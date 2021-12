Interview Formel-1-Rennfahrer Sebastian Vettel engagiert sich für die Umwelt – er sagt aber auch: «Ich bin mir der Scheinheiligkeit und des Zwiespalts bewusst» Sebastian Vettel beschäftigt sich mit der Klimakrise und mit den Rechten der Frau. Er organisiert Gokart-Anlässe für Frauen in Saudi-Arabien und pflanzt zu Weihnachten in seinem Heim im Kemmental lieber einen Tannenbaum, statt einen zu fällen. Ida Sandl Jetzt kommentieren Aktualisiert 30.12.2021, 05.00 Uhr

Sebastian Vettel beim Kart-Training mit Frauen in Saudi-Arabien. Bild: PD

Vor dem Formel-1-Rennen in Saudi-Arabien haben Sie Frauen, die dort leben, zum Kart-Training eingeladen. War das Ihre Idee?

Sebastian Vettel: Es war meine Idee, aber darum geht es nicht. Die Sache sollte im Mittelpunkt stehen und das waren in diesem Fall die Frauen, die in Saudi-Arabien noch nicht die gleichen Rechte erfahren wie zum Beispiel die Frauen in Europa. Unter anderem durften sie erst ab 2017 den Führerschein machen. Es ging mir aber bei dem Event nicht darum, mit dem Finger auf Negatives zu zeigen und zu kritisieren, sondern vielmehr die positive Wandlung, die Saudi-Arabien in den letzten Jahren begonnen hat, zu veranschaulichen und voranzutreiben.

Hatten Sie Reaktionen von saudischen Männern auf die Aktion?

An einem Rennwochenende sind wir leider viel zu sehr in unserem Formel-1-Zeitplan gefangen. Da komme ich gar nicht dazu, mich mit Einheimischen gross auszutauschen. Gleichberechtigung sollte in unserer heutigen Zeit absolut selbstverständlich sein. Wer das nicht so sieht, passt nicht in unsere Zeit.

Glauben Sie, dass solche Aktionen etwas verändern können? Müsste man Länder wie Saudi-Arabien nicht boykottieren?

Boykottieren ist eine Möglichkeit, aber meiner Meinung der falsche Weg. Wenn man etwas verändern möchte, macht es keinen Sinn, Menschen oder Länder auszugrenzen. Saudi-Arabien befindet sich im Wandel und was ich von meiner Reise oder dem Frauenevent mitgenommen habe, ist, dass für viele Leute dieser Wandel - auch wenn es langsam vorangeht - sehr viel Positives bedeutet.

Wie meinen Sie das?

Es geht um neue Freiheiten, welche sie so vorher noch nicht erfahren durften, es geht doch um Menschen. Wir sollten uns diesen Menschen nicht verschliessen, nur weil einige wenige an Altem festhalten und sich vor einer offeneren Zukunft scheuen. Wir hatten so viel Spass und alle Frauen waren sehr weltoffen. Zum Beispiel haben die Frauen gerne unsere Overalls getragen, sprachen alle fliessend Englisch und nur wenige trugen ein Kopftuch. Wenn wir uns nicht trauen, den Leuten zu begegnen, bleiben wir doch oft schon an den Vorurteilen hängen und geben der Sache keine Chance.

Ist es heikel, als Sportler politische Statements abzugeben? Was riskiert man dabei?

Wir haben das Glück, in Ländern zu leben, in denen es Meinungsfreiheit gibt, deswegen finde ich es auch richtig, wenn Sportler ihre Meinung sagen und nicht nur auf ihren Sport reduziert werden. Mit unserem Sport haben wir eine Plattform, durch die wir viele Menschen erreichen und so die Zukunft positiv beeinflussen können. Das ist eine Chance, aber auch eine Verantwortung. Die Entscheidung darüber sollte jedoch von jeder Sportlerin und jedem Sportler frei getroffen werden dürfen, ohne sofort beurteilt zu werden.

Sie engagieren sich seit einiger Zeit für nachhaltige ökologische Projekte, wie kam es dazu?

Generell interessiere ich mich bereits seit längerer Zeit für die Klimakrise und ihre Folgen. Und weil die Sache so dringlich ist, dass wir es uns nicht mehr leisten können, nur darüber zu reden, finde ich es wichtig, aktiv zu werden und zu handeln. Dazu kommt natürlich, dass wir im letzten Jahr durch die Coronakrise weniger gereist sind und ich mehr Zeit hatte, mich mit dem Thema und einigen Projekten intensiver auseinanderzusetzen.

Nach dem Grand Prix in Silverstone sammelt Sebastian Vettel auf der Tribüne Abfall ein. Bild: PD

Haben die Kinder Ihre Sicht auf die Welt und das Leben verändert? Inwiefern?

