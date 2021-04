Interview «Fledertiere sind nicht zum Verzehr geeignet»: Fledermausexperte Wolf-Dieter Burkhard spricht über seine Lieblingstiere, Corona und seine vielen Leidenschaften Wolf-Dieter Burkhard ist Fledermausexperte, Lokalhistoriker, Autor, Chorleiter und vieles mehr. Lediglich das Bekochen von Gästen muss er noch ein bisschen üben. Florian Beer 03.04.2021, 11.00 Uhr

Wolf-Dieter Burkhard, Fledermausexperte und Gründer von WWF Thurgau, an seinem Biotop in Landschlacht. Bild: Donato Caspari

Was hat Sie letzte Woche beschäftigt?

In erster Linie mein neues Buchprojekt. Thema ist die Bedeutung des Konstanzer Stadtammanns Heinrich Ehinger (1381–1451) für die Gemeinde Landschlacht. Ehinger hat ihr zu zwei Jahrhunderten Freiheit verholfen und offenbar die Erweiterung und die Ausmalung unserer gotischen Kapelle mit dem Leonhardszyklus veranlasst.

Und was geht momentan innerlich in Ihnen vor?

Innerlich hat mich das hartnäckige Festhalten des Bauernverbandes an den unseligen Methoden der heutigen Landwirtschaft beschäftigt. Die Einsicht, dass das stete Vergiften der Böden und Gewässer mit Pestiziden und Fungiziden aufhören muss und, dass die Renaturierung der Fliessgewässer vorangehen muss, sollte endlich in den Köpfen der Verantwortlichen Einzug finden. Da ich mich seit über 50 Jahren für den Schutz der Natur einsetze, nerven mich die verbreitete Sturheit und Trägheit im Parlament.

Was haben Sie sonst noch gemacht?

Daneben habe ich die nächsten Schritte zur Optimierung meiner «Naturoase» rund ums Haus eingeleitet. So kann ich meinen Beitrag zum Erhalten und Fördern der Biodiversität leisten.

Eine Kröte im Teich von Wolf Dieter Burkhard in Landschlacht. Bild: Donato Caspari

Wenn Sie den Thurgau verlassen müssten, wohin würde es Sie ziehen? Und was gefällt Ihnen an diesem Ort besonders gut?

Nach Stein am Rhein. Ich möchte in der Bodenseeregion bleiben. Stein am Rhein beeindruckt mich durch die vielen historischen Bauten und den sorgsamen Umgang damit. Und ausserdem bleibt der Thurgau mir direkt vor der Haustür erhalten.

Was ist Ihr Lieblingsort im Thurgau und warum?

Mein Lieblingsort ist und bleibt auf jeden Fall Landschlacht. Hier haben meine Frau und ich unsere Familie gegründet, das Haus gebaut, die beiden Söhne grossgezogen und zahlreiche gemeinsame Projekte verwirklicht. Ich bin hier verwurzelt und möchte weiterhin die Geschichte der Gemeinde Münsterlingen erforschen.

Zur Person Wolf-Dieter Burkhard wurde am 16. September 1942 in Wittenberge (Deutschland) geboren. Er besuchte die Schule in Sirnach, absolvierte anschliessend das Lehrerseminar in Kreuzlingen und arbeitete vier Jahrzehnte lang als Lehrer in Kradolf und Landschlacht. Seit 1983 setzt sich Burkard für Fledermäuse ein, ist Mitbegründer der allerersten WWF-Sektion sowie Gründer und Leiter der Thurgauischen Koordinationsstelle für Fledermausschutz. Nebenher engagiert er sich als Kursleiter in der Lehrerbildung, ist Chorleiter und Organist, Lokalhistoriker, Ehrenbürger der Wohngemeinde, Ehrenmitglied der Thurgauischen Naturforschenden Gesellschaft und Autor. Burkhard hat zwei erwachsene Söhne, ist verwitwet und lebt in Landschlacht. (fbe)

Haben Sie ein Morgenritual?

Nach dem Aufwachen bleibe ich gerne noch einige Zeit lang liegen und fange an, vor mich hin zu sinnieren. Anschliessend frühstücke ich und lese selbstverständlich die «Thurgauer Zeitung».

Was fasziniert Sie an der Fledermaus?

