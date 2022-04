St.Galler Justizdirektor Fredy Fässler kritisiert den Bund

Interview «Die Zuweisung der ukrainischen Flüchtlinge hätten über die Kantone erfolgen sollen»: St.Galler Justizdirektor Fredy Fässler kritisiert Bund für Vorgehen Im Interview spricht der St.Galler Justizdirektor Fredy Fässler über die Flüchtlingssituation, Notfallszenarien und ein Ungleichgewicht zwischen den Kantonen. Und er sagt, wo die steigende Zahl der Schutzsuchenden künftig untergebracht werden soll – zum Beispiel im Spital Flawil. Noemi Heule Jetzt kommentieren 16.04.2022, 05.00 Uhr

Rund 45 Prozent der Schutzsuchenden aus der Ukraine sind Kinder: Es mangelt an Schulraum und Lehrkräften.

Der Bund meldete am Donnerstag rund 33000 registrierte Flüchtlinge aus der Ukraine. Wie viele sind es in St.Gallen?

Fredy Fässler: Zirka 1100.

Fredy Fässler, St.Galler SP-Regierungsrat und Vorsteher des Sicherheits- und Justizdepartementes Bild: Ralph Ribi

Gemäss Verteilschlüssel nach Bevölkerungsanteil müssten es sechs Prozent – also deutlich mehr – sein. Die Zahl der Schutzsuchenden ist im Kanton tatsächlich deutlich unterdurchschnittlich. Die Mehrheit der Ukrainerinnen und Ukrainer ging direkt zu Bekannten und Verwandten nach Zürich, Genf, Bern oder Basel – jene Orte mit der grössten ukrainischen Diaspora.

Fehlte eine Regulierung, wie von betroffenen Städten kritisiert?

Der Bund hatte keine Möglichkeit, regulierend einzugreifen. Ukrainerinnen und Ukrainer können visumsfrei einreisen. Diese mehrfach geäusserte Kritik ist deshalb unbegründet.

Ein weiterer Kritikpunkt: Der Bund habe ausgerechnet in der grössten Flüchtlingskrise des Jahrhunderts ein bewährtes System ausgesetzt, indem er Schutzsuchende mit Hilfe der Flüchtlingshilfe direkt auf die Gemeinden verteilte.

Dass man an definierten Strukturen vorbei direkt Zuweisungen gemacht hat, ist tatsächlich unglücklich. Die Kantone wurden übersteuert.

Was hätte anders ablaufen sollen?

Die Koordination und Zuweisung hätten wie gewohnt über die Kantone erfolgen sollen. Auch sie hätten die Zusammenarbeit mit der Flüchtlingshilfe, deren schnelles Engagement ja sehr erfreulich ist, übernehmen können. Die Strukturen wurden nach der letzten Flüchtlingskrise 2015 geschaffen. Zum Vergleich: Damals zählte die Schweiz insgesamt 40'000 Asylsuchende, jetzt sind wir schon bei 33'000. In einer solchen Situation definierte Prozesse zu umgehen, hilft der Sache nicht.

Fehlt nun die Übersicht?

In einer ersten Phase war die Lage zwangsläufig unübersichtlich wegen der visumsfreien Einreise. Es hat schlicht niemand mit einer Fluchtbewegung aus einem europäischen Staat gerechnet.

Sie sind Mitglied des Sonderstabs Asyl auf Bundesebene, der die Kantonszuweisungen optimieren will. Wie sieht die optimale Verteilung aus?

Idealerweise läuft die Verteilung so, dass sich Schutzsuchende nach dem Grenzübertritt bei einem Bundesasylzentrum melden. Sofern sie keine nahen Verwandten haben, werden sie sodann jenen Kantonen mit einer unterdurchschnittlichen Verteilung zugewiesen. Momentan zum Beispiel St.Gallen.

Die Bewegungsfreiheit würde dann eingeschränkt?

Das ist eine Frage, die wir im Kanton und im Sonderstab diskutieren. Können wir Ukrainerinnen und Ukrainern eine Wahlfreiheit lassen? Die Antwort lautet leider Nein.

Und die Begründung?

Wenn alle in grossen Städten leben wollen, sind diese bald komplett überfordert. Diese Aufgabe muss die Schweiz solidarisch übernehmen. Das funktioniert nur, wenn es keine Wahlfreiheit gibt.

