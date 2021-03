Interview «Dieser Einsatz für Kunst lohnt sich»: Die Thurgauerin Katharina Ammann über ihre Arbeit als Direktorin am Aargauer Kunsthaus in Zeiten von Corona Die Romanshornerin Katharina Ammann ist seit über einem halben Jahr Direktorin am Aargauer Kunsthaus. Wegen der Pandemie konnte sie diese Stelle aber noch nicht ausleben. Florian Beer 06.03.2021, 12.00 Uhr

Katharina Ammann ist Leiterin des Aargauer Kunsthaus. Bild: Britta Gut

Was hat Sie in der letzten Woche besonders stark beschäftigt?

Trotz der Pandemie-Situation konnten wir im Aargauer Kunsthaus die Ausstellung «Kosmos Emma Kunz »fertigstellen. Die Ausstellung wurde schon einmal verschoben, darum sind wir besonders froh, sie jetzt öffnen zu können. Sie zeigt die Aargauer Visionärin, Naturheilerin und Künstlerin im Austausch mit 15 zeitgenössischen Kunstschaffenden. Emma Kunz' ganzheitlicher Denkansatz und auch ihre Erkundung von unsichtbaren Kräften sind hoch aktuell in der Gegenwartskunst.

Und wie funktionierten Ausstellungen vor den Coronalockerungen?

Im Februar haben wir die Ausstellung dem Publikum mit einer Video-Einführung auch digital zugänglich gemacht. Die Begegnung mit den Originalen ersetzt der digitale Rundgang natürlich nicht, aber er stimmt wunderbar darauf ein. Auch ich habe während der Pandemie Interessierte per Videorundgang durch die Jahresausstellung auf zwei Etagen im Aargauer Kunsthaus geführt und es ist schön zu sehen, dass wir auch so unser Publikum erreichen konnten.

Was ist das «Thurgauischste» an Ihnen?

Das ist sicher immer noch mein Dialekt und auf jeden Fall mein Hang zum Wasser. Der Bodensee hat meine Kindheit und Jugend geprägt und bis heute berührt mich seine Weite, wann immer ich ihn sehe.

Wie tanken Sie in diesen anstrengenden pandemischen Zeiten Energie?

Ich habe das Privileg, mich als Kuratorin und Direktorin im Aargauer Kunsthaus mit Kunst zu beschäftigen. Ich konnte während der Schliessung durch die Räume gehen und grossartige Werke betrachten. Bei allen Planungsunsicherheiten und Einschränkungen stellt sich so immer wieder die Gewissheit ein, dass sich dieser Einsatz für Kunst lohnt.

Haben Sie ein Morgenritual? Und wenn ja, wie sieht es aus?

Zu meinem liebsten Ritual gehört das morgendliche Schwimmen im Zürichsee. Das ist eine wunderbare Art, um in den Tag zu starten.

Was liegt auf Ihrem Nachttisch?

Zu allen unseren grossen Ausstellungen wird jeweils auch ein Katalog publiziert. Sobald das neue Buch zu «Kosmos Emma Kunz» im März publiziert ist, liegt das natürlich auf meinem Nachttisch. Daneben stapeln sich meist zeitgenössische Literatur und ein paar lesenswerte Zeitungsartikel, die ich aufbewahren möchte.

Welches ist Ihr Lieblingsessen?

Ich liebe die asiatische Küche in ihrer ganzen Vielfalt, wenn ich wählen müsste, wäre es gedämpfter Fisch mit Zitronengras und Ingwer. Köstlich!

Was muss immer in Ihrem Kühlschrank liegen?

Limetten und frischer Ingwer, den ich für Drinks und zum Kochen benutze.

Stellen Sie sich vor, Sie veranstalten ein Abendessen und dürfen dazu drei Personen einladen – lebendig oder tot. Wer sitzt an Ihrer Tafel?

Die amerikanische Künstlerin Nicole Eisenman, die nächstes Jahr ins Kunsthaus kommt, die in ihren wilden, feministisch und persönlich geprägten Malereien die klassische Kunstgeschichte zitiert und karikiert. Dann den Schweizer Maler Louis Soutter, der in unfreiwilliger Verwahrung ein höchst expressives Werk fernab der malerischen Konventionen schuf. Schliesslich die Politikerin Emilie Lieberherr, die als Verfechterin für Frauenstimmrecht und soziale Gerechtigkeit ausgesprochen gut in diese Runde passen würde.

Was steht als Nächstes auf Ihrer To-do-Liste? Was wollen Sie im Leben unbedingt noch erlebt haben?

