St.Gallen soll Wohnsitzwahl von Flüchtlingen einschränken

Integration Eingeschränkte Wohnsitzwahl für Flüchtlinge: St.Galler Regierung im Dilemma zwischen Völkerrecht und kantonalem Gesetz Nach dem Willen einer knappen Kantonsratsmehrheit muss die St.Galler Regierung ein grundsätzlich völkerrechtswidriges Gesetz schaffen, wonach anerkannte Flüchtlinge ihre Sozialhilfe teilweise als Wohnraum erhalten sollen. Damit soll die Verteilung der Flüchtlinge im Kanton besser gesteuert werden, wie es die Motion von SVP und Mitte-EVP verlangt. Marcel Elsener

Bazenheid, das zur Gemeinde Kirchberg gehört, klagt seit Jahren über eine belastende Konzentration von schwer integrierbaren ausländischen Gemeinschaften. Bild: Martin Lendi

Wenn in diesen Tagen von Flüchtlingen und Wohnraum die Rede ist, geht es um die ukrainischen Kriegsflüchtlinge, die bald auch in der Ostschweiz eintreffen. Ein lösbares Problem, wie sich angesichts der Not die Politik von links bis rechts einig ist. Ganz im Gegensatz zur Motion «Zuweisung von Wohnraum an anerkannte Flüchtlinge», die an der jüngsten Session den St.Galler Kantonsrat spaltete und die nun der Kantonsregierung eine scheinbar unlösbare Aufgabe aufbürdet.

Demnach soll das Sozialhilfegesetz so geändert werden, dass Sozialhilfe auch als Sachleistung in Form von Wohnraum gewährt werden kann. Damit könnten die Gemeinden anerkannten Flüchtlingen innerhalb des Kantons einen Wohnort oder eine Unterkunft zuweisen, wie es im Vorstoss heisst. Das Ziel der eingeschränkten Wohnsitzwahl für Flüchtlinge, die von der Sozialhilfe abhängig sind, ist eine besser gesteuerte Verteilung von Flüchtlingen und die Vermeidung einer belastenden Konzentration von schwer integrierbaren ausländischen Gemeinschaften, wie sie Kirchberg mit dem Ortsteil Bazenheid seit Jahren beklagt.

Im Widerspruch zum Völkerrecht und zur Bundesverfassung

Der erste Vorstoss zu diesem Thema war im Februar 2020 vom Kantonsrat knapp abgelehnt worden: Ein Standesbegehren verlangte, dass anerkannte Flüchtlinge mit Sozialhilfe ihren Wohnsitz im Kanton nur mit Zustimmung der neuen Wohngemeinde wechseln können. Nun erreichten SVP und Mitte-EVP mit dem gleichen Anliegen, aber geänderter Stossrichtung eine knappe Mehrheit. Auf der anderen Seite waren FDP, SP, Grüne und Grünliberale der Meinung der Regierung, wonach die Gesetzesänderung rechtlich nicht umsetzbar sei, weil sie im Widerspruch zu den Vorgaben des Völkerrechts und der Bundesverfassung stehe.

Eine Einschränkung der freien Wohnsitznahme für vorläufig aufgenommene und anerkannte Flüchtlinge sei völkerrechtswidrig. Dies aufgrund eines Artikels der Genfer Flüchtlingskonvention, wonach Flüchtlinge innerhalb des Kantons das Recht haben, «ihren Aufenthaltsort zu wählen und sich frei zu bewegen». Andernfalls müsste die Zuweisung von Wohnraum als Sachleistung für alle Sozialhilfebeziehenden erfolgen, also auch für Schweizerinnen und Schweizer, die allerdings das Recht auf Niederlassungsfreiheit gemäss Bundesverfassung haben. «Dies bedeutet, dass die Gemeinden zwar Wohnraum als Sachleistung gewähren könnten, Betroffene jedoch nach wie vor wählen könnten, in welcher Gemeinde sie diesen Wohnraum nutzen», schrieb die Regierung. Fazit: Eine gerechtere Verteilung der Sozialhilfekosten wäre damit nicht möglich.

Der Begriff «völkerrechtswidrig» fiel in der Debatte häufig und wurde auch angezweifelt. Jedoch gibt’s daran nichts zu rütteln, wie Markus Schefer, Professor für Staats- und Verwaltungsrecht an der Universität Basel, auf Anfrage erklärt: «Die Regierung argumentiert präzis und zutreffend. Und es besteht kein Zweifel, dass die Flüchtlingskonvention sämtlichem kantonalen Recht vorgeht und dass sie grundsätzlich auch über dem Bundesrecht steht.» Das Recht anerkannter Flüchtlinge auf Gleichbehandlung sei zu akzeptieren, sagt Schefer. Das gelte letztlich auch für die Niederlassungsfreiheit: «Das Problem lässt sich nicht lösen, wenn man Flüchtlinge und Schweizer schlechter stellt.» Nicht umsonst seien im 19. Jahrhundert zahlreiche Hindernisse für den Kantons- und Wohnsitzwechsel «glücklicherweise abgeschafft» worden, darunter auch Privilegien der Kantone wie die Abzugsrechte, das heisst die Abgaben auf Vermögen einer Person, die in einen anderen Kanton zog.

