Interview «Ich bin an der HSG keine Exotin»: Die St.Galler SP-Kantonsrätin Monika Simmler über ihre Strafrechtsprofessur und bedenkliche Tendenzen im Polizeirecht Monika Simmler hat zwei Karriereleitern parallel erklommen. Seit April ist die ehemalige Juso-Aktivistin und SP-Kantonsrätin auch HSG-Professorin: Die 31-jährige Strafrechtlerin und Kriminologin sieht sich an der Wirtschaftsuniversität aber nicht als politische Ausnahmeerscheinung, weil es entgegen dem Image der «Kaderschmiede» im Lehrkörper auch zahlreiche Linksliberale gebe. Marcel Elsener und Noemi Heule 19.04.2021, 05.00 Uhr

Monika Simmler forscht über das Zusammenwirken von Mensch und Maschine im Strafgesetz. Bild: Ralph Ribi

In einem Jahrzehnt von der Juso-Aktivistin zur HSG-Professorin – wow, wie ging das?

Monika Simmler: Zwischen 18 und 22 war ich Juso-Präsidentin, dann für vier Jahre SP-Präsidentin – schon damals kam ich an die HSG. Ich hatte zwar in Zürich studiert und doktoriert. Aber als mein Doktorvater Martin Killias an die HSG wechselte, ging ich halt mit.

Halt?

Ja, zunächst widerwillig, weil ich bewusst die Uni Zürich gewählt hatte. Obwohl ich unten am Rosenberg aufgewachsen bin, wollte ich nie an die HSG und war nicht an ihrer wirtschaftlichen Ausrichtung interessiert. Doch ich merkte bald, im Forschungsalltag gibt es wenig Unterschiede und ein paar Vorurteile wurden schnell entkräftet, andere nicht. Im Innern ist die HSG viel diverser als es ihre Aussenwahrnehmung erscheinen lässt. Und mit der Informatik und der Medical School kommen noch mehr spannende Leute.

Wie kam es zur Assistenzprofessur?

Die war ausgeschrieben: für sechs Jahre. Wer sich bewährt, wird befördert, quasi für eine Lebensstelle. Also das, was in der Wissenschaft alle wollen, ob in Basel, Genf oder St.Gallen. Der Vorteil der HSG ist, dass wir als kleines Team «unser Ding aufbauen» können. So haben wir zu dritt das Kompetenzzentrum für Strafrecht gegründet. An einer Uni mit grösserer Strafrechtsabteilung hätten wir nie diese Freiheiten. Und natürlich ist es politisch und privat bequem, nicht nach Genf zu ziehen.

Zur Person Von Zürich und New York zurück nach St.Gallen Monika Simmler hat mit Jahrgang 1990 einen Wikipedia-Eintrag, was angesichts ihrer Laufbahn nicht verwundert. Die St.Gallerin studierte Jus in Zürich und promovierte in Strafrecht und Kriminologie. Seit 2014 an der HSG, wurde sie im März als Assistenzprofessorin für Strafrecht, Strafprozessrecht und Kriminologie gewählt. Zudem ist sie Co-Direktorin des dazugehörigen Kompetenzzentrums. Als Gastforscherin wirkte sie an den Universitäten von New York (Columbia), Oxford und Wien. Seit Teenagerjahren politisch engagiert, präsidierte Simmler die Juso und später die SP im Kanton, sie war im Stadtparlament und ist seit 2016 Kantonsrätin. Sie arbeitet an ihrer Habilitation («Verantwortungszuschreibung beim Zusammenwirken von Mensch und Technik»). (mel)

Politisch bequem ist gut. Sind Sie die erste linke HSG-Professorin?

Nein, da würde ich anderen Unrecht tun. Aber ich bin wohl die einzige, die politisch aktiv als Sozialdemokratin auftritt. Wobei das in der Wissenschaft sowieso die Ausnahme ist, es gibt ja auch keine FDP-Exponenten. Der HSG-Mainstream ist sicher nicht sozialdemokratisch. Das hat mit der Geschichte und mit den Fächern zu tun. Dennoch empfinde ich mich nicht als Exotin, denn gerade im akademischen Mittelbau gibt es viele Linksliberale.

Der viel kritisierten HSG kommt dies zur Imagekorrektur gewiss entgegen. Kein Feigenblatt-Gefühl?

Mag sein, dass meine politische Position bei der Bewerbung eher ein Vorteil war, vielleicht aber auch nicht. Ich wurde aber nicht darauf angesprochen, auch nicht von der Berufungskommission. Und unter den Reaktionen gab es sowohl von linker als auch von bürgerlicher Seite nur Gratulationen ohne Nebentöne. Die Währung in der Wissenschaft sind ohnehin Publikationen – und Praxiserfahrung.

