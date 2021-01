Interview «Der Kanton muss sich fragen, was für eine Hauptstadt er will»: St.Galler Stadtpräsidentin fordert offene Diskussion über die Rolle des urbanen Zentrums Für Maria Pappa (SP) ist der Entscheid, das Berufs- und Weiterbildungszentrum für Gesundheits- und Sozialberufe (BZGS) von St.Gallen nach Rorschach zu verlegen, symptomatisch für das Verhältnis zwischen Stadt und Kanton. Es sei an der Zeit, die strategische Funktion der Kantonshauptstadt offen zu diskutieren. Adrian Lemmenmeier-Batinić 21.01.2021, 05.00 Uhr

Maria Pappa (SP), die erste St.Galler Stadtpräsidentin, ist seit Beginn des Jahres im Amt. Bild: Ralph Ribi

Die St.Galler Kantonsregierung steht unter Druck. Verschiedene Seiten haben den Entscheid, das Berufs- und Weiterbildungszentrum für Gesundheits- und Sozialberufe (BZGS) von St.Gallen nach Rorschach zu verlegen, heftig kritisiert. Morgen Freitag will der Kanton in dieser Angelegenheit weitere Schritte bekannt geben. Kritik kam zuletzt vonseiten des St.Galler Stadtrats. In einer Interpellationsantwort hielt er fest, der Kanton breche mit der Schulverlegung den seit Jahren gezielt aufgebauten Gesundheitscluster in der Hauptstadt auf. Stadtpräsidentin Maria Pappa (SP) über die städtische Wachstumsstrategie – und die Frage nach der Rolle der Kantonshauptstadt.

Was würde die Verlegung des BZGS nach Rorschach für die Stadt St.Gallen bedeuten?

Die Stadt St.Gallen verfolgt seit Jahren eine Wirtschaftsstrategie, die auf drei Säulen beruht: auf Innovationen beziehungsweise Start-ups; auf einem IT-Cluster und eben auf einem Gesundheitscluster. Verlegt der Kanton das BZGS nach Rorschach, untergräbt er unsere Bemühungen, St.Gallen als Gesundheitscluster zu stärken. Er entfernt ein Puzzleteil eines Ganzen, an dem wir seit langem arbeiten. Wir haben deshalb Mühe mit diesem Entscheid.

Was genau verstehen Sie unter diesem Gesundheitscluster?

Ziel ist es, St.Gallen für Institutionen, Unternehmen und Fachkräfte aus dem Gesundheitsbereich stärker zu positionieren. Da sind zum einen bedeutende Bildungsinstitutionen. In St.Gallen wird seit Herbst der Joint Medical Master an der HSG unterrichtet, an der Fachhochschule OST kann man Pflegewissenschaften und Physiotherapie studieren. Aber auch wichtige Abnehmer für diese Fachkräfte befinden sich in der Kantonshauptstadt: das Kantonsspital, das Kinderspital und die Hirslanden-Klinik Stephanshorn. Letztes Jahr haben wir das Netzwerk «St.Gallen Health» initiiert, wo sich Player des Gesundheitswesens vernetzen und von der Stadt auch nach aussen mit wichtigen Projekten präsentiert werden. Zudem wird mit dem Umzug des VBSG-Depots in den Westen der Stadt eine grosse Fläche neben dem Kantonsspital frei. Wir haben das Ziel, dort im Quartier St.Fiden Raum für diesen MedTech-Cluster zu bieten.

Von St.Gallen nach Rorschach braucht man keine zwanzig Minuten. Muss man einen solchen Cluster im 21 Jahrhundert nicht über die Gemeindegrenzen hinweg denken?

Natürlich ist Rorschach nicht weit. Die Frage ist aber immer, wie man gegen aussen wahrgenommen wird. St.Gallen will im Bereich Gesundheit ein Standort mit nationaler Ausstrahlung sein. Davon profitiert der Kanton als Ganzes. Es ergibt deshalb wenig Sinn, wenn man diese Pläne behindert. Zumal man im Vorfeld nicht das Gespräch mit uns gesucht hat. Bei diesem Entscheid geht es auch darum, Mietkosten zu sparen. Spricht man mit uns, können wir vielleicht auch in der Stadt eine günstigere Lösung finden.

Die Vorgeschichte: Pflege- und Sozialberufe in Rorschach statt St.Gallen Ende Oktober teilte die St.Galler Regierung mit, sie wolle in Rorschach ein Kompetenzzetrum für Gesundheitsberufe gründen. Das Berufs- und Weiterbildungszentrum für Gesundheits- und Sozialberufe (BZGS) im Osten der Stadt St.Gallen aber soll geschlossen werden. Das Kompetenzzentrum soll in die Räumlichkeiten des Berufs- und Weiterbildungszentrums Rorschach (BZR) zügeln und die dortigen Ausbildungsplätze – etwa für Floristen, Automobilschlosser oder Kaufleute – auf andere Berufsbildungszentren verteilt werden. Damit sollen jährlich zwei Millionen Franken Mietkosten eingespart werden, die am jetzigen Standort in St.Gallen anfallen. Das Vorhaben stiess auf breite Kritik. In der Novembersession überwies eine Mehrheit des Kantonsrat eine Motion, die verlangt, dass Standortentscheide in der Berufsbildung erst gefällt werden, wenn ein entsprechender Postulatsbericht zur strategischen Planung der Berufsschulen vorliegt. (al)

Ein Entscheid zum Nachteil der Hauptstadt und zu Gunsten der Peripherie. Ist das symptomatisch für den ländlich-geprägten Ringkanton?

Symptomatisch in diesem Sinne, dass der Kanton die strategische Rolle der Hauptstadt bei seinen Entscheiden wenig berücksichtigt. Wenn wir auf städtischer Ebene einen Entscheid fällen, sprechen wir auch zuerst mit den Quartiervereinen. Wie gesagt, wird die Stadt St.Gallen national wahrgenommen, profitiert die ganze Region. In Zürich profitieren ja auch viele Gemeinden von der Sogkraft der Kantonshauptstadt. Auch finden Regionen mit starkem urbanem Zentrum in Bern mehr Gehör.

Wie wollen Sie denn die Rolle des urbanen Zentrums St.Gallen im Kanton stärken?

Ein wichtiges Thema sind sicher Kooperationen. Die Stadt übernimmt als Zentrum viele Aufgaben, von denen auch andere Gemeinden profitieren. Sinnvoll wäre mehr Zusammenarbeit. Bei der Feuerwehr und der KESB etwa gibt es regionale Verbunde. Das könnte man auf andere Bereiche ausweiten. So behalten alle Gemeinden Mitspracherechte, können aber zum Beispiel auch vom Fachwissen einer grösseren Stadtverwaltung profitieren.

Reicht das, um der Stadt im Kanton mehr Gewicht zu verleihen?

Nein. Ich finde, es ist an der Zeit, im Kanton eine offene Diskussion zu führen, welche Rolle St.Gallen als urbanes Zentrum einnehmen soll. Der Stadtrat hat natürlich sein eigenes Bild von St.Gallen als Zentrumsstadt. Aber das Beispiel des BZGS zeigt, dass dies wenig nützt, wenn der Kanton ein anderes hat. Wir müssen mit dem Kanton, aber auch mit den Gemeinden zusammensitzen und die Frage klären, was die Aufgaben einer Hauptstadt sind. Der Kanton muss sich fragen, was für eine Hauptstadt er will. Dabei liegt es an uns zu zeigen, dass ein starkes Zentrum der ganzen Region Vorteile bringt.