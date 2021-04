Interview «Es ist leider nicht genug Respekt vor dem Alter da»: Marlene Schadegg über die Arbeit mit Betagten, deren Weisheit, und wie sie sich körperlich und mental fit hält Marlene Schadegg ist Präsidentin von Curaviva Thurgau und Institutionsleiterin des Pflegeheims Sonnhalden in Arbon. Sie vermisst Respekt vor dem Alter und will endlich Stand-up-Paddeln auf dem Bodensee. Leandra Reiser 11.04.2021, 18.30 Uhr

Marlene Schadegg, Präsidentin von Curaviva Thurgau, wünscht sich mehr Wertschätzung für ältere Menschen. Bild: Andrea Stalder

Was beschäftigte Sie diese Woche?

Die ganze Coronasituation beschäftigt mich massiv. Als Präsidentin, als Institutionsleiterin und als Privatperson. Es stört mich gleichzeitig, wenn Pflegeinstitutionen von Medien in schwierigem Licht dargestellt werden. Es soll endlich gezeigt werden, was wir leisten, und nicht bloss, was schwer ist. Mir fehlt das Positive.

Sind Sie eine Optimistin?

Ja, zwischendurch eine heillose Optimistin. Ich habe auch den Hang dazu, etwas kurzfristig als sehr dramatisch zu sehen – bis mich jemand in die Realität zurückholt.

Wieso sind Sie Präsidentin von Curaviva Thurgau?

Ich mag es, zu gestalten, mitzureden, mitzumischen. Und ich mag Herausforderungen.

Was fordert Sie am meisten?

Wie man die Pandemie managt. Lösungen entwickeln, Teststrategien vorantreiben – das braucht unheimlich viel Energie. Ich habe aber auch sehr hohe Ansprüche an mich selbst. Ich möchte den Weg für andere Institutionen vorspuren.

Was wollten Sie früher werden?

Ärztin. Medizin hat mich immer interessiert. Verantwortung für Menschenleben zu übernehmen, hätte ich mir allerdings nie zugetraut. Heute übernehme ich aber ständig Verantwortung für viele andere.

Sie waren mal Bankerin, heute leiten Sie ein Pflegeheim. Woher der Karrierewechsel?

Ich war lange auf der Sinnsuche. Eine Laufbahnberaterin meinte, es sei sonnenklar: Ich arbeite im Geldbusiness, aber der Mensch ist für mich zentral. Bei Sonnhalden wusste ich vom ersten Moment an: Hierher gehöre ich.

Was ist das Schönste an dem Job?

Ich liebe die Diversität. Ich leite nicht nur, sondern bin kreativ und jeder Tag ist anders. Bauprojekte, Dekos, Events – letztere fehlen mir stark. Ich bin zwar kein Partygirl. Aber ich mag Anlässe und will, dass unser Haus lebt.

Wie ist die momentane Stimmung im Heim?

Es ist ein wahnsinniges Miteinander. Ich war von Anfang an überrascht, wie leicht die «alten Weisen» Corona mittragen und denken, «jetzt ist das halt so». Davon könnten wir uns alle eine Scheibe abschneiden. Es ist beeindruckend, wie Bewohnerinnen und Bewohner sich gegenseitig aufmuntern. Das gibt mir selbst Kraft.

Was ist wichtiger: physische oder psychische Gesundheit?

Psychische.

Weshalb?

Ich bin überzeugt, die Psyche steuert auch die physische Gesundheit. Wer mental unfit ist, kann das Leben weniger geniessen.

Optimistisch im Rollstuhl hätte ich wahrscheinlich mehr Lebensqualität, als wenn ich laufen könnte, aber konstant depressiv wäre.

Diese Gewichtung ist sehr persönlich. Ich höre aber auch von vielen älteren Leuten über körperliche Beschwerden: «Jänu, das gehört halt dazu, ich bin auch schon 90.» Ich hoffe, dass ich im Alter dieselbe Gelassenheit habe.

Zur Person Marlene Schadegg ist 1967 in Zürich geboren und in Dübendorf aufgewachsen. Vor 13 Jahren zog sie nach Steinebrunn, wo sie bis heute mit ihrem Mann lebt. Nach der Matura arbeitete sie zunächst auf der Bank, wurde Betriebsökonomin.Später, auch dank einer Laufbahnberaterin, entdeckte sie ein neues Berufsfeld und ist seit 2008 Institutionsleiterin des Pflegeheims Sonnhalden in Arbon. Seit 2018 ist sie zudem Präsidentin von Curaviva Thurgau. Daneben hat sie einen Master in Gerontologie (Alterswissenschaften) absolviert, den sie vor zwei Jahren abschloss. (lr)

Ist es sinnvoll, auf Kosten der psychischen Gesundheit die physische zu schützen?