Definitiv. Und zwar zum Besseren. Kinder sind der grösste Reichtum, den wir erfahren können. Und darum ist es auch unsere Aufgabe, ihre Zukunft zu sichern und sie nicht ihrer Chancen zu berauben. Ich würde sagen, ich habe sehr viel durch und mit meinen Kindern gelernt.

Wie glaubwürdig ist Umweltbewusstsein, wenn man Vielflieger ist oder sein muss?

Ich bin mir der Scheinheiligkeit und des Zwiespalts bewusst und es beschäftigt mich auch. Ich kann mir die Rennen nicht aussuchen, kann den Kalender nicht sinnvoller gestalten. Diese Dinge liegen nicht in meiner Verantwortung. Ich spreche sie zwar kritisch an und aus, aber die Entscheidung darüber treffen andere. Was jedoch in meiner Verantwortung liegt, versuche ich besten Gewissens anzupacken.

Was heisst das konkret?

Bei Strecken, die ich mit dem Zug oder Auto zurücklegen kann, vermeide ich Flüge. Ausserdem versuche ich Events zusammenzulegen, sodass man alles in einem Hin- und Rückflug erledigen kann. Es geht nicht darum, komplett auf Reisen und Flüge zu verzichten, sondern zunächst ein Bewusstsein zu entwickeln. Man kann anstreben, möglichst effizient und energiesparend unterwegs zu sein. Ich glaube, dass wir alle gemeinsam durch grosse und kleine Taten einen positiven Einfluss haben können. Keine Handlung ist zu klein.

Wie hat sich Ihr Leben im Thurgau konkret verändert, seit Sie sich mehr mit Umweltschutz beschäftigen?

Ich habe zunächst auf einen erneuerbaren Stromanbieter gewechselt, verzichte weitestgehend auf Plastik im Haushalt, versuche wenig Müll zu produzieren. Habe meine Ernährung angepasst und versuche mich lokal und saisonal zu ernähren. Im Thurgau gibt es so viele Angebote, so viele kleine Höfe, auf welchen gute Landwirtinnen und Landwirte tolle Lebensmittel produzieren. Versuche nichts wegzuwerfen und Dinge wiederzuverwenden. Auf meinem Dach habe ich eine Fotovoltaikanlage... Sicher kann ich mir viele Dinge auch leisten, aber es geht darum, dass jeder seinen Beitrag erbringen kann.

Im Thurgau leben viele Rennfahrer. Sind Sie mit Ihrem Engagement in diesem Kreis eher ein Exot?

Dazu kenne ich die anderen zu wenig. Die Formel 1 denkt über viele Dinge nach, auch andere Rennserien engagieren sich. Ich habe schon das Gefühl, dass der Motorsport nicht tatenlos zusieht, allerdings müsste es für meinen Geschmack schneller gehen. Reden ist eine Sache, aber wir müssen nun auch anpacken.

Gibt es Projekte im Thurgau oder in der Schweiz, die Sie gut finden oder sogar unterstützen?

Natürlich. Pioniere gibt es überall. Es gibt so viele Leute, welche sich engagieren und Mut und Hoffnung verbreiten. Leider werden diese zu selten gehört oder gesehen.

Was sind das für Projekte?

Ich unterstützte unter anderem Climeworks in der Schweiz. Climeworks hat eine Technologie entwickelt, um Kohlendioxid dauerhaft aus der Umgebungsluft zu entfernen. Das Verfahren nennt sich «Direct Air Capture and Storage». Ich neutralisiere damit meinen jährlichen Fussabdruck. Ansonsten gibt es aber natürlich auch viele andere Projekte, die ich gut finde. Vor allem die Junge Generation bricht auf und traut sich an Neues heran.

Haben Sie auch nachhaltig Weihnachten gefeiert?

Nachhaltigkeit ist keine Modeerscheinung. Sie wird nicht verschwinden. Sie wird mehr und mehr unser aller Leben beeinflussen und bestimmen. Davor habe ich keine Angst, sondern ich sehe darin eine Riesenchance und freue mich auf das Neue. Ein kleiner Anfang für uns ist, zu Weihnachten je einen Weihnachtsbaum zu pflanzen, statt nur einen Baum zu fällen.

Das Interview mit Sebastian Vettel wurde schriftlich geführt.

Vierfacher Weltmeister aus dem Kemmental Rennfahrer Sebastian Vettel (34) startet seit 2007 in der Formel 1. Zwischen 2010 und 2013 gewann er viermal in Folge die Weltmeisterschaft. Seit diesem Jahr ist er Pilot beim britischen Team Aston Martin. Vettel wohnt mit seiner Familie in der Gemeinde Kemmental. (red)

