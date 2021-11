Übersicht: Eisbahnen in der Ostschweiz

Interaktive Karte Pirouetten drehen trotz Corona: Diese Schutzmassnahmen gelten auf Ostschweizer Eisbahnen Corona bestimmt auch diesen Winter unser Leben – und somit auch, an welche Regeln wir uns beim Schlittschüele halten müssen. Unsere Übersicht zeigt, welche Schutzmassnahmen auf den Eisbahnen der Ostschweiz gelten. Stephanie Martina 27.11.2021, 05.00 Uhr

Auch dieses Jahr kann auf dem Amriswiler Marktplatz wieder Schlittschuh gelaufen werden. Archivbild: Reto Martin

St.Gallen, Heiden, Altstätten und St.Gallenkappel haben eines gemeinsam: Sie alle liessen 2019 Freiluft-Eisbahnen aus dem Boden spriessen. Diesen Winter verzichten sie darauf – wegen Corona, aber nicht nur. Dem OK des Chappele-On-Ice in St.Gallenkappel ist die Planungsunsicherheit mitten im zweiten Pandemiewinter zu gross, deshalb verzichtet es nach 2020 erneut auf die Durchführung. Ähnlich tönt es bei den Organisatoren vom Eisfeld in Heiden und der Eisbahn zum Stosswirt in Altstätten. Die Coronaauflagen würden einen wirtschaftlichen Betrieb leider nicht zulassen, heisst es. Während diese Anlässe aufgrund der unsicheren Coronalage abgesagt wurden, kann der St.Galler Eiszauber wegen einer fehlenden Baubewilligung nicht stattfinden.