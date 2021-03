Interview «Es wäre unverhältnismässig gewesen, das Restaurant zu stürmen»: Weshalb die St.Galler Kantonspolizei das Treffen der Coronaskeptiker in Gommiswald nicht aufgelöst hat Eine Veranstaltung von Coronaskeptikern in Gommiswald war getarnt als religiöse Feier und Geburtstagsfest. Rund 90 Menschen versammelten sich im Restaurant Älpli und horchten Vorträgen von Coronaskeptikern. Die Kantonspolizei war vor Ort, zog sich aber nach längeren Diskussionen schliesslich zurück. Weshalb griff sie nicht durch? Hanspeter Krüsi, Chef Kommunikation der Kantonspolizei, nimmt Stellung. Miguel Lo Bartolo 10.03.2021, 16.00 Uhr

Die Kantonspolizei St.Gallen versuchte vor Ort, die Veranstalter dazu zu bewegen, den Anlass abzublasen. Bild: Screenshot «FM1 Today»

Die Coronamassnahmen wurden einmal mehr missachtet. Doch in diesem Fall unterscheidet sich die Handhabe der Kantonspolizei St.Gallen massgeblich von der gewohnten Norm. Die Versammlung im «Älpli» in Gommiswald, an der vergangenes Wochenende rund 90 Personen teilgenommen haben sollen, wurde trotz Verstosses gegen die Coronamassnahmen nicht aufgelöst. Hanspeter Krüsi, Kommunikationschef der Kantonspolizei St.Gallen, liess sich am Dienstag wie folgt zitieren:

Hanspeter Krüsi, Leiter Kommunikation Kantonspolizei St.Gallen. Bild: PD

«Für uns war relativ schnell klar, dass wir die Party nicht auflösen können. Es waren Kinder und Rentner im Restaurant und wir wollten nicht, dass es zu einer Eskalation kommt.»

Nach langen Diskussionen mit den Teilnehmenden und Organisatoren habe man sich zurückziehen müssen. Die Veranstaltung fand statt. Doch ohne Konsequenzen kommen die Beteiligten nicht davon, hält Krüsi fest.

Um eine allfällige Eskalation zu vermeiden, liess man die Teilnehmenden ihrer Wege gehen. Sendet man damit nicht die falschen Signale aus?

Hanspeter Krüsi: Das denke ich nicht. Es ist ja nicht so, als hätten wir einfach nichts gemacht. Wir wussten im Vorfeld um die Veranstaltung und haben mit den Organisatoren das Gespräch gesucht. Wir haben versucht, sie davon zu überzeugen, diesen Anlass nicht in dieser Form und Grössenordnung abzuhalten. Dabei haben wir sie selbstverständlich auch über allfällige Konsequenzen in Kenntnis gesetzt. Dass sie nichtsdestotrotz an der Veranstaltung festhalten wollten, hat mich zutiefst irritiert.

Warum aber haben Sie dann vor Ort nicht Recht und Ordnung durchgesetzt?

Wenn wir das hätten tun wollen, dann hätten wir das in aller Konsequenz tun müssen. Das heisst: Wir hätten die Personalien aller Anwesenden aufnehmen müssen. Als wir zum Schauplatz gelangten, waren zirka 40 bis 50 Leute dort, darunter auch Kinder. Das Eskalationspotenzial schien mir persönlich zu hoch. Man muss sich bloss vorstellen, was passiert wäre, wenn wir handgreiflich geworden wären, Leute aus dem Etablissement hätten zerren müssen. Der mediale Aufschrei wäre immens gewesen.

Also wurden die Delinquenten in gewisser Weise durch die Anwesenheit von Kindern davor geschützt, noch vor Ort zur Rechenschaft gezogen zu werden?

