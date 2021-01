Interview Die Tanzkarriere kann beginnen: Der Rheinecker Pitt-Alexander Wibawa will sein Hobby zum Beruf machen Pitt-Alexander Wibawa schloss sein Bachelorstudium in Wirtschaftsingenieurwesen ab und tanzte nebenbei in der SRF-Tanzshow «Darf ich bitten?». Im Interview gewährt der 25-Jährige einen Blick hinter die Kulissen. Alena Tschümperlin 06.01.2021, 05.00 Uhr

Pitt-Alexander tanzte mit seiner Schwester Tiara-Sophia Wibawa an der Latein-Europameisterschaft. Bild: Reinhard Egli (2018)

2020 war für den Tänzer Pitt-Alexander Wibawa ein zukunftsweisendes Jahr. Der 25-Jährige, der in Rheineck aufgewachsen ist und mittlerweile in Zürich wohnt, hat an der FHS St. Gallen sein Bachelorstudium in Wirtschaftsingenieurwesen abgeschlossen und war Teil der SRF-Tanzshow «Darf ich bitten?». Als Coach belegte er mit seiner Tanzpartnerin, der Moderatorin Bigna Silberschmidt, den zweiten Platz.

Wie kam es zu Ihrer Teilnahme bei der TV-Tanzshow?

Pitt-Alexander Wibawa: Die Verantwortlichen der SRF-Sendung sind wiederholt auf mich zugekommen und haben gefragt, ob ich mitmachen möchte. Aufgrund des Studiums musste ich jeweils ablehnen, ausgenommen letztes Jahr. Da ich an meiner Bachelorarbeit arbeitete, war ich zeitlich sehr flexibel und sagte zu. Sie haben gemeinsam mit «10vor10»-Moderatorin Bigna Silberschmidt getanzt.

Wie verlief die Zusammenarbeit?

Es hat mir grossen Spass gemacht, ihr das Tanzen beizubringen. Sie war immer motiviert und ehrgeizig, was die Arbeit erleichterte. Spannend war, dass ich ihr die Tanzstile ganz anders beibringen musste, da wir nur wenig Zeit zur Verfügung hatten. Wir konnten nicht mit den Basics starten und darauf aufbauen. Ich musste überlegen, welche Tricks ich ihr beibringen muss, damit der Tanz möglichst schnell gut aussieht. Das war eine Herausforderung.

Was ziehen Sie für ein Fazit nach Ihrer Teilnahme?

Es gibt zwei Seiten. Positiv war, von Experten umgeben zu sein. Jemand übernimmt die Geschichte, andere stellen das perfekte Kostüm zusammen. Ich konnte mich ausschliesslich auf das Tanzen konzentrieren. Zugleich war dies auch ein Nachteil, da ich weniger künstlerischen Freiraum hatte.

Was fasziniert Sie an einem Tanz?

Ich mag die Kombination von mehreren Kunstformen: Die Musik, das Visuelle und die Schauspielerei, durch die man Emotionen ausdrücken kann. Mir gefällt auch, dass Tanzen ein Teamsport ist und jeder seine Stärken einbringen kann. Man erschafft etwas Gemeinsames und erzählt eine Geschichte.

Wie haben Sie das Tanzen für sich entdeckt?

Das Tanzen liegt in der Familie. Meine Eltern haben sich bei einem Tanzkurs kennengelernt. Ich durfte immer zuschauen, wenn sie in der Tanzschule waren. Am liebsten wollte ich aber selbst tanzen. Mit fünf Jahren war ich damals aber für die meisten Tanzkurse zu jung – nur ins Ballett durfte ich. Mit acht Jahren begann ich in Tanzclubs Latin und Standard zu tanzen. Nebenbei übte ich weiter Ballett, bis ich zwölf Jahre alt war.

Latin- und Standardtänze sind Paartänze. Mit wem haben Sie getanzt?

Früher haben meine Partnerinnen häufig gewechselt, da es darum ging, optisch gut zusammenzupassen. Besonders in der Teeniezeit war das eine Herausforderung, weil man sich dauernd verändert. Die intensivste Zeit erlebte ich, als ich eine Partnerin aus der Slowakei hatte. An den Wochenenden trafen wir uns meist in Bratislava, aber auf Dauer funktionierte das nicht mehr. Seit 2018 habe ich die ideale Tanzpartnerin: Meine Schwester Tiara-Sophia. Wir pflegen eine super Zusammenarbeit und es ist von grossem Vorteil, wenn man nahe beieinander wohnt.

Gemeinsam haben Sie Wettkampferfahrung gesammelt.

Ja, wir nahmen vier Mal an der Schweizer Meisterschaft teil. Das erste Mal belegten wir den dritten Platz, die anderen Male den zweiten Platz und durften somit an der Weltmeisterschaft teilnehmen. Dort klassierten wir uns jeweils im Mittelfeld. Es ist schwierig, sich inmitten von professionellen Paaren zu beweisen, da wir das Tanzen nicht hauptberuflich ausüben.

Welche weiteren Ziele verfolgen Sie nun?

Bis jetzt hat das Tanzen immer unter dem Studium gelitten. Nun möchte ich mich auf das Tanzen konzentrieren und das Hobby – Tänzer und Tanzlehrer – zu meinem Beruf machen. Mein Traum ist es, einen Weltmeistertitel zu holen.