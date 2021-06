Autos und ihr CO2-Ausstoss: Ostschweizer Gemeinden im Vergleich

Interaktive Karte Hundwiler haben die schmutzigsten Autos der Ostschweiz, Appenzeller die saubersten – und wie sieht es in Ihrer Gemeinde aus? Am 13. Juni entscheidet das Stimmvolk über das CO 2 -Gesetz. Der Verkehr ist in der Schweiz der grösste Verursacher von Treibhausgasen. Die Analyse unserer Zeitung zeigt, in welchen Ostschweizer Gemeinden die Besitzer der klimaschädlichsten Autos wohnen. Tim Naef und Mark Walther 09.06.2021, 12.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die dreckigsten Autos der Ostschweiz stehen in der Gemeinde Hundwil. Dies zeigt die Analyse eines Datensatzes des Bundesamts für Strassen (Astra), in dem rund 4,7 Millionen Autos mit CO 2 -Werten erfasst sind. 176,3 Gramm pro Kilometer stossen die PW der Hundwiler im Durchschnitt aus.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

«Wir sind eine von der Landwirtschaft und Wohnen ausserhalb der Bauzone geprägte Gemeinde», sagt Margrit Müller, Gemeindepräsidentin von Hundwil. Das dürfte den Wert sicherlich nicht positiv beeinflusst haben. Zudem sei Hundwil eine flächenmässig grosse und hügelige Gemeinde, dementsprechend gebe es viele Streusiedlungen. Die schlechte ÖV Erschliessung trage ihren Teil dazu bei. «Da braucht es teilweise einfach einen 4x4, sonst kommt man im Winter schlicht nicht bis zur Haustüre», so Müller.

In der Gemeinde Hundwil ist der C0 2 -Ausstoss im Vergleich zu den anderen Ostschweizer Gemeinden am grössten.

Ähnlich tönt es bei Ernst Schärrer, Gemeindepräsident von Schönholzerswilen. Seine Gemeinde hat laut den Daten des Astra den höchsten Ausstoss im Kanton Thurgau. «Wir sind eine ländliche Gemeinde, deshalb hat es viele landwirtschaftliche Fahrzeuge, welche im Vergleich sicher einen höheren Co 2 -Ausstoss haben.» Zudem gebe es nicht wenige Oldtimer und ältere Nutzfahrzeuge in seiner Gemeinde, dies dürfte ebenfalls einen Einfluss auf den Wert haben.

Die sauberste Gemeinde in der Ostschweiz ist ein Sonderfall



Den tiefsten Wert aller Ostschweizer Gemeinden hat derweil der Bezirk Appenzell in Appenzell Innerrhoden. Dieses Resultat ist eher überraschend, da Innerrhoden kantonal betrachtet den grössten Ausstoss schweizweit hat. «Das ist natürlich schön zu hören. Es könnte sein, dass immer mehr Elektroautos bei uns gekauft werden», sagt der regierende Hauptmann des Bezirks Appenzell, Franz Fässler, auf Anfrage. Als weiteren Grund vermutet er die Einstellung der Appenzeller: «Wir leben inmitten der Natur und tragen ihr dementsprechend auch Sorge. Das dürfte auch beim Neukauf eines Autos eine grosse Rolle spielen.»

Den eigentlichen Grund für das gute Abschneiden des Bezirks Appenzell liefert dann der Kanton selbst: «Es sind die rund 16'000 Mietautos, welche alle im Bezirk Appenzell eingelöst sind», sagt Roland Ulmann vom Strassenverkehrsamt Appenzell Innerrhoden. Diese seien im Vergleich relativ neu und hätten dementsprechend auch einen geringenen CO 2 -Ausstoss.

