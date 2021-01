Parlament

Sparbefehl in Bundesbern: Parlamentariern soll die Mahlzeit-Entschädigung gekürzt werden

In Bundesbern soll gespart werden. Das verlangen Nationalratspräsidentin Christa Markwalder und Ständeratspräsident Raphaël Comte in einem Brief. Kritik wird schon laut: Die Aktion schiesse am Ziel vorbei.