Die Pandemie hat viele von uns in Bezug auf langfristige Planungen mit einer nie gekannten Unsicherheit konfrontiert. So wünsche ich mir kurzfristig, dass wir dieses Jahr die zwei nächsten grossen Ausstellungen im Aargauer Kunsthaus realisieren können. Mit «Schweizer Skulptur ab 1945» arbeiten wir ein wichtiges Kapitel Schweizer Kunstgeschichte auf und in «Art As Connection» entwickeln wir zusammen mit einer Gruppe von Kunstschaffenden eine experimentelle Ausstellung über die Auswirkungen der Pandemie auf Kunst und Gesellschaft.

Noch ein Wunsch für die Zukunft?

Ein übergeordneter Wunsch bleibt, dass noch mehr Menschen und noch diversere Gruppen das Kunsthaus ganz selbstverständlich als ihren Ort verstehen, mit einem anspruchsvollen und relevanten Programm, aber niederschwellig und offen.

Zur Person Katharina Ammann ist in Romanshorn aufgewachsen und studierte in Genf und Oxford Kunstgeschichte und Englische Literatur. Beeinflusst wurde sie durch ihr Elternhaus – ihr Vater war der Künstler Max Ammann, langjähriger Hauptlehrer für Bildnerisches Gestalten an der Kantonsschule Romanshorn. Anschliessend doktorierte sie mit einer Dissertation an der Universität Bern. Berufliche Stationen führten sie von den Kunstmuseen Solothurn und Chur zur Abteilungsleitung Kunstgeschichte des Schweizerischen Instituts für Kunstwissenschaft (SIK-ISEA). Dem Thurgau ist sie verbunden als Mitglied der Ankaufskommission des kantonalen Kunstmuseums. Seit 1. Juli 2020 ist die Kunsthistorikern Katharina Ammann die neue Direktorin am Aargauer Kunsthaus, Aarau. Sie ist verheiratet und wohnt mit ihrem Mann in Zürich. (fbe)

Nehmen wir an, Sie werden morgen Präsidentin eines Landes: Wie lautet Ihr erster Beschluss?

Wir sind über die Wiedereröffnung der Museen natürlich sehr glücklich, sonst hätte ich das natürlich sofort eingeführt. Wir gehen durch eine Zeit, in der deutlich wird, was Kunst und Kultur für den Einzelnen und für die Gemeinschaft bedeutet, wie sie uns verbindet und wie sehr sie fehlt, wenn sie für die Öffentlichkeit nicht direkt zugänglich und erfahrbar ist.

Weshalb?

Gerade in der Pandemie ist es zentral, sich nicht nur mit dem physischen Wohlbefinden zu beschäftigen, denn auch die geistige und sinnliche Auseinandersetzung mit anderen Themen stärken uns als Menschen. In den vielen Räumen der Museen ist es einfach, alle Schutzkonzepte einzuhalten und dennoch Kunst auf entspannte Weise zu erleben.

Was steht an, wenn ein freies Wochenende vor Ihnen liegt?

Neben Aktivitäten in der Natur zieht es mich in Städte und Museen. In letzter Zeit waren das natürlich digitale Besuche. Ich verfolge mit Interesse, welche digitalen Kunstvermittlungsangebote andere Museen aufschalten. Die Vermittlerinnen im Aargauer Kunsthaus haben sich im Coronajahr sehr viel einfallen lassen, von virtuellen Rundgängen und Online-Live-Workshops bis zu Anleitungen im Kurzvideo, wie man zu Hause mit einfachsten Mitteln selber künstlerisch tätig werden kann, vom Selbstporträt bis zum Kunst-Weihnachtsguetzli.

Was wollten Sie früher als kleines Mädchen werden?

Schon sehr früh wollte ich Lehrerin werden. Tatsächlich schloss ich in Kreuzlingen das Lehrerseminar ab, bevor ich mich zum Studium der Kunstgeschichte entschloss.

Worauf freuen Sie sich am meisten, wenn wir die Pandemie besiegt haben?

Auf einen geregelten Normalbetrieb im Aargauer Kunsthaus, den ich in meiner Rolle als Direktorin bisher noch gar nicht erleben konnte. Und natürlich auf unbeschwerte Kulturveranstaltungs- und Restaurantbesuche mit Freunden und Bekannten, auf inspirierende Kunstreisen mit unseren Kunstvereinsmitgliedern und darauf, dass wir uns auch dann daran erinnern, dass unsere Freiheit und der rücksichtsvolle Umgang miteinander nicht selbstverständlich sind.