Zum Vergleich: Personenwagen, die dieses Jahr neu zugelassen werden, dürfen durchschnittlich 95 Gramm CO 2 pro Kilometer ausstossen. Allerdings schafft es bisher keine Gemeinde in der Schweiz auch nur in die Nähe davon. Die Gemeinde mit dem tiefsten Wert ist Montagny-près-Yverdon (Waadt) mit 128,8 Gramm CO 2 pro Kilometer.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Im landesweiten Vergleich liegen die beiden Appenzell im oberen Drittel der Abgas-Klimasünder. Die Kantone Thurgau und St.Gallen liegen im Mittelfeld. In ländlich-bergigen Kantonen wie Appenzell Innerrhoden oder Graubünden werden im Schnitt die klimaschädlichsten Autos gefahren. Und im schweizweiten Vergleich bestätigt sich: Auch das Berg-Argument alleine ist nicht die ganze Wahrheit. Mit dem Tessin schneidet ein bergiger Kanton am klimafreundlichsten ab, gefolgt von mehreren Westschweizer Kantonen.

Die Autofahrer sind hierzulande für rund einen Viertel der CO 2 -Emissionen verantwortlich. Betrachtet man alle Treibhausgase, sind die Emissionen in keinem anderen Sektor so hoch wie im Verkehr:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Alte Autos stossen tendenziell mehr CO 2 aus – aber auch Neuwagen werden zunehmend zum Problem. Das zeigen die Zahlen des Bundesamts für Energie: Der CO 2 -Ausstoss der neu zugelassenen Autos steigt seit drei Jahren, nachdem es zuvor lange abwärts ging. Den Schweizer Neuwagenkäufern scheint das Umweltbewusstsein abhandengekommen zu sein.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Ein Grund für die Trendwende ist, dass die Schweizer auf Allradfahrzeuge stehen. Die neusten Modelle stossen im Schnitt 28 Prozent mehr CO 2 aus als Autos mit Front- oder Heckantrieb. Im Mittelland ist es rund die Hälfte der Autos. Im Kanton Zug allerdings sind zwei von drei Neuwagen ein Allrad. Nur in den beiden Bergkantonen Appenzell Ausserrhoden und Graubünden ist der Anteil höher – mit 76 und 80 Prozent. Und: Die Bewohner im Flachland kaufen die stärkeren Allradautos. Eine Auswertung des Bundesamts für Energie zeigt, dass die Allradfahrzeuge in den Mittelland- und städtischen Kantonen mehr CO 2 verursachen als in den Bergregionen.

Schweiz verpasst Klimaziel

So erstaunt es nicht, dass die Treibhausgasbelastung durch den Verkehr heute gleich hoch wie vor 30 Jahren ist. Das ist einer der Hauptgründe, warum die Schweiz ihr gesetzlich verankertes Klimaziel für 2020 – 20 Prozent weniger Treibhausgase gegenüber 1990 – mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit verfehlt hat.

Das neue Schweizer Ziel lautet: minus 50 Prozent Treibhausgasausstoss bis 2030 im Vergleich zu 1990. Erreicht werden soll es dank des revidierten CO 2 -Gesetzes, über das das Stimmvolk am 13. Juni entscheidet. Im Verkehr sieht das Gesetz hauptsächlich zwei Massnahmen vor: zum einen schärfere CO 2 -Ziele für Neuwagen. So sollen Autoimporteure dazu gebracht werden, umweltfreundlichere Autos auf den Markt zu bringen. Zum anderen müssen Treibstoffimporteure einen höheren Anteil der CO 2 -Emissionen kompensieren. Dafür können sie den Benzinpreis neu um maximal 12 statt 5 Rappen pro Liter erhöhen.

Der Datensatz des Bundesamts für Strassen (Astra) umfasst rund 4,7 Millionen in der Schweiz registrierte Autos. Er datiert vom 1. Mai dieses Jahres. Für die Auswertung des durchschnittlichen CO 2 -Ausstosses pro Gemeinde wurde ein Skript verwendet, das der «Tages-Anzeiger» für die schweizweite Analyse erstellt und öffentlich zugänglich gemacht hat. Rund sieben Prozent der Wagen wurden zu Beginn der Analyse entfernt, weil die CO 2 -Angabe fehlte. Das betraf vor allem mehrere Jahrzehnte alte Autos.