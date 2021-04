Interview FDP-Kandidatin Sandra Nater vor dem zweiten Wahlgang der Herisauer Gemeindepräsidiumswahlen: «Ellbögeln bringt nichts» Endspurt bei den Herisauer Gemeindepräsidiumswahlen: Sandra Nater (FDP) hat im ersten Wahlgang das absolute Mehr nur knapp verpasst. Im Interview verrät sie, warum sie in den verbleibenden zwei Wochen bis zum zweiten Wahlgang nicht aggressiver auftreten will und wie sie sich von Gegenkandidat Max Eugster (SP) unterscheidet. Claudio Weder 22.04.2021, 05.00 Uhr

Sandra Nater ist seit 2014 im Gemeinderat Herisau für das Ressort Soziales zuständig. Bild: PD

Beim ersten Wahlgang verpassten Sie das absolute Mehr um 13 Stimmen. Woran hat es gelegen?

Sandra Nater: Wir wussten von Anfang an, dass mit Max Eugster und mir zwei Personen antreten, die politische Erfahrung haben und die man in Herisau gut kennt. Das knappe Ergebnis zeigt mir aber, dass meine bisherige Arbeit als Gemeinderätin im Ressort Soziales sehr geschätzt wird – auch wenn die Resultate meiner Arbeit von Auge vielleicht weniger sichtbar sind. Mit einer höheren Stimmbeteiligung wäre das Wahlergebnis aber wohl deutlicher ausgefallen.

Sie hatten nur rund 30 Stimmen Vorsprung vor Max Eugster. Die FDP Herisau spricht dennoch von einem guten Ergebnis. Betreibt Ihre Partei Schönfärberei?

Nein, überhaupt nicht, wir sind Realisten. Man muss klar sagen: Die Chancen standen 50 zu 50. Es war von Anfang an klar, dass letztlich nur wenige Stimmen den Unterschied ausmachen werden. Das hat sich auch in der Vergangenheit schon mehrfach gezeigt: Bei Präsidialwahlen fiel das Ergebnis immer sehr knapp aus. Und das wird auch jetzt so sein.

Im bürgerlichen Herisau hätten Sie doch gegen einen linken Politiker klar als Gewinnerin hervorgehen müssen.

Beim Gemeindepräsidium spielt die Parteizugehörigkeit keine zentrale Rolle. Ich habe mich gefreut, dass ich 32 Stimmen mehr als Max Eugster erzielen konnte. Für mich ist das ein gutes Ergebnis. Trotzdem müssen wir nun schauen, dass wir unsere bürgerlichen Wählerinnen und Wähler noch mehr an die Urne bringen können. Meine Chancen sind absolut intakt.

Der Gewerbeverein hat Stimmfreigabe beschlossen. Der CEO der Metrohm hat eine Wahlempfehlung für Max Eugster herausgegeben. Sie als FDPlerin zeigten also bei Gewerbe und Industrie überraschend Schwächen. Woran liegt das?

Ich glaube nicht, dass ich Schwächen beim Gewerbe und der Industrie gezeigt habe. Diese stehen in Herisau den Wirtschaftsparteien sehr nahe. Daher gehe ich fest davon aus, dass sie die Unterstützung auch auf meine Person überwälzen. Dass Max Eugster als SPler auch von der Industrie unterstützt wird, hat damit zu tun, dass er das Ressort Hochbau unter sich hat. In einer Demokratie dürfen sich alle äussern, auch wenn sie nicht stimmberechtigt sind.

War Ihr Wahlkampf zu wenig bürgerlich?

Ich denke, er war genug bürgerlich. Aber wie gesagt: Wir müssen versuchen, die bürgerlichen Wählerinnen und Wähler noch mehr zu mobilisieren.

Wie wollen Sie das tun?

Wir werden einerseits versuchen, die Leute über Leserbriefe und Zeitungsinserate zu erreichen. An den kommenden zwei Samstagen sind wir auf dem Obstmarkt präsent, gleichzeitig findet der Wochenmarkt statt – ich freue mich über jeden Besuch und den persönlichen Austausch mit der Bevölkerung.

