Interview «Das Bild der introvertierten Bibliothek-Nerds ist völlig veraltet»: Die Chefin der Kantonsbibliothek Vadiana über ihre Kündigung und den Trennungsschmerz Sonia Abun-Nasr hat nach acht Jahren an der Spitze der St.Galler Kantonsbibliothek gekündigt und geht nach Bern. Im Interview spricht sie über die Gründe. Melissa Müller Jetzt kommentieren 19.10.2021, 05.00 Uhr

Die Chefin sagt Adieu: Sonia Abun-Nasr feiert den Abschied von ihrem Team der Kantonsbibliothek Vadiana auf einem glamourösen Schiff auf dem Bodensee. Bild: Ralph Ribi

Was lesen Sie gerade?

Sonia Abun-Nasr: Eine Biografie von Angela Merkel. Ein Rückblick auf ihre Amtszeit, ihren Politikstil, ihre Stellung zu Frauenfragen.

Nicht nur Frau Merkel, auch Sie treten zurück. Sie haben nach acht Jahren an der Spitze der Kantonsbibliothek Vadiana gekündigt. Hat es Ihnen nicht mehr gefallen?

Doch, es gefällt mir sehr gut. Wir haben ein wunderbares Team. Die Kantonsbibliothek hat sich stark verändert. Was nicht nur an mir liegt, sondern auch an den Leuten, die mitziehen. Aber ich finde nicht, dass man die Entwicklung einer Institution mit der eigenen Biografie verbinden muss. Ich habe eine wunderbare Möglichkeit, mich in Bern als Direktorin der Universitätsbibliothek weiterzuentwickeln. Ich spüre in den letzten Wochen aber auch einen Trennungsschmerz.

Was wird Ihnen fehlen?

Ich arbeite hier mit 40 Personen zusammen, jede einzelne wird mir fehlen. In Bern sind es annähernd 300 Mitarbeitende. Das ist eine andere Art zu arbeiten.

Sie gelten als sachlich, nüchtern und korrekt. Wie ist Ihre Selbsteinschätzung?

Ich finde, das passt.

Was haben Sie in den letzten acht Jahren erreicht?

Ich habe vieles mit vorangetrieben: Die Einrichtung der Bibliothek Hauptpost, die Erarbeitung der kantonalen Bibliotheksstrategie. Ich war stark an der konzeptionellen Arbeit für die künftige Bibliothek beteiligt. Intern habe ich einiges reorganisiert, um bessere Strukturen für die digitale Zukunft zu schaffen. Wir haben das E-Angebot enorm ausgeweitet, in der Coronazeit neue Streamingangebote für Filme und Musik lanciert.

Wird die physische Bibliothek bald überflüssig?

Es wird nicht alles digital. Unsere Nutzerinnen und Nutzer sind sehr am physischen Angebot interessiert. Wir haben mit der Öffnung der Bibliothek Hauptpost eine Verdoppelung der Ausleihzahlen erreicht. Durch den starken Anstieg der Nutzung von E-Medien ist die Anzahl an physischen Ausleihen nicht zurückgegangen. Das heisst, es entsteht eine parallele Nutzung.

Man hört ja, dass in der Vadiana im Museumsquartier eher die introvertierten Nerds arbeiten, während die quirligeren Bibliothekarinnen in der Hauptpost den Publikumskontakt pflegen.

Das mit den introvertierten Nerds ist ein völlig veraltetes Bild, das stimmt so nicht mehr. In der Kantonsbibliothek arbeiten ausgeglichene Charaktere, die ich sehr schätze. Wir müssen uns dem Publikum zuwenden. Aber es gibt natürlich unterschiedliche inhaltliche Schwerpunkte: Wir orientieren uns stärker an wissenschaftlicher und anspruchsvoller Literatur, während die Stadtbibliothek eher auf Freizeit und Unterhaltung ausgerichtet ist.

Seit Kantons- und Stadtbibliothek vor über sechs Jahren in der Hauptpost zusammengelegt wurden, dient die Vadiana an der Notkerstrasse nur noch als Magazinbibliothek. Auch der beliebte Lesesaal wurde zum Bedauern der Studierenden geschlossen. Soll das prunkvolle Jugendstilgebäude weiterhin so leer bleiben, ungenutzt von der Öffentlichkeit?

Das Haus ist nicht leer, es ist bis zum Anschlag voll mit Büchern. 30 bis 35 Angestellte arbeiten hier. Wissenschafterinnen können den Rara-Leseraum nutzen. Es ist tatsächlich nicht mehr der Ort, an dem wir uns an die breite Öffentlichkeit wenden, seit wir den Freihandbestand in der Hauptpost haben. Was mit dem Haus passiert, wenn die neue Bibliothek gebaut wird, kann ich Ihnen nicht sagen.

Ein Berliner Architekt soll auf dem Blumenmarkt für 130 Millionen eine neue Bibliothek bauen. Glauben Sie ernsthaft, dass dieses Projekt realisiert wird?

Ja, daran glaube ich, wenn der Wille da ist. Ich weiss aber, dass es noch ein langer Weg ist.

Der Stadtrat heisst das Projekt gut, aber es ist zu bezweifeln, dass Sarganserinnen oder Rapperswiler Verständnis für eine so teure Bibliothek in der Stadt St.Gallen haben.

Es wird Aufgabe sein, den Nutzen der Bibliothek für die Regionen aufzuzeigen.

Sonia Abun-Nasr: «Wir sammeln für die Ewigkeit.» Bild: Ralph Ribi

Die Stiftsbibliothek steht für mittelalterliche Bücher, Filzpantoffeln und den Barocksaal. Die Kinder- und Jugendbibliothek in der Katharinen steht für Kinder- und Jugendbücher. Wofür steht die Vadiana?

Sie war bis Ende 1978 eine Stadtbibliothek, von der Ortsbürgergemeinde geführt. Die Anfänge liegen in einem Legat des Bürgermeisters Joachim von Watt, Vadian genannt, in der Mitte des 16. Jahrhunderts. Das ist der älteste Bestand. Wir als Kantonsbibliothek stehen für den kantonalen Auftrag, st.-gallische Publikationen zu sammeln – Sangallensien – und st.-gallisches Kulturgut. Dazu gehören Drucke, Bilder und Handschriften. Und wir haben einen Bildungsauftrag. Wir vermitteln der Öffentlichkeit Medien, für die schulische, kulturelle und wissenschaftliche Bildung.

Das kling wenig fassbar.

Wir haben einen kantonalen Sammelauftrag. Wir sammeln für die Ewigkeit. Sehr fassbar ist der Bildungsauftrag für anspruchsvolle Belletristik und Sachliteratur, was Sie in der Bibliothek Hauptpost auf unserer Seite in der Nordhalle sehen. Und dann führen wir natürlich noch das Magazin im Hintergrund.

Was wünschen Sie Ihrer Nachfolgerin oder Ihrem Nachfolger?

Genauso viel Freude an der Arbeit, wie ich sie hatte. Und gutes Gelingen bei den grossen Projekten, die anstehen.

Zur Person Die Historikerin Sonia Abun-Nasr, 1965 in Beirut geboren und schweizerisch-deutsche Doppelbürgerin, wird ab 1. Dezember Direktorin der Universitätsbibliothek Bern. Von 1997 bis 2012 arbeitete sie bei den Basler Afrika Bibliographien, einem Dokumentationszentrum zum südlichen Afrika. 2012 wechselte sie an die Kantonsbibliothek Vadiana St.Gallen, wo sie nach einem Jahr die Gesamtleitung der Bibliothek übernahm. (mem)