An den Fledermäusen faszinieren mich eine ganze Palette von Eigenschaften und Fähigkeiten. Ich habe allein im Thurgau zwanzig Arten in meinen Händen gehalten — alle unterschiedlichen Aussehens, Verhaltens und Ansprüchen an ihre Lebensräume. Fledermäuse sind die einzigen flugfähigen Säuger. Dazu kommen der perfekte Orientierungssinn und das Orten der Beute in der Finsternis mittels Ultraschalllauten. Sie legen weite Wanderungen hinter sich, halten Winterschlaf und haben ein komplexes Sozialverhalten. Zusammen mit meiner Frau konnte ich vieles erforschen, das bisher noch nicht bekannt war, was die Faszination an diesem Tier letztlich noch steigerte.

Was entgegnen Sie Kritikern, die der Fledermaus die Schuld an der Coronapandemie zuschieben?

Wir sollten die Ergebnisse der Forschungen abwarten. Noch ist nichts abschliessend geklärt. Aber grundsätzlich: Wir müssen beim Umgang mit Tieren hygienische Regeln einhalten. Wildtiere können nun mal Krankheiten übertragen: Tollwut, Rinderwahn, Malaria, Ebola, Tuberkulose, Pest und so weiter. Als Menschen müssen wir die Natur so akzeptieren, wie sie ist. Und wir sollten generell die Tierhaltung und Vermarktung überdenken.

Fledertiere sind nicht zum Verzehr geeignet.

Womit tanken Sie Energie? Wer oder was gibt Ihnen Kraft und Rückhalt im Leben?

Frische Energie geben mir die Aufenthalte im Garten und entlang des Bodensees, das Stöbern in Archiven und das Musizieren.

Wolf-Dieter Burkhard fühlt sich daheim am wohlsten: «Mein Lieblingsort ist und bleibt auf jeden Fall Landschlacht.» Bild: Donato Caspari

Was unternehmen Sie gerne in Ihrer Freizeit?

Meine Zeit fülle ich am liebsten mit produktivem Tun, zum Beispiel mit Recherchen in Archiven und Büchern mit dem Ziel, historische oder naturwissenschaftliche Beiträge zu verfassen. Dazu kommen die Pirsch in der Natur mit dem Fotoapparat sowie das Üben am Klavier oder an der Orgel.

Worauf freuen Sie sich am meisten an einem freien Wochenende?

Die Wochenenden sind für mich nicht mehr wichtig, da ich alle Tage gleichwertig zur Verfügung habe. Ausnahmen sind die Sonntage, an denen ich mich für Orgeldienste verpflichtet habe.

Können Sie kochen? Und wie lautet Ihr Lieblingsessen?

Der Tod meiner Frau und die Einschränkungen wegen Corona haben mich zum Selber-Kochen genötigt.

Es geht passabel, reicht aber nicht zum Bewirten von Gästen. Mein Lieblingsessen ist immer noch der Eintopf meiner Mutter mit vielerlei Gemüse und etwas Rindfleisch.

Was liegt alles auf Ihrem Nachttisch?

Eine Biografie des Reformators Joachim Vadian (1484–1551), drei Bände zur Geschichte des Thurgaus zur Zeit des Konstanzer Konzils, ein Band der «Comédie humaine» von Honoré de Balzac sowie das neue Buch «Arten vor dem Aus: Zu Besuch bei aussterbenden Tieren und Pflanzen in der Schweiz».

Was war Ihr erster Traumjob?

Seit der vierten Klasse wollte ich Lehrer werden. Glücklicherweise durfte ich diesen vielseitigen Beruf vier Jahrzehnte lang mit anhaltender Freude ausüben.

In welchem Beruf wären Sie eine Fehlbesetzung und warum?

In technischen Berufen oder an einer Stelle, wo ich nur ein Rädchen im Getriebe wäre.

Ich ertrage es nicht, wenn mir jemand vorschreiben will, wie ich zu denken und zu handeln habe.

Wer war der prägendste Mensch in Ihrem Leben?

Das Zusammenleben mit meiner Frau Ursula hat meine Entwicklung nachhaltig beeinflusst. Sie war vielseitig begabt, intelligent, integer — und bei all meinen Projekten unterstützend an meiner Seite.

Stellen Sie sich vor, Sie veranstalten ein Abendessen und dürfen dazu drei Personen einladen – lebendig oder tot. Wer bekommt alles eine Einladung?

Der kanadische Jazzpianist Oscar Peterson, der französische Insektenforscher Jean-Henri Fabre und der Konstanzer Stadtammann Heinrich Ehinger.

Wie lautet der Filmtitel zu Ihrem Leben und wer spielt Sie?

«Herausforderungen annehmen», gespielt von Christoph Waltz.