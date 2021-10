Präsident der Offiziere über den umstrittenen Kampfjet

Interview «Der F35 ist der richtige Kampfjet»: Der neue Präsident der Offiziersgesellschaft aus Frauenfeld über den umstrittenen Flugzeugkauf und die Zukunft der Armee Der Frauenfelder Dominik Knill ist seit kurzem Präsident der Schweizerischen Offiziersgesellschaft. Im Interview äussert er sich zum umstrittenen Kampfjet und wie er die Lücken in den Armeebeständen füllen will. David Angst Jetzt kommentieren 06.10.2021, 05.20 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Dominik Knill, Präsident der Schweizerischen Offiziersgesellschaft. Andri Vöhringer

Dominik Knill, mit 63 denken andere an den Ruhestand, Sie übernehmen das Präsidium der Schweizerischen Offiziersgesellschaft. Warum tun Sie sich das an?

Ich sehe das nicht als «sich antun», sondern als eine grosse Ehre. Ich versuche, das Vertrauen zu rechtfertigen und mich 3 bis 4 Jahre für die Armee einzusetzen. Diese hat mir viel gegeben, ich will ihr jetzt etwas zurückgeben.

Man spricht immerhin von einem 30-Prozent-Pensum.

Diese Aussage wird wohl verwendet, damit man mögliche Kandidaten nicht gleich abschreckt. Ich sehe schon jetzt, dass das nicht reicht. Ich werde aber mein Pensum bei meinem Arbeitgeber entsprechend reduzieren. Dadurch kann ich diese Aufgabe besser erfüllen als jemand, der daneben ein 100-Prozent-Pensum hat.

Nun war das Präsidium der Schweizerischen Offiziersgesellschaft auch schon mit mehr Prestige verbunden. Einst hatte die Armee 625000 Angehörige, das ist mehr als drei Mal so viel wie heute. Hat dadurch die SOG in der Gesellschaft nicht auch an Stellenwert verloren?

Da bin ich nicht einverstanden. Natürlich war die Offiziersgesellschaft in der Gesellschaft präsenter, als sie noch viel mehr Mitglieder hatte. Ihre Bedeutung hat aber nicht abgenommen. Ihre Aufgabe ist unverändert wichtig.

Welches ist die Aufgabe der SOG?

Es ist eine politische Arbeit, es geht um Lobbying, und es geht darum, Leute zusammenzubringen.

Das könnten auch die Armee und das VBS machen.

Unser grosser Vorteil ist die Unabhängigkeit. Wir können Stellung beziehen, ohne auf Politik oder das VBS achten zu müssen.

Gibt es dafür ein Beispiel?

Ich erinnere an die Abstimmung über das Waffenrecht vor zweieinhalb Jahren. Dort vertrat die SOG dezidiert eine andere Linie als das VBS.

Es gab aber einzelne Kantonalsektionen, welche die Ja-Parole herausgaben.

Die kantonalen Sektionen sind autonom. Wir arbeiten von unten nach oben. Die Präsidentenkonferenz orientiert sich an dem, was die Mehrheit der Sektionen ihr vorgibt. Die kantonalen Sektionen sorgen dafür, dass die SOG nicht abgehoben kommuniziert.

Wie nehmen Sie konkret Einfluss?

Dominik Knill, Präsidebnt der SOG. Andri Vöhringer

Indem ich als Präsident oder die anderen Vorstandsmitglieder regelmässig an Veranstaltungen teilnehme, wo wichtige sicherheitspolitische Themen diskutiert werden. Dadurch haben wir einen Informationsvorsprung. Wir kommunizieren regelmässig mit der Chefin des VBS. Wir kommunizieren auch mit den politischen Parteien. Zusammen mit der Allianz Sicherheit Schweiz engagieren wir uns auch in sicherheitspolitischen Fragen, etwa bei Abstimmungen, die aus dem linken Lager lanciert werden.

Dazu gibt es womöglich schon bald Gelegenheit, falls die Initiative gegen den Kauf des Kampfjets F 35 zustande kommt.

Wir bedauern es, dass diese Initiative lanciert worden ist. Jetzt müssen wir eventuell noch einmal die gleiche Diskussion führen wie vor dem Grundsatzentscheid für ein neues Kampfflugzeug.

Jetzt geht es um einen konkreten Flugzeugtypen. War es nicht legitim, diese Initiative zu lancieren?

Ich bin der Meinung, die Verfassung solle kein Handbuch für die Armeebeschaffung sein. Sie soll lediglich den Auftrag der Armee definieren.

