Radio begonnen. Was haben Sie dort gelernt, wovon Sie heute noch profitieren?

Wir haben unheimlich schnell produziert, und ich durfte vieles ausprobieren. Als Radioreporter musste ich mich beinahe täglich in neue Themenfelder befassen. Die Politik war dabei eine Welt, die sich mir neu eröffnete. Ich konnte meinen Rucksack enorm füllen.

Haben Sie ähnlich wie die Spieler vor dem Fussballspiel ein bestimmtes Ritual?

Es ist nicht so, dass ich den linken Schuh zuerst anziehe, wie es manche Fussballer tun. Aber als Kommentator habe ich auch gewisse Angewohnheiten vor dem Spiel. Man verbringt relativ viel Zeit damit, sich wohnlich einzurichten. Wo sitze ich, damit ich das Spielfeld am besten sehe, wo stelle ich meinen Bildschirm hin? Das hört sich vielleicht nebensächlich an, aber das Wohlbefinden gibt Sicherheit. Die Leichtigkeit beim Kommentieren ist nur mit guter Vorbereitung möglich.

Gab es auch schon Tage, an denen der Match nicht nach Plan verlief?

Ich mag mich an ein Spiel an der WM in Russland erinnern, wo mir aus Zürich gesagt wurde, dass ich bald live gehe. Plötzlich war die Verbindung weg. Das macht dich dann richtig nervös. Als ich dann reinging, habe ich mitten in der polnischen Hymne zu reden begonnen. Das ist live. Einerseits kannst du nicht zurück, du denkst dir: «Oh Mann, das habe ich jetzt in den Sand gesetzt», andererseits ist das Gute an der Livesituation, dass es einfach weitergeht.

Schauen Sie gerne Wiederholungen, in denen Sie kommentieren?

Sagen wir es so, es ist eher streng, mir selbst zuzuhören. Wenn ich Clips sehe, in denen ich kommentiere, bin ich gleich wieder am Arbeiten. Du bist dein kritischster Zuschauer, denkst dir immer, was man hätte besser machen können.

Haben Sie Schwächen, die Sie noch verbessern wollen?

Ich rede nicht gerne von Stärken und Schwächen. Ich will einfach auf lockere und lustvolle Art kommentieren, mit der ich es schaffe, zu unterhalten und gleichzeitig zu informieren. Wahrscheinlich wird man das nie vollständig hinbekommen, aber ich strebe es an.