Die Umstände haben sicherlich unsere Arbeit erschwert. Beim polizeilichen Handeln ist die Verhältnismässigkeit immer entscheidend. In diesem Fall wäre es unverhältnismässig gewesen, das Restaurant zu «stürmen» und alle Beteiligten zu identifizieren. Und das lag nicht nur an der Anwesenheit der Kinder. Im Restaurant befanden sich Leute wie Sie und ich, nicht die übliche Bahnhofprominenz. Nur sind sie fälschlicherweise felsenfest davon überzeugt, mit ihrer Rebellion gegen die Coronamassnahmen im Recht zu sein. Tatsache ist, dass diese Leute nicht ungeschoren davonkommen werden.

Mit welchen Folgen müssen die Beteiligten konkret rechnen?

Die Teilnehmenden werden gebüsst, eventuell sogar auch wie die Organisatoren verzeigt.

Als die Kantonspolizei den Veranstaltern und Teilnehmenden vor Ort Bussen und Verzeigungen angedroht hat, zeigten sich die Betroffenen wenig beeindruckt. Ist die Kantonspolizei des Öfteren mit einer derartigen Haltung konfrontiert?

Tatsächlich meinten einige, sie würden die Bussen nach Erhalt einfach zurückschicken. Wo sind wir denn hier? Wer eine Ordnungsbusse zurückschickt, zieht automatisch die Staatsanwaltschaft mit rein. Was mit einer einfachen Rechnungsbegleichung hätte enden können, wird so zum ordentlichen Strafverfahren. Stellt die Staatsanwaltschaft dann bei der Prüfung des Tatbestandes fest, dass die Busse zurecht verteilt wurde, wird es für den Gebüssten teuer - Verfahrenskosten, administrative Gebühren, kurzum: Ihr Vorhaben wird nicht fruchten.

Würden Sie die Vorkommnisse in Gommiswald als Einzelfall einordnen.

Ganz bestimmt. Allein schon, was die Grösse des Anlasses angeht. Was mich daran am meisten zum Nachdenken gebracht hat, war die Entschlossenheit der Teilnehmenden, die Konsequenzen in Kauf zu nehmen. Immerhin haben wir nicht nur den Organisatoren nahegelegt, die Veranstaltung nicht durchzuführen. Wir haben auch vor Ort allen empfohlen, nicht am Anlass teilzunehmen. «Ihr macht euch strafbar» - deutlicher konnten wir es ihnen nicht sagen.

Wann war der Kantonspolizei klar, dass an der Veranstaltung Coronaskeptiker aufgetreten sind und nicht - wie behauptet wurde - eine religiöse oder familiäre Feier stattgefunden hat?

Der Verdacht bestand schon länger. Vor dem Restaurant waren Flyer der Glaubensgemeinschaft Gommiswald zu sehen, diverse Teilnehmer sprachen wiederum von einer Geburtstagsfeier. Unser Verdacht erhärtete sich erst, als wir auf Youtube über Videoaufnahmen des Anlasses gestossen sind. Zumindest am Anfang der Veranstaltung war von einem religiösen oder familiären Fest keine Rede. Stattdessen traten Coronaskeptiker auf.

Hätte das Wissen um die Veranstaltungsform das Vorgehen der Polizei beeinflusst?

Sie meinen, ob wir härter durchgegriffen hätten, wenn wir um die Auftritte der Coronaskeptiker gewusst hätten?

Genau.

Nein, denn es wäre selbst dann nicht mit der Verhältnismässigkeit des polizeilichen Handelns vereinbar gewesen.

Kantonspolizei St.Gallen konfrontiert Veranstalter vor dem «Älpli»

Ein mutmasslich freischaffender Journalist, der mit David angesprochen werden will, filmte das Geschehen vor dem «Älpli». Seine Aufnahmen zeigen alles: von der Ankunft der Teilnehmenden und der Polizeikräfte bis hin zur Konfrontation der Veranstalter durch die Polizei. Im unzensierten, ungeschnittenen Video auf Youtube sieht man, dass die Organisatoren nicht davor zurückschrecken, das Coronavirus oder dessen Folgenschwere im Gespräch mit der Polizei zu bestreiten. Nachfolgend ein Ausschnitt von «FM1 Today»: