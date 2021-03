Internationaler Frauentag «Auch Frauen sind bedeutend und Pionierinnen»: Stadtparlamentarierinnen fordern mehr Frauennamen für St.Galler Strassen 184 Strassen und Plätze in der Stadt sind nach Männern benannt – und nur 20 nach Frauen. Ein Vorstoss – der zum Tag der Frau vom 8. März passt – soll das nun ändern. Luca Ghiselli 08.03.2021, 05.00 Uhr

Über tausend Strassen, Wege, Plätze und Gassen in der Stadt St.Gallen haben einen Namen. Etwa ein Fünftel davon – 211 an der Zahl – sind nach einer Person benannt. Und noch einmal ein Zehntel davon, 20 Stück, sind nach Frauen benannt. Es mag am Zeitgeist liegen, an der geringen Sichtbarkeit weiblicher historischer Persönlichkeiten. Fakt ist: Frauen muss man in St.Galler Strassennamen suchen. Zwischen Mönchen wie Gallus und Notker, Politikern wie Karl Müller von Friedberg, Dichtern wie Goethe, Lessing und Hölderlin, Malern wie Böcklin, Reformatoren wie Zwingli und Vadian.

Dass immerhin 20 Strassen und Plätze in der Stadt nach Frauen benannt sind, ist auf die Bestrebungen der vergangenen Jahrzehnten zurückzuführen. In der Strassennamenkommission und im Stadtrat war man sich des Ungleichgewichts bewusst und steuerte mit der Benennung nach Frauen gegen.

Frauennamen in Zukunft auch Flurnamen vorziehen

Das ist nicht genug, finden Andrea Scheck (Juso), Andrea Hornstein (PFG), Jacqueline Gasser-Beck (GLP), Elisabeth Zwicky Mosimann (FDP) und Rebekka Schmid (Junge Grüne): Die fünf Stadtparlamentarierinnen haben im Januar ein Postulat mit dem Titel «Frauen in Strassennamen sichtbar machen» eingereicht. Das numerische Missverhältnis, wie es das Newsportal bluewin.ch vergangenen Sommer aufgezeigt hat, ist ihnen ein Dorn im Auge. Ihre zentrale Forderung: Bei der Benennung neuer Strassen sollen künftig Frauennamen ein Vorrecht haben – nicht nur gegenüber Männernamen, sondern auch gegenüber Flurnamen, die aktuell den Grossteil der St.Galler Strassennamen ausmachen.

Die mangelnde Repräsentation von Frauen in Stadtplänen gibt nicht nur in St.Gallen zu reden. Ein ähnlicher Vorstoss hat in Genf dazu geführt, dass der Staatsrat zehn Strassen und Plätze nach weiblichen Persönlichkeiten umbenannt hat. Und auch in der Tessiner Gemeinde Mendrisio wurden mehrere Strassen nach Frauen umbenannt. In weiteren Städten sind entsprechende Vorstösse noch hängig.

Auch Plätze und Wege benennen, die es bereits gibt

Juso-Stadtparlamentarierin Andrea Scheck.

Juso-Stadtparlamentarierin Andrea Scheck erklärt auf Anfrage, man wolle mit dem Vorstoss etwas gegen die historische Ungerechtigkeit unternehmen, die sich im Missverhältnis zwischen Frauen- und Männernamen für Strassen spiegle. Es sei ihr bewusst, dass das Ungleichgewicht nicht von heute auf morgen aus der Welt geschafft werden könne. Indem die Stadt aber wie im Postulat gefordert künftig Frauennamen bevorzuge, werde eine wichtige Entwicklung angestossen. Scheck sagt:

«Deshalb sollen Frauennamen auch Vorrang gegenüber neutralen Namen haben.»

Im Gegensatz zu Genf und Mendrisio fordern die Vorstösserinnen aber keine Umbenennung bereits existierender Strassen und Plätze. «Der Vorstoss soll mehrheitsfähig sein», gibt Scheck zu bedenken. Und: Es komme zwar nicht allzu oft vor, dass in der Stadt eine neue Strasse oder ein neuer Platz entstehe. Es bestehe aber die Möglichkeit, kleineren Plätzen – zum Beispiel Buswendeplätzen – einen Namen zu geben und so Frauen mehr Sichtbarkeit im öffentlichen Raum zu verschaffen.

Scheck führt den 2019 getauften Scherrerplatz zwischen Brühl-, Spital- und Kugelgasse als Argument ins Feld. Er ehrt gleich vier Personen mit diesem Nachnamen, unter anderem die Künstlerin Hedwig Scherrer (1878-1940).

Weibliche Vorbilder im öffentlichen Raum zeigen

Andrea Hornstein von der Politischen Frauengruppe sagt, es gehe im Vorstoss darum, das Wirken und Schaffen von Frauen im öffentlichen Raum sichtbarer zu machen. «Kinder lernen heute von klein auf, dass es die Männer sind, die es wert sind, geehrt zu werden.» Es brauche aber dringend mehr weibliche Vorbilder – und Strassennamen mit entsprechenden Gedenktafeln seien ein Puzzleteil, das dazu beitrage.

«Frauen sind auch bedeutend, sie sind auch Pionierinnen. In den Geschichtsbüchern sind sie aber bis heute faktisch inexistent.»

Gerade vor dem Hintergrund des 50-Jahr-Jubiläums des Frauenstimmrechts sei es wichtig, eine Trendwende herbeizuführen.

Der Ball liegt nun beim St.Galler Stadtrat. Er kann dem Parlament beantragen, das Postulat erheblich zu erklären – oder nicht. Wird der Vorstoss überwiesen, hat der Stadtrat drei Jahre Zeit, um die geforderten Massnahmen zu ergreifen.

Nach diesen Frauen ist bereits eine St.Galler Strasse benannt

Während der politische Druck auf die Behörden bezüglich der Benennung von Strassen und Plätzen nach Frauen zunimmt, blieb die Stadt in den vergangenen Jahrzehnten nicht untätig. Viele der 20 Strassen, Wege und Plätze, die heute nach Frauen benannt sind, wurden erst in jüngerer Vergangenheit getauft. Hinter den Namen verbergen sich zum Teil tragische Schicksale, aber auch Lebensgeschichten, die von Pioniergeist und Kreativität geprägt sind. Ein Auswahl:

Im Mai 1999 benannte der St.Galler Stadtrat eine Quartierstrasse im Wolfganghof nach Anna Heller. 308 Jahre zuvor, im September 1691, starb Heller als letzte «Hexe» in St.Gallen auf dem Scheiterhaufen. Der Mutter von 14 Kindern ist unter anderem vorgeworfen worden, ihren ersten Ehemann ermordet zu haben. Auch Verwandlungen in Tiere wurden ihr zur Last gelegt.

Im Vorfeld der Prozesse war Heller in Haft gefoltert worden und hatte «aus marter und schrecken vor der marter» einen «Teufelsbund» und ihr Dasein als Hexe gestanden, wie aus einer Publikation des Historikers Manfred Tschaikner hervorgeht. Ursprünglich hätte eine andere Strasse nach Heller benannt werden sollen – die heutige Ikarusstrasse im Westen der Stadt unweit des ehemaligen Flugplatzes Breitfeld. Dem Stadtrat war die – sarkastisch beabsichtigte – Nähe zur Fliegerei dann aber doch zu gross.

Dass ein Bezug zur Stadt keine Pflicht ist bei der Benennung einer Strasse, zeigt das Beispiel Lisa Tetzners. Die Kinder- und Jugendbuchautorin flüchtete gemeinsam mit ihrem Ehemann Kurt Held 1933 aus Deutschland ins Tessin nach Carona. Bekannt wurde Tetzner mit der Veröffentlichung des Jugendromans «Die schwarzen Brüder», den sie gemeinsam mit ihrem Mann schrieb.

Ab 1937 arbeitete Tetzner als Dozentin für Sprecherziehung am Kantonalen Lehrerseminar in Basel; 1963 starb Lisa Tetzner in Lugano. Die neue Tetznerstrasse liegt in St.Georgen-Bach. Sie zweigt zwischen den Häusern St.Georgen-Strasse 179 und 183 nach Norden ab. Die Sackgasse (an ihrem Ende führt allerdings ein Fussweg auf den Kammelenberg) erschliesst ein halbes Dutzend Häuser.

Seit 2006 heisst ein Erschliessungsweg auf dem unteren Teil des Birnbäumenhangs Taeuberweg. Benannt wurde er nach Sophie Taeuber-Arp, die 1889 in Davos geboren wurde und später Teil der dadaistischen Bewegung in Zürich wurde. Von 1906 bis 1910 besuchte Taeuber-Arp die Textilabteilung der Gewerbeschule in St.Gallen.

Die Malerin, Bildhauerin, Textil-Designerin, Architektin und Tänzerin gilt als eine der bedeutendsten Künstlerinnen des 20. Jahrhunderts. Ihre avantgardistischen Werke wurden aber erst nach ihrem Tod 1943 richtig gewürdigt.

Die Farbholzschnitte von Martha Cunz sind über die Landesgrenzen hinaus bekannt. Vor einigen Jahren widmete das Historische und Völkerkundemuseum der Holzschneiderin und Malerin Martha Cunz eine ganze Ausstellung. Zwar verliess Cunz ihre Geburtsstadt gerade in jüngeren Jahren immer mal wieder – dennoch blieb die Künstlerin ihren Wurzeln treu.

1920 liess sie bei ihrem Elternhaus an der Vadianstrasse ein Atelier bauen – und lebte und arbeitete dort bis zu ihrem Tod. Im Zuge des Siedlungsbaus in der Remishueb, ganz im Osten der Stadt, wurde Anfang der 2000er-Jahre eine Strasse nach Martha Cunz benannt – notabene gleich neben der Imbodenstrasse, welche die 1962 verstorbene St.Galler Ärztin Frida Imboden-Kaiser ehrt.