Ein schwieriger Vergleich. Ich weiss nicht, ob die psychische Belastung durch Corona eben wirklich so gross ist. Klar, spricht jeder davon. Aber ich glaube, das ist Kopfsache: Fühle ich mich eingeengt oder bin ich dankbar für das, was ich habe?

Leute, die schon mehrere Krisen kannten, nehmen die jetzige viel leichter hin.

Das Meistern von Krisen macht stärker. Jede schwierige Phase, die ich bereits durchlebte, empfand ich im Nachhinein als Geschenk.

Was machen Sie, um gesund zu bleiben?

Yoga, das gleicht aus und macht beweglich. Ein beweglicher Körper stellt sicher, dass auch der Geist beweglich bleibt. Ausserdem bin ich oft in der Natur, im Garten oder am Joggen.

Was raten Sie älteren Menschen?

Wir bieten sogar im Pflegeheim Yoga an, das geht auch im hohen Alter. Es ist spannend, wie misstrauisch anfangs einige waren, die sich heute keine Yogastunde mehr entgehen lassen. Ausserdem rate ich dazu, gesellschaftliche Kontakte zu pflegen. Das ist momentan nicht leicht, aber man kann auch telefonieren. Gute soziale Einbindung ist etwas vom Wichtigsten. Wir Menschen sind Herdentiere.

Mit wem würden Sie gerne eine Flasche Wein trinken?

Mit Alain Berset. Ich habe Hochachtung davor, was er geleistet hat. Auch wenn er teilweise desavouiert wird. Er trägt eine Wahnsinns-Verantwortung. Ich weiss nicht, ob ich diesen Druck aushalten könnte. Aber auch mit dem einen oder anderen National- oder Ständerat würde ich gerne mal Kaffee trinken, um zu begreifen, wie man «so viel Seich useloh chan».

Inwiefern?

Von einigen Politikern kam in der zweiten Welle die Aussage, Pflegeinstitutionen hätten keine Hilfe verdient, da sie selbst schuld seien, dass sie Corona hätten. Die müssten mal eine Woche lang in der Pflege mit anpacken. Gesundheit und Politik – das passt nur bedingt zusammen.

Welche Veränderung wünschen Sie sich?

Dass das Image von Pflegeinstitutionen und vom Altwerden mehr Wertigkeit erhält. Es ist leider nicht genug Respekt vor dem Alter da.

Der Wert eines Menschen nimmt bei uns nach 65 massiv ab. Nur wer wirtschaftlich leistungsfähig ist, scheint etwas wert zu sein: Diese Nonsens-Haltung wird uns eingeimpft.

In anderen Kulturen wird älteren Leuten viel mehr Achtung entgegengebracht.

Wenn Sie wählen könnten – wo wären Sie gerade am liebsten?

Da, wo ich jetzt bin. Wiedermal nach Australien oder Südamerika wäre zwar schön. Aber ich lebe gerne in der Schweiz, schätze die Sicherheit hier. Auch coronamässig – wobei dann lieber USA oder Israel, wo sie weiter sind mit Impfen.

Sie kommen aus Zürich. Was zog sie in den Thurgau?

Die Liebe zu meinem Mann. Als Kind war ich zudem fast jedes Wochenende im Thurgau, da ich hier Wurzeln habe. Da dachte ich immer: Wieso bin ich nur nicht hier aufgewachsen? Im Herzen war ich schon immer mehr im Thurgau zu Hause.

Ihr Lieblingsort im Thurgau?

Ich bin viel zu wenig am See und will unbedingt Stand-up-Paddling ausprobieren. Das ist schon lange auf meiner To-do-Liste, aber letzten Sommer gab es andere Prioritäten und ich kam immer todmüde nach Hause.

Was erhoffen Sie sich von diesem Sommer?

Dass der Zusammenhalt der Leute zurückkommt. Regionales Denken ist in der Ostschweiz verankert, das gab es in Zürich so nicht. Ich wünsche mir, dass gegenseitige Unterstützung noch mehr gelebt wird. Man sollte zudem mehr über den Tellerrand oder die Kantonsgrenze hinausblicken und realisieren: Zusammen geht's.