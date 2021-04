Interview «Die Menschen werden mir fehlen»: der Direktor des Klosters Fischingen geht nach 20 Jahren Amt in den Ruhestand Werner Ibig hat 20 Jahre lang das Kloster Fischingen geleitet. Damit ihm nach seiner Pensionierung im Sommer nicht langweilig wird, hat er sich einen Plan zurechtgelegt. Florian Beer 18.04.2021, 17.30 Uhr

«Eine solche Stelle gibt es nur einmal», schwärmt Werner Ibig von seinem Posten als Direktor. Bild: Kevin Roth

Was hat Sie letzte Woche beschäftigt?

Die Frage von Covid-19-Schnelltests für unser Personal und der Schlussbericht für unser Projekt im Rahmen der Neuen Regionalpolitik (NRP) «Zukunftsperspektiven für das Kloster Fischingen». Auf dieses Projekt habe ich jahrelang hingearbeitet und es ist der Grund, dass ich ein Jahr über meine Pensionierung hinaus bleibe. Nun geht das auf, wir werden es in den kommenden Wochen abschliessen. Auch die Vorbereitungen für die nächste Vorstandssitzung haben einige Zeit in Anspruch genommen.

Was mögen Sie am Frühling?

Einen frühen Spaziergang durch den Wald von der Nacht in den Tag hinein, wenn das Vogelgezwitscher beginnt und sich neue Gerüche ausbreiten, die es im Winter nicht gibt. Ich habe allerdings alle Jahreszeiten gern und schätze die Wechsel.

Wohin würden Sie ziehen, wenn Sie den Thurgau verlassen müssten?

Ich kann mir gut vorstellen, dass mich im Thurgau nicht alle gernhaben. Trotzdem rechne ich nicht mit einer Ausweisung und bleibe wenn möglich gerne hier. (lacht) Ich kann mir aber ein gutes Leben an verschiedenen Orten vorstellen und fühle mich schnell irgendwo zuhause. Daher habe ich keine klare Präferenz im Ausland.

Was werden Sie am Kloster Fischingen alles vermissen?

Ich nehme mir vor, nichts zu vermissen, wenn ich pensioniert werde, sondern meine Energie für die neue Gegenwart zu nutzen. Es wird aber ein abruptes Ende, vor allem weil die Zusammenarbeit mit vielen Menschen wegfallen wird, die ich sehr schätze. Die Menschen werden mir fehlen, die vielen interessanten Kontakte im Kloster und weit darüber hinaus.

Was ist das Besondere am Kloster Fischingen?

Der Verein Kloster Fischingen mit seinen verschiedenen Betrieben und der Aufgabe, für ein Denkmal von nationaler Bedeutung zu sorgen. Das ist absolut einmalig, anspruchsvoll, spannend und abwechslungsreich. Bezogen auf meine Tätigkeit würde ich sagen: eine solche Stelle gibt es nur einmal und ich bin dankbar, dass ich diese erleben durfte.

Zur Person Werner Ibig wurde am 5. September 1955 in Halden bei Bischofszell geboren. Nach einer Primarlehrerausbildung in Kreuzlingen arbeitete er ab 1976 bis 1998 als Primarlehrer. Anschliessend war er bis 2001 Co-Leiter Intensivweiterbildung der Ostschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz Ost (EDK Ost), bevor er Direktor des Klosters Fischingen wurde. Im Sommer wird er pensioniert. Ibig ist verheiratet, hat drei Töchter, einen Sohn und 16 Enkelkinder. Er wohnt in Dussnang. (fbe)

Womit tanken Sie Energie?

Ich bin ein mechanisch funktionierender Mensch und erhole mich am besten bei körperlichen Tätigkeiten: Wandern, Velofahren, Turnen und Faustballspielen in der Männerriege, Schwimmen und bei der Mithilfe auf den Bauernhöfen unserer Töchter. Gemütliche Runden beim Jassen oder Essen oder nach dem Turnen sind mir auch sehr wichtig. Zudem mache ich gerne einen sogenannten Powernap für fünf bis zehn Minuten – danach bin ich wieder topfit. Regelmässiges Autogenes Training, zwei bis drei Minuten am Tag, gibt mir zudem Energie für Stunden!

Haben Sie ein Morgenritual?