Ist der F 35 wirklich der richtige Flieger für die Schweiz?

Die Schweizerische Offiziersgesellschaft steht voll und ganz hinter der Wahl des VBS. Der F 35 ist der Kampfjet, den wir brauchen.

Die Initianten sagen, er sei zu teuer. Zudem komme er aus dem falschen Land.

Was den Preis betrifft, habe ich volles Vertrauen in die Armasuisse. Dieser F 35 ist bereits die fünfte Generation dieses Typs. Punkto Kaufpreis und Unterhaltskosten ist er das günstigste aller Angebote.

Aber in der aktuellen aussenpolitischen Situation wäre es besser gewesen, einen europäischen Jet zu kaufen.

Das ist aus politischer Sicht bis zu einem gewissen Grad nachvollziehbar. Aber wir könnten das gegenüber dem Steuerzahler nicht rechtfertigen. Die Europäer sollten nicht vergessen, dass wir mit diesem Kauf einen Beitrag zur europäischen Sicherheit leisten. Unsere Nachbarn können sich darauf verlassen, dass die Schweiz gut gerüstet ist. Abgesehen davon gibt es auch andere europäische Länder, welche den F 35 haben, etwa Italien.

Man hat in den letzten Monaten viele kritische Berichte über den F 35 gelesen.

Dominik Knill. Andri Vöhringer

Die Diskussion erinnert mich an die Gripen-Abstimmung. Auch da wurde versucht, einen Keil zwischen die Befürworter zu treiben. Die Fragen, welche Priska Seiler Graf im Parlament stellt, kommen mir so vor, als wären sie von einem unterlegenen Bewerber, sprich Frankreich, formuliert. Ich hoffe, dass es dieses Mal nicht gelingt.

Die Armee hat grosse Probleme, ihre Bestände zu füllen. Was soll dagegen unternommen werden?

Wir brauchen ein neues Dienstpflichtmodell. Der Zugang zum Zivildienst ist heute zu attraktiv. Es war noch nie so leicht wie heute, sich vor dem Militärdienst zu drücken. Zudem brauchen wir mehr Frauen in der Armee.

Wäre es eine Lösung, die Dienstpflicht auf die Frauen auszuweiten?

Das könnte eine Möglichkeit sein. In Norwegen zum Beispiel sind alle Frauen und Männer wehrdienstpflichtig. Dieses Modell könnte man auf die Schweiz übertragen. Man könnte gleichzeitig den Zivildienst und den Zivilschutz zu einem Katastrophenschutz zusammenlegen.

Eine Dienstpflicht für Frauen wäre ein grosser Schritt.

Vielleicht muss man gar nicht so weit gehen. Ich würde ein anderes Modell begrüssen, das aktuell diskutiert wird. Es würde die Frauen lediglich dazu verpflichten, an einem Orientierungstag teilzunehmen. Unter Umständen könnte man dadurch bereits genügend Frauen dazu bewegen, freiwillig Dienst zu leisten und so die Lücken in den Armeebeständen zu füllen.

Was halten Sie von anderen Ideen, etwa einem Service Citoyen, einem Bürgerdienst für alle?

Was ich auf keinen Fall begrüssen würde wäre ein Dienstpflichtmodell, bei dem die Leute auswählen könnten, welche Art von Dienst sie leisten wollen. Da hätte die Armee keine Chance mehr, das Personal zu rekrutieren, das sie braucht.

Zur Person Dominik Knill, Präsident der Schweizerischen Offiziersgesellschaft Der Frauenfelder Dominik Knill wurde am 28. August zum Präsidenten der Schweizerischen Offiziersgesellschaft gewählt. Am 18. November wird er 63 Jahre alt. Beruflich ist er seit 2007 Verkaufs- und Marketingleiter der Safran Vectronix AG, welche auf die Herstellung von Nachtsichtgeräten spezialisiert ist. Knill machte einst eine Lehre als Automechaniker im AMP Bronschhofen und arbeitete in der Folge mehrere Jahre für die Oerlikon Bührle. Zu seinen verschiedenen Weiterbildungen gehört einen Masterlehrgang in Sicherheitspolitik und Krisenmanagement an der ETH. Von 1996 bis 1997 leistete er einen Auslandeinsatz als Militärbeobachter in Georgien. In den letzten 20 Jahren hatte er diverse Engagements als Instruktor für zivile und militärische Friedenseinsätze. Knill ist Oberst und Mitglied des Armeestabs. Morgen übergibt er das Präsidium der Thurgauer Offiziersgesellschaft an Valentin Hasler.