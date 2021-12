St.Galler Solihaus für Flüchtlinge besteht seit zehn Jahren

Integration Neue Solihaus-Präsidentin Francesca Corbella: «Wir sind trotz Corona so gefragt wie eh und je» Als offenes Haus für Flüchtlinge ist das St.Galler Solihaus von den Corona-Einschränkungen besonders betroffen. Obwohl sein Herzstück, der Mittagstisch, nur bedingt angeboten wird und Feste wie jenes zum Zehnjährigen nicht oder beschränkt stattfanden, ist das Bedürfnis nach Beratungen und Kursen unvermindert gross. Marcel Elsener Jetzt kommentieren 23.12.2021, 19.00 Uhr

Was im Solihaus 2021 trotz Corona möglich ist: Sommerprogramme für Kinder wie ein Zirkuskurs. Bild: PD

«Lieblingsorte» von Flüchtlingen aus Äthiopien oder Afghanistan zeigt derzeit eine kleine Fotoausstellung im St.Galler Solidaritätshaus, das alle Solihaus nennen. Es ist das Resultat eines Kurses, den ein junger St.Galler im Rahmen eines Arbeitslosenprojektes angeboten hat: Fotografieren mit dem Smartphone. Die Aufnahmen, begleitet von anrührenden Texten, zeigen beispielsweise den Heks-Garten auf dem Areal Bach in St.Gallen oder den Hafenplatz in Rorschach.

Francesca Corbella, seit Herbst 2021 Vereinspräsidentin Solidaritätshaus. Bild: PD

Ein Lieblingsort für mehrere Hundert Migrantinnen und Migranten, die in die Ostschweiz geflüchtet sind, ist freilich das Solihaus selber: Die Institution im ehemaligen Kinderhort auf einer grünen Quartierbrache in St.Fiden ist im Herbst just zehn Jahre alt geworden. Der offene, jederzeit niederschwellige Treffpunkt mit Mittagstisch sowie kostenlosen Kurs- und Beratungsangeboten war im Januar 2011 von einem Trägerverein aus sozial engagierten und kirchlichen Kreisen lanciert und im September eröffnet worden. Als «Haus mit Herz und Gemütlichkeit» sollte es ein Zeichen gegen die verhärtete Asylpolitik und «die soziale Kälte» in Teilen der Gesellschaft setzen, wie die Gründungspräsidentin Ursula Surber damals sagte.

Gemeinden haben Integrationsleistungen verbessert

Ein Jahrzehnt später hat das Solihaus als Freiwilligenprojekt viele Ansprüche erfüllt und ist aus dem Netzwerk der Integration nicht mehr wegzudenken. Es konnte in der St.Galler Asylhilfe nach dem Vorbild Paul Grüningers «die guten Kräfte bündeln» und vielen Flüchtlingen helfen, in der fremden Umgebung Fuss zu fassen und dank Alltags- und Berufseinstiegshilfen «flügge zu werden», um es mit den Worten des ersten Geschäftsführers Istvan «Öcsi» Deér zu umschreiben. Auch wenn der Verein wenig Einfluss habe auf die Asylpolitik, sei das Solihaus «nur schon zum Plaudern, Essen, Pingpongspielen wichtig», sagte er nach der Aufbauphase. «Wenn man will, dass die Leute hier wirklich ankommen, braucht es zwingend Gesprächsangebote, Bildung, Begleitung, Beratung.»

All dies bietet das Solihaus nach wie vor, doch ist es heute noch vermehrt «Austausch- und Vermittlungsort in vielen kleinen Dingen», sagt Francesca Corbella, seit September neue Vereinspräsidentin. «Wir spüren eine gewisse Entlastung in der Flüchtlingsbetreuung, weil die Integrationsangebote in den Bundeszentren und seitens der St.Galler Gemeinden spürbar verbessert worden sind.» Anders als früher haben die Leute, die ins Solihaus kommen, bereits etwas Deutsch gelernt, eine Ahnung vom hiesigen Alltag und erste Schritte ins Berufsleben gemacht. Das Bedürfnis nach Alltagsberatung ist deswegen nicht kleiner geworden: Oft geht es um «Papierkram», also Hilfe bei Bank-, Versicherungs- oder Krankenkassensachen, in Rechts- und Ehefragen oder bei der Job- und Wohnungssuche – gut 40 Termine wöchentlich, die Geschäftsleiterin Ana Victoria Paredes und Freiwillige wahrnehmen.

