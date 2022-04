Interview Satanisten-Zirkel in der Schweiz – Ostschweizer Psychiater sagt: «Ich bin in den 37 Jahren meiner Arbeit noch nie auf rituellen Missbrauch gestossen» Ideen von Satanisten-Zirkeln, die auf Schweizer Friedhöfen Babys opfern, scheinen unter Psychologen und Psychiatern stärker verbreitet, als man glauben möchte. Der forensische Psychiater Thomas Knecht hat ein einziges Mal in seiner Laufbahn einen Satanisten begutachtet. Ida Sandl Jetzt kommentieren 02.04.2022, 05.30 Uhr

Thomas Knecht ist forensischer Psychiater und Leitender Arzt der Klinik für Psychotherapie und Psychiatrie in Herisau. Bild: PD

Die Clienia Littenheid hat einen Oberarzt entlassen, weil er an satanistische Untergrundorganisationen glaubt, die Gräueltaten verüben. Er sagte in einer SRF Dok-Sendung vor laufenden Kameras, dass er bei seiner therapeutischen Arbeit des Öfteren auf Opfer solcher Missbräuche stosse.

Herr Knecht, als forensischer Psychiater beurteilen Sie Straftäter, mitunter auch Opfer von Straftaten. Sie sind oft mit menschlichen Abgründen konfrontiert. Sind Sie bei Ihrer Arbeit schon auf Satanismus oder rituellen Missbrauch gestossen?

Thomas Knecht: Ich habe in den 37 Jahren meiner Arbeit ein einziges Mal einen bekennenden Satanisten begutachtet. Aber selbst der war wegen einer ganz normalen Straftat angeklagt und nicht wegen rituellem Missbrauch.

Sie waren noch nie mit rituellem Missbrauch konfrontiert?

Nein, noch nie. Und ich bin überzeugt, dass es in letzter Zeit und in diesem Land auch keinen rituellen Missbrauch gegeben hat. Rituell würde ja bedeuten, man handelt, um einem jenseitigen Wesen, in diesem Fall Satan, zu huldigen. Selbst Satanisten wie Charles Manson haben ihre Straftaten aus weitaus banaleren Motiven wie Rache oder Geldgier verübt. Rituellen Missbrauch gibt es vor allem in Filmen.

Wie kann es dann sein, dass Psychiater wie der gekündigte Oberarzt von Littenheid oder sein Kreuzlinger Kollege von satanistischen Sekten sprechen, deren Gräueltaten während der Therapie ans Licht kommen?

Es gibt Psychologen und Psychiater, die an rituelle Gewalt glauben. Ich denke, es ist aber nur ein harter Kern, der satanistische Rituale wie die Opferung und Verspeisung von Babys in der Schweiz für möglich hält.

Es ist schwer nachvollziehbar, dass ein Mensch mit abgeschlossenem Studium glaubt, auf Schweizer Friedhöfen würden Babys geopfert und keiner merkt etwas.

Die Beziehung zwischen einem Therapeuten und seinem Klienten ist eine besondere. Sie beruht, wenn man es so nennen will, auf einem Deal. Der lautet: Ich vertraue Dir und Du glaubst mir. Der Klient erzählt dem Therapeuten Dinge, die er sonst niemanden erzählt, auch, weil er negative Reaktionen befürchten müsste. Im Gegenzug akzeptiert der Therapeut die Schilderungen des Klienten, ohne sie zu hinterfragen.

Muss der Therapeut selbst die absurdesten Dinge für wahr halten?

Nein, das muss er nicht. Es gibt das sogenannte False Memory Syndrome, das bereits sehr gut erforscht ist. Es besagt, dass Erinnerungen sehr oft trügerisch sein können. Allerdings wird es von vielen Kollegen zu wenig beachtet. Und auch im Studium hört man kaum davon.

Erinnerungen müssen also nicht immer wahr sein?

Nein. Das menschliche Gedächtnis ist weitaus fehleranfälliger als uns bewusst ist. In frühester Kindheit, bis etwa zum dritten Lebensjahr, ist das Langzeitgedächtnis noch gar nicht funktionstüchtig.

Eine junge Appenzellerin kam während der Therapie zur Überzeugung, ihre Eltern gehören einem satanistischen Zirkel an und haben sie als Kind brutal gequält. Den Eltern hat niemand geglaubt.

Darum ist es wichtig, dass solche Dinge öffentlich werden. Die Gesellschaft und auch die Therapeuten müssen für die Möglichkeit einer solchen Fehlentwicklung sensibilisiert werden.

Was würden Sie Angehörigen raten, wenn sie merken, eine Therapie läuft in die falsche Richtung?

Das Naheliegendste wäre, Kontakt mit Klient und Therapeut aufzunehmen. Leider ist dieser Zugang aber oft verbaut, da die Eltern bereits als Täter gebrandmarkt sind. Der Vorgesetzte der Ärzteschaft ist der Kantonsarzt, er könnte den betreffenden Kollegen - allenfalls vertraulich - zur Ordnung rufen. In der Realität können solche Konflikte aber häufig erst mit einem Gutachten geklärt werden.

Braucht es für Psychotherapien eine stärkere Aufsicht?

Wenn eine Psychotherapie aus dem Ruder läuft, dann muss der Kanton seine Verantwortung wahrnehmen und einschreiten. Es ist genauso wie bei Medikamentenmissbrauch. Psychotherapien haben auch ihre Risiken und Nebenwirkungen.

Thomas Knecht ist forensischer Psychiater und wird oft bei Gerichtsprozessen als Gutachter konsultiert. Er ist Leitender Arzt der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie in Herisau.

