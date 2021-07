Interaktive Karte VW, Subaru, Skoda: Das sind die beliebtesten Automarken in Ihrer Gemeinde In fast allen Gemeinden der Ostschweiz ist Volkswagen die beliebteste Automarke. Zu einigen verstreuten Ausreissern gesellt sich ein Subaru-Bollwerk mitten in der Ostschweiz. Diese und andere Erkenntnisse zeigt eine Analyse aller in der Schweizer zugelassenen Fahrzeuge. Ruben Schönenberger 31.07.2021, 20.28 Uhr

«Hier fahren ja alle Subaru.» In dieser Absolutheit stimmt die Aussage zum Toggenburg und Appenzell Ausserrhoden natürlich nicht. Und doch ist viel Wahres dran, wie eine Auswertung aller per Mai in der Schweiz registrierten Fahrzeuge zeigt. Das wird offensichtlich, wenn man die Karte mit den beliebtesten Marken pro Gemeinde anschaut.

Im zusammenhängenden Gebiet von neun Gemeinden ist die Automarke beliebter als alle anderen. Fast jedes sechste Auto ist hier ein Subaru. In einzelnen Gemeinden ist der Anteil noch höher. Zum Beispiel in Schwellbrunn und Hemberg, wo fast jedes vierte Auto ein Subaru ist.

Gründe für die Dominanz nicht eindeutig

Kein Wunder also, dass etwa jeder 50. Schweizer Subaru in dieser Hochburg registriert ist. Und das, obwohl nicht einmal 0,3 Prozent aller Schweizer Autos in diesen neun Gemeinden zugelassen wurden. Woher diese Beliebtheit stammt, ist nicht mit Sicherheit zu sagen. Andrea Auer, Mobilitätsexpertin beim Online-Vergleichsdienst Comparis, kann auch nur Vermutungen anstellen.

Eine davon: In hügeligen Gebieten könnte der frühe Fokus von Subaru auf 4x4-Antriebe heute noch nachwirken. Eine andere: Gerade in ländlichen Gebieten kann der persönliche Kontakt zum Garagisten viel ausmachen. Je nachdem, was dieser anbietet, ist man eher geneigt, ein Auto dieser Marke zu kaufen.

«Bauernferrari» ist nicht nur ein Klischee

Dass die Marke Subaru den Übernamen «Bauernferrari» oder auch «Bauernporsche» trägt, hat übrigens eine gewisse Berechtigung. Vergleicht man pro Gemeinde den Anteil Beschäftigter im primären Sektor mit dem Anteil von Subarus am Total der Fahrzeuge, ergibt sich eine Korrelation. Dies gilt für die ganze Schweiz, ist in den vier Ostschweizer Kantonen St.Gallen, Thurgau und beiden Appenzell aber noch etwas ausgeprägter, wie diese Grafik zeigt:

Vor diesem Hintergrund mag es überraschen, dass die Subaru-Hochburg nicht auch nach Appenzell Innerrhoden reicht. Schliesslich beträgt der Anteil der Beschäftigten im Primärsektor beispielsweise in Gonten fast 25, in Schlatt-Haslen gar fast 50 Prozent.

Viele neue Autos in Appenzell Innerrhoden

Die Fahrzeugzahlen in Appenzell Innerrhoden müssen aber mit Vorsicht betrachtet werden: Hier werden viele Mietautos zugelassen, weil nur Innerrhoden und die Waadt als sogenannte «Handling Agents» zugelassen sind, die für grosse Autovermieter Fahrzeuge immatrikulieren (mehr dazu hier).

Diese Mietfahrzeuge verzerren das Bild. Pro Einwohnerin und Einwohner sind in Appenzell über zwei Autos registriert. Von den restlichen Ostschweizer Gemeinden kommt keine auch nur auf einen Schnitt von einem Auto pro Einwohnerin und Einwohner.

Exemplarisch lässt sich der Einfluss der Mietwagen auch am Alter der zugelassenen Fahrzeuge ablesen. In Appenzell Innerrhoden sind über 40 Prozent der Autos ganz neu oder erst ein Jahr alt. Über die Hälfte der Autos ist jünger als drei Jahre. In der ganzen Schweiz ist über die Hälfte der Autos älter als sieben Jahre. Die nachfolgende Grafik zeigt diese Altersverteilung (zur besseren Anschaulichkeit werden nur die ersten zehn Jahre gezeigt).

Ohne diesen Einfluss wäre es durchaus möglich, dass auch in Innerrhoden Subaru als beliebteste Marke notiert werden müsste. Denn: Mit Ausnahme vom Hauptort Appenzell ist in allen fünf anderen Gemeinden Innerrhodens der Subaru-Anteil deutlich höher als in der ganzen Schweiz.

Fast überall dominiert VW

Doch auch ohne diesen Einfluss wäre klar: Die Ostschweiz ist VW-Land. In neun von zehn Gemeinden ist Volkswagen die beliebteste Marke. Auf 1000 Fahrzeuge kommen rund 138 VW, das ist sogar leicht mehr als in der ganzen Schweiz (129).

