St.Gallen: Lokaler SVP-Präsident verteidigt Chiesas Stadtbashing

Interview «Hin und wieder müssen wir ein wenig provozieren»: Präsident der Stadtsankgaller SVP verteidigt die Kampfansage Marco Chiesas gegen linke Städte Marco Chiesa, Präsident der SVP Schweiz, nannte linke Schweizer Städte «Schmarotzer», die Geld ausgäben, das andere, namentlich Menschen auf dem Land, verdienten. Donat Kuratli, Präsident der SVP der Stadt St.Gallen und Stadtparlamentarier, findet es richtig, dass der Stadt-Land-Graben vom SVP-Präsidenten zum Thema gemacht wird.

Donat Kuratli, Präsident der SVP der Stadt St.Gallen, an einem Podium des «St.Galler Tagblatt» zur Abstimmung über die Neugestaltung von Marktplatz und Bohl. Nik Roth

Für die SVP ist die Stadt St.Gallen ein schwieriges Pflaster. Noch nie schaffte sie den Sprung in den Stadtrat. Marco Chiesa, Präsident der SVP Schweiz, liess in seiner 1.-August-Videobotschaft kein gutes Haar an Schweizer Städten, die eine linke Mehrheit haben wie in St.Gallen. Donat Kuratli, der Präsident der städtischen SVP, hat gewisses Verständnis für Chiesas Worte, wünscht sich jetzt aber eine sachliche Diskussion über den sogenannten Stadt-Land-Graben, den seine Partei zum Thema macht.

Donat Kuratli, was ging Ihnen als Präsident einer städtischen SVP durch den Kopf, als Sie Marco Chiesas 1.-August-Botschaft hörten?

Dass dies Botschaft einen Aufschrei auslösen würde, war mir sofort klar. Hin und wieder müssen wir ein wenig provozieren, damit wir gehört werden.

Sie sollten recht bekommen. Die Medien griffen das Thema auf.

Jetzt ist wichtig, dass wir das Thema sachlich angehen. Ich wünsche mir, dass der Stadt-Land-Graben nicht noch tiefer wird, als er ist.

Da hat Ihnen Marco Chiesa aber einen Bärendienst erwiesen.

Der aktuelle Stadt-Land-Graben kommt daher, dass viele Städterinnen und Städter gar nicht mehr wissen, wie es den Leuten auf dem Land geht, welche Probleme sie haben und wie sie die Stadt und ihre Menschen erleben. Daran müssen wir arbeiten.

Wie soll das gehen?

Wenn wir in der Kantonshauptstadt Projekte verwirklichen wollen, die eine kantonale Abstimmung brauchen, müssen wir uns je länger, je stärker im Klaren sein: Auch die Landbevölkerung muss dahinter stehen können. Wir müssen uns auf das Wesentliche konzentrieren und keine exorbitant kostspieligen Luxusprojekte realisieren wollen.

Sie sprechen das Projekt «Doppeldecker» für die neue Publikumsbibliothek am Schibenertor an, die knapp 140 Millionen Franken kosten wird.

Das ist ein Beispiel. Es schleckt doch keine Geiss weg: Von dieser Publikumsbibliothek profitiert die Stadt St.Gallen am stärksten. Ich habe Verständnis dafür, wenn ein Einwohner in Ebnat-Kappel oder Rapperswil-Jona Nein sagt zum Kredit. Ich würde auch nie im Leben über den Ricken fahren und mir ein Buch zum Lesen ausleihen.

Es gibt Beispiele, da spielte die Solidarität zwischen Stadt und Land bestens: Die Sanierung des Theaters und der Neubau des Campus Platztor der Universität St.Gallen haben beim kantonalen Stimmvolk eine Mehrheit gefunden; auch hier profitiert die Stadt am stärksten. Der Kantonsrat sprach auch einen Kredit für die Überdeckung der Stadtautobahn, den Olma-Deckel, auf dem die Halle 1 gebaut wird.

Das ist etwas anderes: Auch die Landbevölkerung geht in die Kantonshauptstadt für einen Theaterbesuch, auch Studierende aus anderen Kantonsteilen besuchen die Universität, und die Olma ist ohnehin eine Einrichtung, die der Landbevölkerung gut gefällt.

Bei der Stiftsbibliothek, die wegen der Coronapandemie Einnahmenausfälle hatte, will sich die Stadt nicht an einer finanziellen Unterstützung beteiligen. Sie schiebt den Ball dem Kanton und dem katholischen Konfessionsteil zu. Haben Sie dafür Verständnis?

Nein, dafür habe ich kein Verständnis. Auch hier: Die Stadt profitiert am stärksten vom Unesco-Weltkulturerbe. Wenn Touristen die Stiftsbibliothek besuchen, lassen sie in der Stadt ihr Geld liegen und nicht im Toggenburg oder im Rheintal. Die Stadt sollte mithelfen.

Die Stadt St.Gallen erhielt im Jahr 2020 rund 30 Millionen auf dem kantonalen Finanzausgleich. Ist sie deswegen eine Schmarotzerin?

Nein, das ist sie nicht. Aber das zeigt auf, dass die Stadt sehr viel Geld vom Kanton erhält, was nicht selbstverständlich ist. Deshalb setzt sich die städtische SVP seit Jahren für einen nachhaltigen Umgang mit den Finanzen ein und verteilt nicht einfach Geld, das wir nicht haben, wie Links-Grün es tut. Schliesslich soll der Grundsatz gelten, dass man nur so viel ausgeben kann, wie man auch selber einnimmt. Aber: Die Stadt trägt viele Zentrumslasten. Dafür muss sie angemessen entschädigt werden.

Sind Sie für einen horizontalen Finanzausgleich unter den Gemeinden?

Nein. Ich bin dagegen.

Es gibt in der Stadt Politiker, die monieren seit Jahren, die Gemeinden im Grünen Ring, im Speckgürtel, profitierten stark von den Leistungen der Stadt, ohne etwas dafür abzuliefern. Denken Sie das auch?

Nein. Nehmen wir den öffentlichen Verkehr. Hier bezahlen die Gemeinden und Städte, was sie bestellen. Wir in der Stadt dürfen nicht denken, die Gemeinden um uns herum seien Schmarotzer. Wir Politiker müssen Fakten schaffen und offen und ehrlich darlegen, wer für was wie viel zu bezahlen hat. Ganz generell: Es dreht sich immer alles ums Geld. Wir in der Stadt dürfen uns auch nicht beklagen, wenn Einwohnerinnen und Einwohner von St.Gallen aufs Land ziehen. Wir müssen den Steuerfuss runterkriegen und unsre Attraktivität steigern.