Die Jobsituation bleibe hart, sagt Paredes. Einerseits hätten viele Leute wegen der Pandemie ihre kleineren Jobs verloren, speziell im Gastgewerbe, andererseits herrschten in der Reinigungs- und Verpackungsbranche teils missliche Arbeitsbedingungen. «Es gibt zwar Arbeit, aber man kann kaum davon leben.»

«Ein guter Ort, der einem vieles gibt»

Die Ausstrahlung des Solihauses als «guter Ort, der einem vieles zurückgibt» zeigt sich für Francesca Corbella beispielhaft daran, dass frühere Besucher, die eine Aufnahmebewilligung erhalten und Arbeit gefunden haben, noch immer oder wieder im Haus verkehren. Der frühpensionierten St.Galler Primarlehrerin selber hat es vor Jahren während eines Bildungsurlaubs «den Ärmel reingenommen», wie sie sagt. Bei der Aufgabenhilfe im Solihaus und im Deutschunterricht in der Integra engagiert, freute sich ihr «Lehrerinnenherz» über eine Institution, «wo alle wirklich lernen wollen» und die unbürokratisch «ohne Formularplunder» funktioniere. Die Aufnahme eines jungen Afghanen in ihrer Familie, Mukhtar Jafari, der die Berufslehre als Pfleger absolviert, habe ihr vor Augen geführt, «wie privilegiert wir in der Schweiz leben».

Zwei Dutzend Freiwillige bezeugen im Solihaus, dass die Zivilgesellschaft allen Unkenrufen zum Trotz sehr wohl lebt. Dank erhöhter Präsenz in den sozialen Medien sind kürzlich acht junge Leute dazu gekommen. Passend dazu die Zusammenarbeit mit dem Verein Rheinspringen, der Jugendliche auf dem Weg in die Arbeitswelt begleitet und für junge Helfer bei der Aufgabenhilfe für Kinder und im Computerkurs sorgt. Auch beim Verpacken der Weihnachtsgeschenke halfen Jugendliche mit: 75 Taschen mit gespendeten Lebensmitteln konnte das Solihaus an Flüchtlingsfamilien abgeben.

Lebensmittel packen für die insgesamt 75 Weihnachtstaschen. Bild: PD

Im Vergleich zu 2015 sind die Asylzahlen in der Schweiz verhältnismässig klein, doch spürt das Solihaus wie ein Seismograph den internationalen Druck oft früh und unmittelbar. So führte die Taliban-Machtübernahme in Afghanistan zu etlichen Anfragen nach Gesuchen: Ana Paredes bemühte sich um humanitäre Visa (zwölfmal vergeblich) und um Familiennachzug, der immerhin für 4 von 15 Gesuchen klappte – im Fall eines St.Galler Afghanen mit einer dramatischen Abholaktion der Frau auf dem Flughafen Kabul.

Viel Skepsis gegenüber der Coronaimpfung

Die Lockdowns und Einschränkungen aufgrund der Coronapandemie gaben dem offenen Haus zu schaffen – Maskenpflicht und Abstandsregeln sind der Kontaktpflege nicht förderlich. Am meisten litt der Mittagstisch, den normalerweise täglich gut 40 Personen besuchen; das Haus behalf sich in den wärmeren Monaten mit einem Zelt als «Gartenwirtschaft» und serviert seine Mahlzeiten nun mit halbiertem Platzangebot. Bei den Kursen (Nähen, Malen, Computer) gilt Zertifikatspflicht, während Mittagstisch und Alltagsberatung weiterhin mit Maskenpflicht, aber ohne Zertifikat stattfinden können. Dass dem Solihaus wie der Gassenküche oder anderen sozialen Anlaufstellen ein Ausnahmestatus zugesprochen wurde, freut die Betreiberinnen: «So konnten wir den Betrieb mehr oder weniger aufrechterhalten.»

