St.Gallen Insolventes Fitnesscenter deckt Kundinnen mit Mahnungen ein, Inhaber ist abgetaucht: «Ich weiss nicht, wie dieser Mensch noch ruhig schlafen kann!» Hotshape hatte bis vor kurzem vier Filialen in der Schweiz, auch in St.Gallen. Nun sind alle geschlossen. Doch die Kundinnen können ihre Verträge nicht kündigen. Stattdessen werden sie mit Mahnungen und Betreibungen belästigt. Auch Mitarbeitern schuldet das Fitnesscenter viel Geld. Der Inhaber ist derweil untergetaucht. 23.09.2021, 05.00 Uhr

Fünf Kundinnen stehen vor dem ehemaligen Fitnesscenter Hotshape an der Ulmenstrasse 6 in St. Gallen, dessen Betreiber über 40 Frauen um Geld betrogen hat. Darunter Daniela Giezendanner (zweite von links) und Christine van der Velden (rechts). Bild: Reto Martin (22. September 2021)

Als Fitnesszentren vergangenen April wieder öffnen durften, hatten sich auch Christine van der Velden und Daniela Giezendanner darauf gefreut, ihr EMS-Training im Hotshape-Fitness fortzuführen. Doch das Center an der Ulmenstrasse in St.Gallen öffnete nicht. Per E-Mail wurden die beiden Kundinnen informiert, dass der Standort aufgegeben werde. Weiterhin bestehe die Möglichkeit, in den Filialen in Zürich, Schaan oder Eschen zu trainieren. «Doch zwei Stunden Weg für ein 20-minütiges Training hätten für uns keinen Sinn gemacht», sagt van der Velden.

Fitnesscenter geschlossen, Kundinnen können nicht kündigen

Deshalb wollen die beiden ihre mehrjährigen Verträge kündigen. Doch per E-Mail wird ihnen klargemacht, dass eine Kündigung nicht möglich sei. Stattdessen wird abermals darauf verwiesen, dass sie ihr Training in den Filialen in Zürich oder dem Liechtenstein fortführen können. «Wir sollten brav weiterzahlen, obwohl wir keinerlei Leistung erhalten», sagt Giezendanner. Und das, obwohl auf ihren Verträgen, die dem «St.Galler Tagblatt» vorliegen, explizit die Adresse an der Ulmenstrasse in St.Gallen aufgeführt ist — an einer Lokalität, die mittlerweile leergeräumt und zur Vermietung ausgeschrieben ist.

Es geht nicht gerade um wenig Geld: Giezendanner hat im Voraus bezahlt, über 3500 Franken für drei Jahre oder rund 150 Trainings, van der Velden zahlt monatliche Raten à 129 Franken. Sie stellt ihre Zahlungen ein. Beide erhalten fortan Mahnungen und sogar Betreibungen vom Inkassobüro Zahnärztekasse AG in Wädenswil. Das lassen sie nicht auf sich sitzen und kontaktieren abermals das Fitnesscenter und deren Inhaber, den ehemaligen Mister Universe der World Fitness Foundation, Mario Weithaler. Doch von ihm bekommen sie nie eine Antwort.

Dabei müsste die Fitnesskette die Kündigungen akzeptieren, wie Rechtsanwalt Kaspar Hemmeler nach Einsicht der Verträge einschätzt: «Auf dem Vertrag ist der Standort St.Gallen aufgeführt. Deshalb würde ich argumentieren, dass die Parteien davon ausgegangen sind, dass die Leistung des Centers dort erbracht wird. Da die Filiale in St.Gallen geschlossen ist, ist das Center in Verzug mit seiner Leistung. Nach Schweizer Recht kommt hier Art. 107 ff. OR zur Anwendung und man kann vom Vertrag zurücktreten.»

Kundinnen werden zu Verträgen überredet

Van der Velden und Giezendanner schreiben ausserdem auf Facebook über ihre Knebelverträge. So wollen sie andere Kundinnen vor dem Hotshape-Fitness warnen. Prompt melden sich gleich mehrere Kundinnen, die das gleiche Schicksal erleben: Sie können ihren Vertrag nicht künden, sollen aber weiterzahlen, obwohl sie keine Trainings machen. Und auch sie werden eingedeckt mit Mahnungen und Betreibungen. Weithaler reagiert abermals nicht auf Kontaktversuche, seine Mitarbeiter sind ebenfalls kaum zu erreichen. Mittlerweile ist eine Whatsapp-Gruppe mit 39 Mitgliedern entstanden, alle haben Probleme mit dem Hotshape-Fitness.