Wird sich die SP-Fraktion nun mit Kritik an der HSG zurückhalten?

Das hoffe ich nicht, die SP muss kritisch bleiben. Ich werde bei heiklen Uni-Geschäften nicht die Lauteste sein, aber meine Partei sicher nicht davon abhalten. Als Staatsangestellte darf ich mich zur eigenen Institution äussern.

Sie liebäugelten einst mit der FDP.

Ja, mit 15, ganz kurz, weil für mich die Freiheit ein hohes Gut ist und ich sehr liberal bin. Jedoch habe ich keinen Tag gezweifelt, dass ich in der richtigen Partei bin, gerade auch in der Coronakrise. Vielleicht hätte ich als Freisinnige fünf Verwaltungsratsmandate. Aber ich bin lieber im Vorstand der Gewerkschaft, das ist nicht lukrativ, aber erfüllend.

Bleiben Sie aktiv in der Politik?

Ich bleibe sicher im Kantonsrat, da sehe ich keinen Interessenkonflikt, zumal 95 Prozent meiner Forschung keine kantonalpolitischen Konsequenzen hat. Nationalratsambitionen habe ich aktuell keine mehr. Derzeit ist mir die wissenschaftliche Laufbahn wichtiger.

Warum eigentlich Professorin und nicht Staatsanwältin?

So bereichernd meine Erfahrung bei der Staatsanwaltschaft St.Gallen und so interessant die Einvernahme von Beschuldigten waren: Es ist nicht meine Rolle. Lieber stelle ich mir Grundsatzfragen wie: Warum strafen wir, welche Normen schützen wir? Gibt es einen schöneren Beruf, als den ganzen Tag über die Gesellschaft nachzudenken?

50 Schweizer Rechtsexpertinnen und Rechtsexperten haben einen Aufruf gegen das Terrorismusgesetz unterschrieben. Sie auch?

Der Aufruf hat mich nicht erreicht, aber ich werde das Gesetz ablehnen. Bisher galt: Der Mensch hat seine Grund- und Freiheitsrechte, bis er sich etwas zuschulden kommen lässt. Jetzt reicht plötzlich ein Verdacht, um die Freiheit massiv einzuschränken. Das gilt fürs Anti-Terrorrecht ebenso wie fürs Polizeirecht. Eine heikle Entwicklung, die eine gesellschaftliche Debatte über die Grenzen verlangt. Da sage ich «Stopp» und bin für den Moment in der Fundamentalopposition.

Aber es braucht doch Mittel, Terroristen an ihren Taten zu hindern.

Klar gibt es richtige Instrumente, um wirkliche Gefahren abzuwenden. Aber wenn ich zum Beispiel den Entwurf des neuen Basler Polizeigesetzes lese, schüttelt es mich: Wenn jemand als Gefährder gilt, darf man mit ihm sehr viel machen. Plötzlich sind Amts- und Berufsgeheimnisse aufgehoben. Man kann seinen Nachbarn, Arzt, Psychiater oder die Kesb befragen, ohne dass er eine Möglichkeit hat, sich zu wehren. Er hat weniger Rechte als ein Beschuldigter im Strafverfahren. Da habe ich Bedenken.

Sie lehnen das polizeiliche Bedrohungsmanagement, das auch der Kanton St.Gallen kennt, ab?

Nein, St.Gallen hat gute Ansätze für moderne, nicht repressive Polizeiarbeit, die der Sozialarbeit nahe kommt. Trotzdem ist es eine Art Zwangssozialarbeit und wir müssen darüber reden, ob wir das wollen. Andererseits gibt es sofort einen Aufschrei, wenn etwas passiert: Dann heisst es, die Polizei habe versagt. Doch Null-Risiko gibt es nicht; diese Erwartungshaltung ist falsch.

Wo würden Sie die Grenze ziehen?

Dort, wo Leute beträchtlich in den Grundrechten eingeschränkt werden, ohne Anlass und ohne die Möglichkeit, sich zu wehren. Früher nervten wir Linken uns über Fichen, heute gibt es diese Dokumente ganz offiziell.

Was wäre Ihr Ficheneintrag?

Dafür bin ich zu jung. In meiner Juso-Zeit kam ich einmal mit den Behörden in Konflikt: Als wir mit schwarz besprayten Spielzeugwaffen in der Ikea für den Schutz vor Waffengewalt demonstrierten, verstiessen wir gegen das Gesetz – weil es Imitationswaffen waren.