Mit dem Impfen tun sich viele Migrantinnen und Migranten schwer – manche aus kulturellen und religiösen Gründen, manche misstrauen behördlichen Informationen und sind empfänglich für «Fake News». So folgen viele Eritreerinnen und Eritreer einer Kirche, die Impfungen verbietet und aufs Beten vertraut. Die Kampagne des Kantons, zumal plakativ mit grosser Spritze, habe die Migranten zunächst nicht erreicht, bestätigen die Solihausleute die Kritik auch aus anderen Communities. Im Oktober organisierte das Solihaus im Verbund mit Integrations- und Sans-Papier-Organisationen eine Impfaktion, die aber ins Leere lief: Obwohl keine Papiere nötig waren und das Büro die Daten erfasste, liessen sich gerade einmal fünf Personen ins Impfzentrum begleiten. An jenem Tag liessen sich die regelmässigen Besucherinnen weder an der Kleiderbörse noch am Nähkurs blicken liessen. Seit der neuen Welle und der 2G-Regel sähen aber immer mehr Leute die Nachteile und liessen sich impfen – wie der kampfsportbegeisterte Äthiopier, der sonst nicht mehr ins Fitnessstudio könnte, oder die Somalierin, die ihre Buben nicht mehr zum Fussballtraining begleiten dürfte.

Die Pandemie belastet das Solihaus weit über die Impfsorgen hinaus: Weil sich die Welt fast nur um das Virus dreht, sind soziale Anliegen wie Flüchtlingshilfe und Integration in den Hintergrund gerückt. «Gerade in unsicheren Zeiten wie jetzt ist das Solihaus für viele ein Rettungsanker», heisst es im Jahresbericht. Und Präsidentin Corbella sagt: «Wir sind trotz Corona so gefragt wie eh und je.» Den Stellenwert des in dieser offenen Form schweizweit einzigartigen Hauses anerkennt auch die Stadt St.Gallen: Sie hat mit dem «sozialen Vorzeigeprojekt» diesen Frühling eine Leistungsvereinbarung abgeschlossen. Die bescheidene Abgeltung (15'000 Franken) deckt nicht einmal die Miete, die der Verein der Stadt fürs Haus entrichtet. Was wiederum zeigt, dass das Solihaus dem Wesen seiner kostenlosen Angebote und grösstenteils ehrenamtlichen Freiwilligenarbeit nach eine nicht-behördliche, unabhängige Institution bleibt, die auf Spenden von Stiftungen, Kirchen und Privaten angewiesen ist.

Solihaus-Erweiterung in Rorschach

Einen solchen Begegnungsort für Flüchtlinge würde man sich in vielen Gemeinden wünschen, hiess es nach der Eröffnung. Zumindest in Rorschach ist inzwischen ein zweites Solihaus bezogen worden, sprich die beiden Häuser in Nähe des Stadtbahnhofs, die der 2018 verstorbene Historiker und Theologe Max Schär dem Verein vermachte. In seinem Testament hatte Schär festgelegt, dass dort Migranten oder notleidende Schweizer wohnen dürften. Im Sommer 2020 ist eine syrische Familie mit fünf Kindern eingezogen, die über das Resettlement-Programm des Bundes direkt Aufnahme gefunden hat. Im Parterre wohnt zudem eine junge Frau mit ihrem Sohn.

Gemeinsam mit den Stadtbehörden und der Landschaftsgärtnerabteilung des benachbarten Berufsschulzentrums plant der Verein derzeit die Gestaltung der Parzelle zwischen Schärs Haus und der Bahnlinie als naturnahe Parkanlage und Begegnungsplatz. Dies entspricht ebenfalls einer Schenkungsauflage des Verstorbenen. Die Wiese war bis vor kurzem als Installationsplatz für den Bahnhofumbau an die SBB vermietet worden. Noch offen ist die künftige Nutzung des Häuschens, das sich als Mehrzweckraum für Sitzungen und kleinere Veranstaltungen eignen würde.