Ein Kantons- oder Gemeindewechsel ist nicht mehr möglich?

Die Kantonszuweisung muss verbindlich sein. Genauso die Gemeindezuweisung, solange jemand auf Sozialhilfe angewiesen ist. Kantonswechsel sollen nur im Ausnahmefall, etwa bei nahen Verwandten oder zur Arbeitsaufnahme möglich sein, um sicherzustellen, dass sich die ganze Schweiz an der Aufgabe beteiligt, nicht nur die Städte.

Welche Rolle spielt der Kanton im jetzigen Ablauf?

Er übernimmt übergeordnete Funktionen: Koordination, Administration, Notfallplanung, Zivilschutz, Sicherheit, Gesundheit, Pflegekinderaufsicht, Empfehlungen, Kommunikation und Information. Die Kantone haben sich beim Bund dafür eingesetzt, dass die Kosten für Spracherwerb übernommen werden. Das war zu Beginn nicht vorgesehen, weil der Schutzstatus S rückkehrorientiert ist.

Stehen Spracherwerb und Rückkehrorientierung im Widerspruch?

Nein. Wir setzen auf Spracherwerb, damit eine Berufsausübung im erlernten Beruf und damit ein Erhalt der Fähigkeiten ermöglicht wird. Dies ist bei einer möglichen Rückkehr in die Ukraine wichtig, um das Land wieder aufzubauen. Der Ausbildungsstandard in der Ukraine ist hoch; Diplome müssen deshalb möglichst unkompliziert anerkannt werden – gerade in Branchen mit Fachkräftemangel.

Es gibt weitere Flüchtlingsbewegungen, zum Beispiel aus Afghanistan, die wegen der Coronarestriktionen lange Zeit auf dem Balkan blockiert waren. Rechnen Sie nun mit einer Zunahme der Asylgesuche?

Man geht davon aus, dass die Zahl der Asylsuchenden aus dem Rest der Welt mindestens das Vorjahresniveau erreicht – das wären schweizweit rund 15000. Diese Aufgabe muss zusätzlich bewältigt werden.

Gibt es auch politische Flüchtlinge aus Russland?

Ja, die Zahl ist allerdings noch überschaubar. Sie profitieren nicht vom Schutzstatus, sondern durchlaufen das reguläre Asylverfahren. Ein mögliches Szenario ist, dass die Zahl der Geflüchteten aus Russland stark steigt wegen der Sanktionen und der Unberechenbarkeit Putins. Dann hätten wir zwei verfeindete Nationen im Land – eine zusätzliche Herausforderung.

Der Schutzstatus S, der zum ersten Mal angewendet wird, schafft ein Zweiklassensystem unter den Flüchtlingen. Ist das nicht problematisch?

Der Schutzstatus bietet natürlich mehr Möglichkeiten als die übrigen Asylrechte. Auch die riesige Solidarität der Schweizer Bevölkerung ist – zumindest bis jetzt – nicht vergleichbar mit jener gegenüber Syrerinnen und Syrern 2015. Die Schutzbereitschaft gegenüber Kriegsflüchtlingen aus Europa, vor allem Frauen und Kindern, greift offenbar selbst bei Menschen, die sonst Flüchtlingen gegenüber kritisch sind. Es gibt also Unterschiede; darüber werden wir noch diskutieren müssen.

Das Staatssekretariat für Migration (SEM) rechnet mit 500 bis 1000 Flüchtlingen pro Tag – allein aus der Ukraine. Ist der Kanton St.Gallen ­bereit?

Wir sind gewappnet. Auch gibt es Notfallszenarien, falls die Zahl noch steigen sollte oder wider Erwartens plötzlich mehrere tausend Schutzbedürftige oder Asylsuchende an der Buchser Grenze stehen.

Wie sehen die Szenarien aus?

Wenn wir kurzfristig eine grosse Zahl an Schutzsuchenden unterbringen müssen, ist dies nur in Kollektiv- und Massenunterkünften machbar. Dann müssen wir Zivilschutzanlagen, Turnhallen oder leerstehende Industriebauten aktivieren.