Und weshalb fährt die Schweiz so auf VW ab? Mobilitätsexpertin Auer sagt: «Deutsche Automarken haben bei uns seit eh und je ein hohes Ansehen.» Für VW scheint das besonders zu gelten, wie eine repräsentative Umfrage 2016 zeigte, aus der die Automarke als «Most Trusted Brand» hervorging.

Christian Frey von der Amag Import AG erklärt sich das so: «Das hat mit der langen Tradition von Volkswagen zu tun, qualitative gute Autos zu einem vernünftigen Preis zu verkaufen.» Zudem habe die Amag in der Schweiz ein gutes Händler- und Servicenetz aufgebaut.

Diese 18 Gemeinden scheren aus In insgesamt 18 der 183 Ostschweizer Gemeinden ist nicht VW die beliebteste Marke. Stattdessen führen folgende Automarken dort das Ranking an: BMW in Weinfelden

Mercedes-Benz in Salenstein

Opel in Schlatt

Renault in Raperswilen

Subaru in Ebnat-Kappel, Fischingen, Hemberg, Hundwil, Mosnang, Neckertal, Nesslau, Schönengrund, Schwellbrunn, Urnäsch und Wildhaus-Alt St.Johann

Toyota in Dozwil, Birwinken und Neunforn

Zurück geht diese VW-Vormachtstellung zu einem grossen Teil auf den Golf, auf den etwa 44 der 138 Ostschweizer Volkswagen entfallen. Es ist damit das beliebteste Modell in der Ostschweiz über alle Marken hinweg. Und auch in vielen Gemeinden ist der VW Golf die erste Wahl. In insgesamt 149 Gemeinden führt dieses Modell das Ranking an, vereinzelt gleichauf mit einem anderen Modell.

Der Golf ist noch am verbreitetsten

Allerdings könnte der Golf die Spitzenposition in nicht allzu ferner Zukunft verlieren. Seit Bekanntwerden des Abgasskandals 2015 verkauft er sich deutlich schlechter. 2017 verlor er den Spitzenplatz an den Skoda Octavia. Zuvor war der Golf während 25 Jahren das meistverkaufte Auto der Schweiz, heute liegt er noch auf Platz zehn. Vor zwei Jahren fiel er auch VW-intern zurück – der Tiguan überholte ihn:

Mobilitätsexpertin Auer sieht zwei Gründe für den Abstieg des einstigen Kassenschlagers:

Der Trend geht zu kompakten SUV, die zwar grösser als ein Golf sind, aber nicht extrem viel grösser. Der VW Tiguan ist ein solches Modell.

Auf der anderen Seite finden Elektroautos vermehrt Absatz. Wer bis anhin einen Golf gefahren habe, kaufe heute vielleicht einen ID.3, sagt Auer. Das beliebteste E-Modell von VW kommt allerdings noch nicht an den Golf heran. Die diesjährige Verkaufsstatistik von Auto Schweiz (Stand Ende Juni) weist 1816 verkaufte Golf- und 1359 ID.3-Wagen aus. Auch auf der Herstellerseite werde immer öfter auf Elektroautos gesetzt.

VW in allen Einkommensklassen vertreten

Dass VW derzeit noch dermassen deutlich die Oberhand hat, dürfte auch daran liegen, dass es für verschiedene Preisklassen Modelle gibt. Das zeigt sich daran, dass die Marke bei allen Einkommensklassen weder über- noch unterrepräsentiert ist.

Dass die Marke Porsche in einkommensstarken Gemeinden überrepräsentiert ist, erstaunt wenig. Das dürfte auch erklären, warum diese Marke in der Ostschweiz in Bottighofen und Gottlieben deutlich gefragter ist als andernorts. Gottlieben liegt schweizweit gar in den Top Ten der Gemeinden mit den anteilsmässig meisten Porsches. Allerdings ist bei einer geringen Anzahl von Fahrzeugen insgesamt in dieser Gemeinde Vorsicht bei der Interpretation geboten.

In der obigen Liste nicht enthalten sind die Marken Bentley und Rolls Royce, die in der Schweiz nicht zu den Top-40-Marken gehören. Beliebt scheinen die beiden Marken aber in Mörschwil. Hier sind bei 1000 Fahrzeugen sieben Bentleys und vier Rolls Royce zu verzeichnen. Das sind schweizweite Spitzenwerte, im Falle von Rolls Royce sogar eine Top-Drei-Klassierung.

Woher die Daten stammen Das Bundesamt für Strassen (Astra) führt einen Datensatz, in dem alle in der Schweiz registrierten Fahrzeuge verzeichnet sind. In diesem Datensatz sind alle rund 4,7 Millionen Personenwagen erfasst, die in der Schweiz registriert sind. Mehr zum Datensatz und unserer Auswertung ist hier zu erfahren.

An diesem Artikel haben mitgearbeitet: Stefan Trachsel und Mark Walther