St.Gallen als erster Kanton in ungemütlicher Abklärungslage

Laura Bucher, St.Galler Regierungsrätin. Bild: Arthur Gamsa

Den Kantonsbehörden bereitet der Auftrag des Kantonsrats denn auch Kopfzerbrechen. Dem zuständigen Departement des Innern obliegt es, einen gordischen Knoten zu lösen. Freilich sagt es die Vorsteherin, SP-Regierungsrätin Laura Bucher, in anderen Worten: «Die Umsetzung der Motion ist komplex und bedarf vertiefter rechtlicher Abklärungen.» Weil sich die Arbeiten noch «in einem frühen Stadium» befänden, könne man noch keine näheren Informationen geben. «Es wird darum gehen, mögliche Lösungsvarianten zur völkerrechtskonformen Umsetzung des Anliegens auszuarbeiten.»

Mike Egger, St.Galler Nationalrat SVP-Nationalrat. Bild: Anthony Anex / KEYSTONE

Über solche «Lösungsvarianten» kann derzeit nur spekuliert werden, aufgrund des Widerspruchs zum Völkerrecht hatten auch die Motionäre von einer «herausfordernden rechtlichen Ausgangslage» gesprochen. Auf den Weg gebracht – oder in die Bredouille – hat sie der Bundesrat: Er lehnte die Motion von SVP-Nationalrat Mike Egger zum gleichen Thema («Förderung der Integration von anerkannten Flüchtlingen in den Gemeinden») mit Verweis auf die Genfer Flüchtlingskonvention und die verlangte Anpassung des Ausländer- und Integrationsgesetzes ab. Allerdings merkte er an, dass die Kantone über die Sozialgesetzgebung die Möglichkeit dieser Wohnortzuweisung hätten – unter dem Vorbehalt, dass anerkannte und vorläufig aufgenommene Flüchtlinge Anspruch auf die gleichen Sozialleistungen wie Schweizer Bürgerinnen und Bürger haben.

Somit findet sich der Kanton St.Gallen in einer ungemütlichen Abklärungsrolle: Weder Regierungsrätin Bucher noch Nationalrat Egger ist ein vergleichbarer Vorstoss in einem anderen Kanton bekannt. «Wir gehen davon aus, dass der Kanton St.Gallen der erste ist, der die Umsetzung dieses Gesetzesauftrags im Detail abklärt. Wir erwarten, dass die Regierung dem Kantonsrat einen Vorschlag dazu unterbreitet, wie sie das gestalten will.» Die SVP werde den Vorstoss aber auch anderen Kantonalparteien schicken, so Egger, «denn diese Problematik gibt es überall und sie muss gelöst werden».

«Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg»

Roman Habrik (FDP), Gemeindepräsident von Kirchberg. Bild: PD

Eggers Meinung ist auch der Kirchberger FDP-Gemeindepräsident Roman Habrik, der, wäre er Kantonsrat, gegen seine Fraktion gestimmt hätte und sich bei den Motionsbefürwortern bedankte. «Es ist in den vergangenen zwei Jahren kein anderer Vorschlag aufgekommen, wie das Problem angegangen werden kann», sagte Habrik gegenüber der Toggenburger Ausgabe unserer Zeitung. Die Flüchtlinge und somit die Integrationsaufgaben müssten «solidarisch und fair» verteilt werden. Es könne nicht sein, dass wenige Gemeinden – wie Kirchberg wegen Bazenheid – «sehr stark betroffen sind». Vom Regierungsrat erwartet Habrik, dass er möglich mache, was zwischen den Kantonen bereits geregelt sei: «Ein Flüchtling kann nicht frei wählen, in welchem Kanton er leben möchte. Wenn eine Regelung zwischen Gemeinden dem Völkerrecht widersprechen würde, müsste man dann nicht auch die Lösung zwischen den Kantonen aufheben?»

Ähnlich argumentierte in der Ratsdebatte der Lichtensteiger Gemeindepräsident und Mitte-EVP-Fraktionssprecher Matthias Müller: «Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg», sagte er mehrfach. Auf diesem Weg dürfte der Kanton «nicht päpstlicher als der Papst sein», wenn es um die Niederlassungsfreiheit gehe. Die sei auf Bundesebene beispielsweise auch für Arbeitslose beschränkt – wer keine Arbeit hat, darf den Kanton nicht wechseln. Die St.Galler Regierung finde gewiss eine Lösung, sagt Müller auf Nachfrage. «Unter Umständen» könne sie bei der Sozialhilfe bedeuten, «alle gleichzustellen».

Der Weg zu einem St.Galler Gesetz ist noch weit, ganz zu schweigen von der möglichen Anwendung: Die könnte im Fall einer ersten Verfügung dereinst bis vor Bundesgericht angefochten werden – auch mit Blick auf andere Kantone. Die Abstimmung im Kantonsrat dürfte wieder auf der Kippe stehen; je nach politischen Mehrheitsverhältnissen könnten auch die bestehenden Instrumente zum solidarischen Ausgleich unter den Gemeinden wie Integrationspauschalen oder Sonderlastenausgleich verstärkt werden – die Gegner der eingeschränkten Wohnsitzfreiheit für Flüchtlinge hatten diese im Rat vergeblich bemüht.

