Interview «Das schwächt die Führungsstärke» – Ueli Forster nimmt Stellung zu seiner Kritik an Bundesrätin Karin Keller-Sutter Der St.Galler Unternehmer und ehemalige Economiesuisse-Chef Ueli Forster kritisierte nach dem Scheitern des Rahmenabkommens den Gesamtbundesrat – auch seine freisinnige Parteikollegin Karin Keller-Sutter. Im Interview führt Forster seine Erwartungen an den Bundesrat aus und reagiert auf die Kritik des ehemaligen Privatbankiers Konrad Hummler. Regula Weik 07.06.2021, 17.00 Uhr

Was werfen Sie dem Bundesrat nach dem Scheitern des Rahmenabkommens konkret vor?

Ueli Forster: Er setzt wegen dreier Themen von vornehmlich innenpolitischer Relevanz die aussenwirtschaftspolitischen Vorteile – und damit den Kern der bilateralen Beziehungen – aufs Spiel.

Mit welchen Folgen für die Schweiz?

Wir haben unseren Wohlstand unter anderem unseren guten wirtschaftlichen Beziehungen zur EU, auf Basis des privilegierten Marktzugangs, zu verdanken. Davon profitieren auch die Arbeitnehmenden und damit auch die Gewerkschaften. Die Rücksichtnahme auf sie versehe ich auch deshalb nicht, weil sie nicht die Interessen der schweizerischen Exportwirtschaft vertreten.

Was erwarten Sie nun vom Bundesrat?

Der Abbruch der Verhandlungen war ein Fehler. Dies trotz fehlender Einigungsbereitschaft der EU-Kommission. Als Unternehmer weiss ich, dass der Abbrechende immer verliert, weil spätere Kompromisse meist teurer werden.

Was fordern Sie konkret?

Der Bundesrat sollte zwei Dinge tun: Er soll in den drei offenen Punkten weiterhin nach Kompromissen suchen. Dazu braucht er Alliierte und das Wohlwollen der EU, auf die Schweiz zuzukommen. Der österreichische Bundeskanzler hat ja bereits Hand dazu geboten.

Und zweitens?

Der bilaterale Weg darf nicht ausgehöhlt werden. Also keine Politik der verbrannten Erde betreiben, sondern in mühsamer Kleinarbeit die bestehenden Vorteile sektoriell zu erhalten und zu verbessern suchen. Das wird zweifellos politisch und finanziell viel teurer werden, als es das institutionelle Abkommen gewesen wäre. Dieser Schaden ist nun mal angerichtet.

Sie werfen dem Bundesrat vor, sich mehr mit sich und der Wiederwahl zu beschäftigen als mit dem wirtschaftlichen Wohl des Landes.

Die Uneinigkeiten sind offensichtlich. Vorab wegen unterschiedlicher politischer Überzeugungen, was normal ist. Natürlich ist es menschlich, Allianzen zu schmieden, um sich die nötigen Stimmen für eine Wiederwahl frühzeitig zu sichern. Das schwächt aber die Führungsstärke und die Unabhängigkeit des Gesamtgremiums und damit letztlich auch die Konkordanz.

Auch Karin Keller-Sutter kümmere sich zu sehr um den Erhalt persönlicher Allianzen. Woran machen Sie das fest?

Sie hätte ernsthaft nach Lösungen mit allen effektiv oder potenziell vom Bundesratsentscheid Betroffenen suchen müssen und sich nicht nur mit den im Inland entstehenden effektiven und potenziellen Risiken und Kosten auseinandersetzen müssen. Die Interessensabwägung führte meines Erachtens zu einem für den Wirtschafts- und Forschungsstandort Schweiz ungünstigen Resultat.

Sie werfen ihr eine zu grosse Nähe zu den Gewerkschaften vor?

Sie hat seit jeher eine enge Beziehung zur Führung des Gewerkschaftsbundes. Deren Einfluss auf sie lässt sich genau so wenig wegdiskutieren wie derjenige auf die beiden SP-Bundesräte.

Vernachlässigt Bundesrätin Karin Keller-Sutter demnach die Wirtschaftskreise?

So wie es nun aufgegleist wurde: Ja. Es wird nun unter ihrer Leitung eine autonome Prüfung des nationalen Rechts zur Stabilisierung der Bilateralen angestrebt, also Anpassungen an EU-Recht. Dabei müsste Karin Keller-Sutter neben den Kantonen und den Sozialpartnern zwingend auch andere Interessengruppen, etwa die betroffenen Wirtschaftskreise, vor allem die wichtigsten Vertreter der Exportwirtschaft, begrüssen.

Sie versprechen sich von diesem Schritt also nichts?

Ich glaube nicht an die Wirksamkeit autonomerer Anpassungen der Schweiz an EU-Recht. Das wird die EU in ihren Entscheiden kaum beeindrucken.

Setzen Sie die Substanz das Landes aufs Spiel, wie Ihnen der ehemalige Privatbankier Konrad Hummler vorwirft?

Das Gegenteil ist der Fall: Die Souveränität der Schweiz bliebe mit einem Abkommen erhalten, der Wirtschafts- und Forschungsstandort Schweiz wäre mit dem Abkommen gestärkt worden und damit auch die Anliegen der Gewerkschaften.

Herr Hummler kontert Ihre Kritik am Bundesrat und an Karin Keller-Sutter harsch. Sie beruhe nur auf nebulösen Mutmassungen?

Ich denke, dass ich die Materie und die Verhältnisse gut genug kenne, um zu wissen, was Sache ist.

Werden Sie sich öffentlich entschuldigen, wie Herr Hummler es fordert?

Ich wüsste nicht weshalb. So wie Herr Hummler seine Meinung äussern darf, kann ich das auch. Insbesondere, weil es um aussenwirtschaftspolitische Dinge geht.

Sind Sie auch vom zweiten freisinnigen Bundesratsmitglied, Ignazio Cassis, enttäuscht?

Bundesrat Cassis hat sich sehr für das Rahmenabkommen engagiert. Was mich überraschte: Wie loyal er sich dennoch zum Abbruch der Verhandlungen bekannte.

Hat Ihre Partei, die FDP, in diesem Dossier versagt?

Die FDP hat sich vor gut zwei Jahren für das Rahmenabkommen starkgemacht. In den letzten Monaten vermisste ich klare Positionen. Ein Revitalisierungsprogramm ist immer gut, aber kein Ersatz für die Bilateralen Verträge. Eine klare Haltung hat die FDP leider der GLP überlassen.

Wünschen Sie sich demnach bei den nächsten Wahlen einen grünliberalen Bundesrat?

Das ist im Moment kein Thema.