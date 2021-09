Am Anschlag: Kantonsspital St.Gallen erhöht Anzahl Intensivbetten

Intensivstationen Kantonsspital St.Gallen erhöht Zahl der Intensivbetten: Personal leistet erneut Extraschichten – Verständnis für ungeimpfte Patienten sinkt Die Lage an den Ostschweizer Spitäler spitzt sich zu: Der Thurgau muss Intensivpatienten ausserkantonal betreuen lassen – und findet Platz für zwei im Spital Herisau. Das Kantonsspital St.Gallen schafft mehr Betten auf den Intensivstationen und stockt auch die Beatmungsplätze auf. Regula Weik 01.09.2021, 05.00 Uhr

Ein Covid-19-Patient wird auf der Intensivstation des Kantonsspitals St.Gallen behandelt. Bild: Arthur Gamsa

Alle Augen sind auf sie gerichtet: auf die Intensivstationen an den Spitälern. Sie sind die entscheidende Grösse in dieser Pandemie. Sind ihre Betten belegt, wird es prekär. Dann tritt das ein, was alle verhindern wollen: eine Überlastung der Spitäler. Fast schon mantraartig wiederholen dies Bundesrat, Gesundheitsdirektoren, Experten und Ärzte, inzwischen nahezu täglich und in immer eindringlicherem Ton. Derweil steigen die Zahlen der Covid-Patientinnen und -Patienten, die hospitalisiert werden müssen, weiter an. Das bringt die Spitäler in Bedrängnis. Immer mehr sind gezwungen, zu reagieren und Operationen zu verschieben. Luzern, Aarau, Zürich. Am Wochenende meldete sich der Thurgau mit besonders alarmierenden Worten: Die 22 verfügbaren Pflegeplätze auf den Intensivstationen seien belegt, die Spitäler in Frauenfeld und Münsterlingen am Anschlag. Patientinnen und Patienten hätten ausserkantonal verlegt werden müssen.

Wie ist die Situation in den andern Ostschweizer Kantonen?

Kantonsspital erhöht Intensivpflegeplätze und nimmt zusätzliche Beatmungsplätze in Betrieb

«Es ist extrem dicht auf den Intensivstationen», sagt Philipp Lutz, Mediensprecher des Kantonsspitals St.Gallen. Auf der medizinischen Intensivstation seien aktuell keine Betten mehr verfügbar, auf der chirurgischen nur noch einzelne – «und die brauchen wir für die Aufnahme frisch operierter Patientinnen und Patienten und für Notfälle». Denn, so Lutz, es würden weiterhin Operationen terminiert. «Wir wollen den Normalbetrieb so gut es geht und so lange wie möglich aufrechterhalten.»

Die Corona-Taskforce des Kantonsspitals tausche sich mehrmals wöchentlich mit den Kliniken, den Departementen und der OP-Kommission aus, «um Wege zu finden, wie wir die Kapazitäten von Beatmungsplätzen erhöhen können, ohne dass es zu grossen Verschiebungen von Operationen kommt», sagt Lutz.

«Das ist ein extremer Kraftakt.»

Aktuell wurde entschieden, ab Mittwoch auf der medizinischen Intensivstation einen zusätzlichen Beatmungsplatz zu betreiben. Nächsten Montag werden vier zusätzliche Intensivpflegeplätze geschaffen und auf der chirurgischen Intensivstation vier weitere Beatmungsplätze in Betrieb genommen. Um das benötigte Fachpersonal «freispielen» zu können, würden auf den Stationen der chirurgischen Kliniken vorübergehend ungefähr 30 Betten weniger betrieben – und nun gewisse elektive Eingriffe «hinausgezögert», sagt Lutz, beispielsweise Leistenbrüche oder Gallenblasenentfernungen.

Das zeigt: Auch in St.Gallen bleibt nicht mehr viel Luft nach oben. Lutz sagt denn auch:

«Wir müssen schon seit Tagen Anfragen anderer Kantone ablehnen. So auch solche aus dem Thurgau.»

Erfolgreich angeklopft hat der Thurgau in Appenzell Ausserrhoden. Alain Kohler, Leiter Marketing und Kommunikation des Spitalverbunds Appenzell Ausserrhoden, erklärt auf Anfrage:

«Aktuell werden zwei Patienten aus dem Thurgau auf der Intensivstation in Herisau behandelt.»