Bund und Kantone müssten auf absehbare Zeit jede mögliche Unterkunft mieten, sagte Bundesrätin Karin Keller-Sutter in der NZZ. Hat der Kanton nebst den ehemaligen Pflegezentren in Kirchberg und Uznach weitere Liegenschaften im Visier?

Die Gemeinden arbeiten mit Hochdruck daran, verfügbare Wohnungen auf Gemeindegebiet zu identifizieren. Gleichzeitig müssen wir grösser denken: leerstehende Hotels, Jugendherbergen, Alters- und Pflegeheime oder ehemalige Spitäler.

Werden die Spitalliegenschaften in Flawil und Rorschach umgenutzt?

In Flawil sind die Gespräche schon weit fortgeschritten. Die Liegenschaft, die bis zu 250 Personen beherbergen könnte, soll dem Bund vermietet werden.

Und Rorschach?

In Rorschach sind die nötigen baulichen Massnahmen grösser als in Flawil. Aber auch diese Liegenschaft prüfen wir. Im Gegensatz zu Flawil haben aber noch keine Gespräche mit der Gemeinde stattgefunden.

In Uznach gibt es Widerstand aus Bevölkerung und Lokalpolitik gegen das Asylprovisorium.

Dem wollen wir mit einer Informationsveranstaltung am 26. April entgegenwirken. Wir können natürlich nicht ohne Einbezug der Bevölkerung entscheiden. Die Erfahrung – zum Beispiel in Amden, wo die Opposition einst riesig war – zeigt aber, dass unbegründete Ängste schnell verschwinden.

Für zusätzliche Unterkünfte braucht es zusätzliches Personal.

Die Personalsuche läuft auf Hochtouren. Etwa bei den Sozialämtern, die von heute auf morgen auch noch die Betreuung der Geflüchteten übernehmen müssen. Aber auch an den Volksschulen. 45 Prozent der Ankömmlinge sind Kinder; es braucht Schulräume und Lehrkräfte – und da herrscht jetzt schon ein Mangel.

Abgesehen von allen Problemen und Herausforderungen: Was läuft gut?

Es läuft nicht alles optimal, aber vieles gut: Wir finden innert nützlicher Frist eine menschenwürdige Unterkunft für jeden. Die Bevölkerung ist extrem solidarisch und packt mit an. Auch das Engagement aller, die beruflich involviert sind, ist riesig.

Was passiert, sollte die Solidaritätswelle brechen?

Wir müssen uns eingestehen, dass die private Unterbringung langfristig nicht immer funktioniert. Einen Haushalt mit Fremden zu teilen birgt Konfliktpotenzial, wie erste Rückmeldungen zeigen. Es gibt aber auch Privatunterkünfte, die von Anfang an zeitlich begrenzt sind. Vor allem im südlichen Kantonsteil gibt es Ferienwohnungen, die nur bis zu den Sommerferien zur Verfügung stehen. Umplatzierungen – wenn möglich innerhalb der Gemeinde – sind eine Herausforderung.

Sie sprechen sich für den Frontex-Ausbau aus und legen sich dafür mit Ihrer Partei an. Weshalb?

Im Gegensatz zu meiner Partei teile ich die Hoffnung nicht, dass wir bei einem Frontex-Nein nicht wie vertraglich vorgesehen automatisch aus Schengen-Dublin ausscheiden. Das können wir uns aber im Interesse der Sicherheit nicht leisten.

Zum Schluss noch etwas Erfreuliches: Sie werden nächste Woche zum St.Galler Regierungspräsidenten gewählt.

Das Präsidialjahr verspricht spannende Begegnungen im Kanton und darüber hinaus. Im Moment bin ich gedanklich allerdings noch nicht so weit. Der Ukraine-Krieg beschäftigt mich mehr als der Covid-Stress davor. Schon lange habe ich entschieden, das kommende Jahr dem Stichwort Toleranz zu widmen. Das hat nun eine tragische Aktualität erhalten.

Es ist Ihr zweites Präsidialjahr und Ihre dritte Legislatur. Kommt noch eine vierte hinzu?

Zum Ende der Legislatur werde ich 65-jährig sein. Da braucht es eine gute Begründung für eine erneute Kandidatur. Vielleicht gibt es die dann tatsächlich, vielleicht aber nicht.

