Nachdem am Dienstag der Tagblatt-Artikel zum Thema Impfpass an der Olma auf Facebook freigeschaltet wurde, liessen die Kommentare entrüsteter Leser nicht lange auf sich warten. «Achso, das darf dann also stattfinden», schrieb beispielsweise eine Leserin. «Dann geht die O für mich halt am A vorbei», hiess es in einem anderen Kommentar, der besonders viele Likes erhielt.

Das Thema polarisiert. Auf die negativen Reaktionen melden sich prompt auch Befürworter zu Wort: «So so, jetzt wird die Zwei-Klassen-Gesellschaft gezüchtet», beschwerte sich eine weitere Leserin. «Die gibt es schon seit mehreren Jahrtausenden», antwortete ein Leser. Ebenfalls entfachte eine Diskussion über die angeblichen Gefahren der Corona-Impfungen.