Bis vor einem Jahr habe ich während Jahrzehnten den Tag mit der Zubereitung meines Müeslis begonnen und so auch die Saison der verschiedenen Zutaten intensiv mitgelebt. Es war für mich unvorstellbar, darauf zu verzichten. Vor zwei Jahren habe ich von drei auf zwei Mahlzeiten pro Tag umgestellt, weil ich nicht mehr so viel essen wollte. So fällt das Morgenritual weg – und fehlt nicht.

Wie lautet Ihre Henkersmahlzeit?

Gedanken an den Henker verderben mir den Appetit.

Können Sie kochen? Und wenn ja: Wie lautet Ihre Spezialität?

Ich überlebe gut, wenn niemand für mich kocht, habe aber das Glück, dass meine Frau eine talentierte Köchin ist. So kann ich mich ganz aufs Essen konzentrieren, da bin ich wirklich stark! Ich finde ein gutes Essen – auch ein Einfaches – in Gesellschaft mit anderen Menschen etwas sehr Schönes. Die Rolle des Kochs übernehme ich dabei besser nicht. Ich staune, wie viele kreative Köchinnen und Köche es gibt, und freue mich, wenn sie mich an ihrer Kunst teilhaben lassen.

Ibig: «Ich nehme mir vor, nichts zu vermissen, wenn ich pensioniert werde, sondern meine Energie für die neue Gegenwart zu nutzen.» Bild: Kevin Roth

Welcher war Ihr erster Traumberuf und warum wurde daraus nichts?

Mein Bubentraum war Bauer. Weil ich in jungen Jahren viele Probleme mit dem Rücken hatte, empfahl mir der Hausarzt allerdings, Primarlehrer zu werden: «Da hast du viel Abwechslung und es ist körperlich nicht so streng». Den Rat habe ich befolgt – und nicht bereut.

In welchem Beruf wären Sie eine Fehlbesetzung?

Technisches und Elektronisches sind mir nicht so nah.

Stellen Sie sich vor, Sie veranstalten ein Abendessen und dürfen dazu drei Personen einladen, lebendig oder tot – wen laden Sie alles ein?

Meine Grossmutter, weil sie mit ihrem bescheidenen Lebensstil und ihrer geerdeten Weisheit ein wichtiges Vorbild für mich ist. Gern würde ich sie wieder einmal erzählen hören. Dann meinen Klassenkameraden, der als Primarschüler bei einem Unfall ums Leben kam, was bei mir viele Fragen offen liess. Vielleicht könnten wir sie klären. Und zum Schluss Johann Jacob Zeiller, der das Bild vom Heiligen Josef im Oberen Chor der Klosterkirche Fischingen gemalt hat. Von ihm möchte ich gern wissen, wie er zu dieser Darstellung kam, die mich so fasziniert.

Was steht als Nächstes auf Ihrer Bucket-List?

Ein guter Abschluss meiner 20 Jahre als Geschäftsführer im Kloster Fischingen. Die Übergabe an meinen Nachfolger läuft seit einiger Zeit. Ich bin sehr froh, dass wir sofort einen gemeinsamen Weg gefunden haben und uns einig sind, wie das ablaufen soll. Ab dem 1. Juli freue ich mich auf die eine oder andere Bergtour. Die Enkelinnen möchten wieder auf den Säntis. Am liebsten über den Mesmer wegen der leckeren Rösti. Da bin ich gern dabei. Meine Frau und ich haben zudem Ferienpläne, die wir je nach äusseren Umständen umsetzen werden.

Mit welcher Person würden Sie gerne mal einen Tag lang tauschen und warum?

Das ist ein Gedanke, der mir fremd ist. Ich bin glücklich mit meinem abwechslungsreichen und aktiven Leben.

Wie sehen Ihre Pläne für die Zeit nach der Pensionierung aus?

Ich habe in den letzten Jahren alle meine Ideen aufgeschrieben. Es ist eine ansehnliche Liste. Für mich ist gut zu wissen, dass Vieles möglich oder mindestens denkbar ist. Aber ich habe keine konkreten Pläne: Zuallererst werde ich es geniessen, mehr Freizeit zu haben, die ich mit mehr Bewegung ausfüllen werde. Und dann nehme ich es wie es kommen mang. Die grosse Familie gibt einiges an Anregung, und ich habe viele ungelesene Bücher. Ich freue mich, wenn mir weiterhin eine robuste Gesundheit geschenkt wird, dann wird es mir nicht so schnell langweilig.