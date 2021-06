Interview: Claudia Spring vom Bezirksgericht Weinfelden

Claudia Spring ist am 6. Mai 1977 in Frauenfeld geboren. Aufgewachsen ist sie in Amriswil, in Romanshorn ging sie zur Schule. Nach der Schule studierte Spring an der Universität Zürich. Danach arbeitete sie als Juristin und Rechtsanwältin, bevor sie vor rund zehn Jahren Richterin am Bezirksgericht Weinfelden wurde. Seit dem 1. Juni hat sie ausserdem das Amt der Präsidentin des Bezirksgerichts angetreten. Spring ist verheiratet und hat zwei Kinder. Mit ihrer Familie lebt sie in Weinfelden. (fbe)