Werden Sie wahlkampftechnisch im Hinblick auf den zweiten Wahlgang etwas ändern?

Wir werden der bisherigen Wahlkampagne gerecht bleiben und den gleichen Weg weiterverfolgen. Wir geben aber nochmals Vollgas. Wir haben ein neues Plakat gestaltet, sodass mein Erscheinungsbild nochmals wechselt. Um die Breite der Bevölkerung noch mehr abdecken zu können, sind wir auch vermehrt auf den sozialen Medien präsent. An meinem Auftreten und meinen Positionen ändert sich aber nichts. Ich bleibe mir selber treu – Sandra Nater bleibt Sandra Nater.

Bislang hielten Sie sich im Wahlkampf eher defensiv.

Es ist wichtig, in den kommenden zwei Wochen nochmals Präsenz zu zeigen. Auch die Unterschiede zwischen Max Eugster und meiner Person müssen noch klarer hervorkommen. Aber deswegen muss ein Wahlkampf nicht aggressiver sein. Ellbögeln bringt nichts, wir arbeiten in Zukunft so oder so zusammen.

Im Dorf wurde zu Beginn des Wahlkampfes das Gerücht verbreitet, dass Sie krank seien. Es hält sich zum Teil immer noch. Hatte dies einen Einfluss auf das Wahlergebnis?

Ich gehe davon aus, dass diese Aussage immer aus den gleichen Kreisen kommt. Wie bereits bekannt ist, habe ich eine Unverträglichkeit auf bestimmte Lebensmittel. Ich bin topfit. Das zeigt auch meine geleistete Arbeit als Gemeinderätin im Ressort Soziales. Sonst würde ich mich nicht für ein solches Amt zur Verfügung stellen!

Sie wären die erste Gemeindepräsidentin Herisaus. Warum haben Sie die Karte Frau bislang nicht gespielt?

Es geht vielfach um Frauenquoten oder Gleichberechtigung. Ich bin der Meinung, dass für dieses Amt die Qualitäten überzeugen müssen. Man muss zahlenaffin, durchsetzungsstark, kompetent, zielorientiert und führungsstark sein. Ich bringe alles mit, was es als erste Gemeindepräsidentin von Herisau braucht. Daher verzichteten wir im Wahlkampf bewusst auf die Karte Frau.

Zum Teil wurde Kritik laut, dass Sie in Ihren Aussagen zu wenig konkret waren. Falls Sie gewählt würden: In welchem Bereich würden Sie als erstes einen Pflock einschlagen? Wo muss sich Herisau konkret verbessern?

Das Thema Pandemie wird uns noch lange beschäftigen. Da gilt es das Augenmerk draufzulegen. Insbesondere müssen wir in dieser ausserordentlichen Lage gezielt und vertieft auf unsere Finanzen schauen. Ich bin aber klar der Meinung, dass wir die Investitionen, die jetzt bewilligt sind, durchziehen müssen. Dazu gehören Projekte wie der neue Bahnhof oder die Überbauung Nordhalden. Denn damit können wir längerfristig dem hiesigen Gewerbe und der Industrie etwas zurückgeben.

Braucht es in Herisau eine Steuererhöhung?

Nein. Die Bevölkerung leidet schon genug unter der Pandemie. Wegen Kurzarbeit haben viele Leute ein geringeres Einkommen. Mit einer Steuererhöhung würden wir die Bevölkerung nur noch zusätzlich belasten. Das will ich nicht.

Zum Schluss: Warum sollte die Bevölkerung Sie ins Gemeindepräsidium wählen, nicht Max Eugster?

Zum einen bringe ich Führungs- und Finanzkompetenz mit. Dies ist für die Führung einer Gemeinde wie Herisau zentral. Ebenso liegen mir Themen wie zum Beispiel das Gewerbe, das Sportzentrum, der Sozialbereich und die Attraktivität für Herisau am Herzen. Ich glaube, ich bringe das ideale Gesamtpaket für diese Breite von Themen mit. Man muss den Blick fürs Ganze haben. Als Gemeindepräsidentin möchte ich den Bürgerinnen und Bürgern aber auch Stabilität und Nachhaltigkeit bieten können. Und das werde ich gewährleisten.