Interview - «Die Sicherheit ist wichtiger als der Zeitplan»: Bauleiter Stefan Geiges über den Abriss des Spitalturms in Frauenfeld

Stefan Geiges ist am 30. September 1964 in Warth-Weiningen geboren, wo er auch zur Primarschule ging. In Hüttwilen besuchte er anschliessend die Sekundarschule. Anschliessend wechselte er zur Firma Cellere in Frauenfeld, bei der er die Lehre zum Strassenbauer und anschliessend die Polierschule absolvierte. 1990 ist er in der Karl Geiges AG eingestiegen, bei der er 2003 das Amt des Geschäftsführers übernommen hat. Geiges ist verheiratet und hat zwei Kinder, eine Tochter und einen Sohn. Die Familie wohnt in Frauenfeld.