Hat die St.Galler Stadtpolizei mit 650 Wegweisungen am Ostersonntag eine Grenze überschritten?

Das war in diesem Ausmass meines Erachtens unverhältnismässig. Das Instrument der Wegweisung ist legitim, aber es wurde offenbar nicht nur gegen Halbvermummte oder Personen mit Gegenständen wie Brennsprit angewendet, sondern gegen alle Jungen, die am Bahnhof eintrafen.

Wäre das nicht ein Fall für geschicktes Predictive Policing, also voraussagende Polizeiarbeit: Hooligans zuvor herauszupicken statt vor Ort wahllos Jugendliche wegzuweisen?

Da überschätzen Sie die jetzigen Möglichkeiten des Predictive Policing masslos. Was wäre da die Variable für Algorithmen: Glatze und schwarzer Hoodie gleich Gefährder? Nein, Maschinen helfen in einer solchen Situation nicht, da ist die menschliche Intuition besser, schneller und kann komplexere Zusammenhänge wahrnehmen.

Was können denn die Algorithmen, die Sie in Ihrem Fachbuch «Smart Criminal Justice» untersuchten?

Sie helfen als auf klar erforschten Kriterien beruhenden Checklisten. Wir sind in der Schweiz weit entfernt von künstlicher Intelligenz bei den Behörden. Ein Roboterpolizist ist nur Zukunftsvision. Ein Algorithmus sagt etwas übers «Wenn, dann…».

Müsste in Ihrem Fall heissen, kleiner Scherz: Wenn Juso, dann HSG.

Die Ironie stimmt, das Leben ist nicht algorithmisch! Ein Algorithmus würde mich als Tochter von Sozialdemokraten, deren Mutter aus dem linken Barcelona stammt und die mit 17 zu den Juso ging, vermutlich in der Philosophischen Fakultät Bern verorten. Auch in der Prognose der Rückfallgefahr sind Algorithmen ähnlich schlecht wie der Mensch. Aber als differenzierte Anleitung des Denkprozesses sind Maschinen brauchbar. Dort, wo uns menschliche Schwächen wie Sympathie bei rationalen Entscheiden manipulieren. Die Entscheidungskompetenz muss aber beim Menschen bleiben.

St.Gallen wendet solche Werkzeuge in seinem «Bedrohungs- und Risikomanagement», wie es hier heisst, bereits an. Zu Recht?

Eben nicht, weil die rechtliche Grundlage für eine entsprechende Datenbearbeitung zu rein präventiven Zwecken fehlt, die Einführung war ein fliessender Prozess und der Gesetzgeber wird vor vollendete Tatsachen gestellt. Seit ich mich mit diesem Thema befasste, werde ich auf die Revision des St.Galler Polizeigesetzes vertröstet. Die soll demnächst vorliegen, da bin ich sehr gespannt. Aber wohlverstanden, ich bin nicht gegen Maschinen und Tools, sofern sie gut evaluiert sind.

Der Streit mit dem Justiz- und Polizeichef, Parteikollege Fredy Fässler, ist programmiert.

Sicher werden wir unterschiedliche Standpunkte haben, aber Streit ist zu viel gesagt, die SP ist in diesen Fragen sowieso gespalten. Fredy Fässler hat eine andere Rolle, so wie SP-Stadtpräsidentin Maria Pappa, wenn sie jüngst Polizeieinsätze kommentieren musste.

Sie machten den Vorstoss für die jetzt initiierte Frauenförderung in der Kantonspolizei. Träumen Sie den alten Traum einer linkeren Polizei?

Ich bin seit meinem ersten Protest gegen die Videoüberwachung polizeistaatskritisch. Frauen wären sehr wichtig für den Gesamtauftritt und ein weniger repressives Image der Polizei. Die Schweizer Polizei hat sicherlich ein Frauenproblem.

Immerhin hat St.Gallen jetzt eine neue HSG-Strafrechtsprofessorin mit linkem Einschlag.

Genau, das ist nicht selbstverständlich. Meine linken Vorvorgängerinnen in der Strafrechtswissenschaft hätten wohl gesagt: Das Strafrecht muss weg. Was ein schlechtes Strafrecht ist, hab ich in den USA erlebt, mit ihrer ungerechten Klassenjustiz, unverhältnismässigen Strafen für Bagatelldelikte, privatisierten Gefängnissen und so weiter. Dagegen sind unser Strafrecht und unsere Polizei ein Segen.