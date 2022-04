Michèle Minelli hat ein Herz für die Kindsmörderin Frieda Keller

Interview Die Schriftstellerin Michèle Minelli aus Iselisberg sagt: «Frieda wollte alles richtig machen, das hat sie in grosse Not geführt» Sie hat das Buch «Die Verlorene» und auch das Drehbuch für den Film über Frieda Keller geschrieben. Manchmal habe sie die Enge im Leben Friedas körperlich gespürt, sagt Michèle Minelli: «Ich musste in dieser Zeit sehr oft mit dem Velo in die Natur fahren.» Ida Sandl Jetzt kommentieren 14.04.2022, 14.59 Uhr

Die Schriftstellerin Michèle Minelli hat sich intensiv mit Frieda Keller beschäftigt. Bild: PD

Michèle Minelli, hätte es eine andere Lösung für Frieda Keller gegeben, als ihr Kind zu töten?

Michèle Minelli: Auf jeden Fall. Frieda Keller hatte zwei Schwestern, die verheiratet waren und Kinder hatten. Eine von ihnen hätte den kleinen Ernst aufnehmen können. So etwas gab es zu dieser Zeit öfter. Friedas grosser Fehler war, dass sie mit niemanden über ihr uneheliches Kind gesprochen hat. Die einzige Vertraute war ihre Mutter.

Wie konnte sie das Kind so lange geheim halten?

Sie hat mehr oder weniger ein Doppelleben geführt, war in ständiger Angst, jemand könne ihr Geheimnis entdecken. Nicht einmal ihre Freundin Sophie wusste etwas. Der Druck wurde noch grösser, als ihre Mutter starb, die sie auch finanziell unterstützt hat. Da sah sie keinen anderen Ausweg mehr.

Die Schwestern in der Kinderbewahrungsanstalt hatten den Eindruck, sie liebe ihr Kind nicht, sie hat es nie umarmt.

Sie sagte bei der Befragung aus, sie habe immer gehofft, es komme zu einer Heirat und sie könne den Buben mitnehmen. Sie habe ihn nicht umarmt, da sie keine Möglichkeit sah, ihm eine Familie oder ein Leben mit ihr zu bieten.

Auch ihre Mutter hat ihr erstes Kind getötet, sass aber nur ein paar Jahre im Gefängnis. Wieso diese unterschiedliche Strafe?

Friedas Mutter hat ihr Kind gleich nach der Geburt getötet. Damals ging man davon aus, dass sich die Frauen in dieser Phase unter dem Einfluss der Hormone in einem Zustand geistiger Verwirrung befinden, und gestand ihnen mildernde Umstände zu. Friedas Kind war dagegen bereits fünf Jahre alt.

Das Gericht unterstellte ihr, dass sie die Tat geplant hatte, weil sie die Paketschnur dabeihatte.

Das war der Grund, dass Friedas Tat als Mord eingestuft wurde. Sie hätte lügen können, aber ab dem Moment, wo die Landjäger vor der Tür standen, um sie zu verhaften, hat sie alles gestanden. Ich hatte den Eindruck, sie war froh, endlich nicht mehr lügen zu müssen.

Der Vergewaltiger kam tatsächlich ungeschoren davon?

Das hat damals vor allem die Frauen sehr empört. Aus der ganzen Schweiz kamen Bittbriefe für Frieda. Die Gesellschaft war bereits weiter als die Gesetze. Seine Frau hat sich nach dem Prozess gegen Frieda allerdings von ihm scheiden lassen. Er ist danach in die Fremdenlegion gegangen.

War die lebenslange Freiheitsstrafe für Frieda nicht fast schlimmer als ein Todesurteil?

Die Einzelhaft war eine ungemein harte Zeit für sie. Nach ihrer Entlassung verbrachte sie aber noch ein paar schöne Jahre bei Ida Marbach, die sich rührend um sie gekümmert hat.

Ist Ihnen das Schicksal von Frieda Keller nahegegangen?

Ich habe die Enge in Friedas Leben manchmal fast körperlich gespürt. In den vier Jahren, in denen ich am Buch gearbeitet habe, musste ich sehr viel raus in die Natur und Velo fahren.

Was ist die eigentliche Tragik in Friedas Leben?

Sie wollte alles richtig machen. Sie hat sich nie gewehrt, hat immer nur gefolgt, das führt in grosse Not. Und natürlich die vielen Lügen, hätte sie darüber geredet, wäre alles vielleicht anders gekommen. Lieb sein reicht eben nicht, es braucht auch Mut.

Was hat Sie an Frieda beeindruckt?

Sie muss trotz allem eine starke Persönlichkeit gewesen sein. Sie lebte 15 Jahre in Einzelhaft und wurde von einer Pflegerin missbraucht, das alles hat sie überstanden. Und sie hat aus ihrem Verhalten gelernt.

Inwiefern?

In der Irrenanstalt Münsterlingen, wo sie die letzten Jahre verbracht hat, musste sie wieder und wieder die Tötung ihres Kindes schildern. Dagegen hat sie sich gewehrt und gesagt: «Ihr wisst doch, wie es passiert ist. Lasst mich in Ruhe, ich habe meine Strafe gehabt.»

Die Schriftstellerin Michèle Minelli hat das Buch «Die Verlorene» über das Leben von Frieda Keller geschrieben. Sie hat sich auf Gerichtsprotokolle, Briefe und Zeitungsartikel gestützt. Das Buch ist im Aufbau Verlag Berlin erschienen. Auch das Drehbuch für den Film «Friedas Fall» stammt aus der Feder von Minelli. Die Dreharbeiten für den Film sollen 2023 starten. Der Kanton Thurgau unterstützt das Projekt mit 150’000 Franken aus dem Lotteriefonds. Michèle Minelli lebt in Iselisberg. (san)