Insgesamt sechs Intensivpflegebetten gibt es im mittlerweile einzigen Ausserrhoder Spital, davon maximal drei mit einem Beatmungsgerät. Vier der sechs Betten seien aktuell von Coronapatienten belegt, davon müssten zwei beatmet werden, so Kohler.

Die allermeisten Intensivbetten sind von ungeimpften Patienten belegt

Die in der Ostschweiz hospitalisierten Coronapatienten unterscheiden sich nicht von jenen andernorts: Auch am Kantonsspital St.Gallen müssen heute jüngere Personen intensivmedizinisch betreut werden als in den früheren Wellen der Pandemie. Die meisten der heutigen Patientinnen und Patienten sind zwischen 40 und 60 Jahre alt – «teils noch jünger», sagt Lutz. Die Intensivbetten seien zu über 90 Prozent von Personen ohne Corona-Impfung belegt, hatte Marc Kohler, CEO der Spital Thurgau AG, am Wochenende gesagt.

Dieses Bild zeigt sich auch am Kantonsspital St.Gallen. Lutz sagt:

«Mit einer Ausnahme sind alle Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen nicht geimpft.»

Auch im Spital Herisau ist «der grösste Teil» aller Coronapatienten ungeimpft und mehrheitlich jünger als früher in der Pandemie.

Personal leistet erneut Extraschichten

Der CEO der Thurgauer Spitäler sprach offen davon, dass das Personal je länger, je weniger Verständnis für die vielen Eintritte ungeimpfter Coronapatienten habe. «Am Bett unterscheiden unsere Leute nicht zwischen geimpften und ungeimpften Patienten. Aber in den Pausen ist das ein Thema.» Die Mitarbeitenden seien seit 18 Monaten arg belastet und müssten nun erneut weitere Extraschichten einlegen.

Lutz bestätigt: «Auch bei unserem Intensivpersonal spürt man einen gewissen Unmut und Unverständnis gegenüber der Situation mit den zahlreichen ungeimpften Ferienrückkehrern.» Die Mitarbeitenden würden nun «schon seit eineinhalb Jahren ganz besonders gefordert, physisch wie emotional». Es sei vor allem auch die Ungewissheit, die Sorge bereite und etwas «müde» mache: Wie viele Covid-Patienten kommen noch, wie lange geht das noch? Viele Pflegefachpersonen arbeiteten Teilzeit, sagt Lutz, und hätten jetzt ihre Arbeitszeiten erhöht oder würden für zusätzliche Schichten einspringen.

Auch Alain Kohler sagt:

«Das Verständnis für die Ungeimpften hat auf der Intensivpflege abgenommen.»

Das Pflegepersonal auf der Station in Herisau sei zu über 80 Prozent geimpft, die Ärztinnen und Ärzte zu 100 Prozent. Jeden Tag würden bis zu zwei Personen zusätzlich aufgeboten, die Mehrbelastung und die Mehrstunden stiegen. Bislang musste das Spital Herisau noch keine Operationen verschieben.

Die Betten sind nicht das Problem – es fehlt das Fachpersonal

Die aktuelle Situation zwingt einzelne Spitäler, bald wieder einen Ausbau der Intensivpflegeplätze zu beschliessen. Auf die Frage, wie viele Betten das Kantonsspital St.Gallen maximal zur Verfügung stellen könne, antwortet Philipp Lutz: «Die Frage müsste lauten: Wie viel Fachpersonal steht zur Verfügung?» Seit Beginn der Pandemie werde immer von den Intensivpflegebetten und Beatmungsgeräten gesprochen.

«Ich kann nur immer wiederholen: Wir könnten davon auch 100 und mehr haben, nur würde es nichts nützen, weil das ausgebildete Fachpersonal fehlt.»

Aktuell betreibt das Kantonsspital 32 Intensivpflegebetten, davon 25 mit Beatmung, ab nächster Woche sind es dann 36 Intensivpflegeplätze, davon 29 Beatmungsplätze. Müsste deren Zahl nochmals erhöht werden, wären dafür massive Einschränkungen und Reduktionen nötig, sagt Lutz. «Das will niemand und gilt es unbedingt zu vermeiden.» Am Dienstag lagen 16 an Corona erkrankte Patienten auf den Intensivstationen des Kantonsspitals, die meisten von ihnen mussten beatmet werden. Insgesamt werden derzeit 64 Covid-Patientinnen und -Patienten in St.Galler Spitälern betreut, davon liegen 21 auf einer Intensivstation, 19 werden beatmet.