Immer mehr Dinge kommen in den Gesprächen mit ehemaligen Kundinnen zum Vorschein. So werden Kundinnen regelrecht dazu gedrängt, ihre Verträge zu unterzeichnen. «Nach einem zehnminütigen Probetraining mussten wir vor Ort den Vertrag unterschreiben. Wir wurden regelrecht überrumpelt, nach Hause nehmen durften wir den Vertrag nicht», sagt Kundin Ursula Aftonidis. Sie erinnert sich ausserdem daran, wie eine Kundin, die kein Deutsch gesprochen habe, innert weniger Minuten von der Geschäftsführerin zu einer Unterschrift überredet wurde. Aftonidis:

«Die Kundin verstand gar nicht, was im Vertrag stand. Eine Woche später stand ihr Mann tobend in der Filiale in St.Gallen.»

Weiter sei im Voraus nicht gesagt worden, wie schwierig es sei, einen Termin für ein Training zu finden. Van der Velden: «Wir dachten anfänglich natürlich: ‹Wow, das muss ja richtig gut laufen!›» In Gesprächen mit anderen Kundinnen und Mitarbeitern erfährt sie allerdings, dass das Fitnesscenter an mehreren Tagen ohne offensichtlichen Grund geschlossen ist. «Ein regelmässiges Training war nie möglich. Immer wieder waren Trainerinnen krank oder abwesend, ganz suspekt», fügt Aftonidis an.

Ehemalige Mitarbeiter warten auf ihr Geld

Auch ehemalige Mitarbeiter, denen das Hotshape-Fitness Geld schuldet, melden sich bei Giezendanner und van der Velden. Eine davon ist Renata Alge aus Österreich. Sie verlor im Dezember 2020 ihre Stelle bei Hotshape-Fitness in St.Gallen. «Mir wurde gesagt, dass ich nach dem Lockdown die Möglichkeit hätte, wieder bei Hotshape zu arbeiten», sagt Renata. Als sie aber ihre Stelle verliert, wartet sie lange Zeit vergeblich auf den Dezemberlohn, der ihr noch zusteht. «Als ich mich danach erkundigte, wurde ich abgewimmelt. Seit Januar nimmt gar niemand mehr das Telefon ab», erklärt Alge. Sie ist als alleinerziehende Mutter zweier Kinder auf das Geld angewiesen. Weithaler schuldet ihr 1200 Franken.

«Ich weiss nicht, wie dieser Mensch noch ruhig schlafen kann! Es tut mir auch leid für die anderen, denen er noch mehr Geld schuldet.»

Nach Krebsdiagnose folgt die Kündigung

So beispielsweise Karl-Heinz Furlan. Ihm schuldet Weithaler sogar 15'000 Franken. Als er im Dezember die Diagnose auf Augenkrebs bekommt und in den Krankenstand muss, wird ihm gekündigt. «Ich habe kaum noch etwas gesehen, was meine Arbeit verunmöglichte», sagt Furlan. Bereits vorher musste er seinem Geld andauernd nachrennen, bei Weithaler nachhaken, wann er denn nun seinen Lohn erhalte, oder es wurde nur ein Teil überwiesen. Ausserdem habe Furlan für Ausseneinsätze, die er ab Februar 2020 durchführte, eine Lohnerhöhung versprochen bekommen — mehr Geld bekam er nie.

Als er im Januar nochmals wegen des Geldes nachhakt, blockiert ihn Weithaler auf allen sozialen Kanälen. «Ich bin einfach nur wütend und enttäuscht. Ich kenne Mario seit 20 Jahren, hatte ihn sogar früher einmal zu meinen Kollegen gezählt», sagt Furlan. Er erinnert sich, dass Kollegen ihn im Vorfeld gewarnt hätten, mit Weithaler zu arbeiten. Sie sollten Recht behalten.

Denn nicht nur auf das Nachhaken von Furlan reagiert Weithaler nicht mehr. Seit Januar 2021 versuchen ihn sämtliche Kundinnen und Mitarbeiter zu erreichen — ohne Erfolg. Auch auf mehrere E-Mails und Anrufe des «St.Galler Tagblatts» erfolgt nie eine Antwort. Weithaler scheint abgetaucht, mit dem Geld seiner Kunden und den Löhnen seiner Mitarbeiter getürmt. Mittlerweile sind auch die Filialen in Eschen und Zürich kürzlich «von Amts wegen» geschlossen worden. Schaan und St.Gallen sind bereits seit April geschlossen. Hotshape-Fitness hat keine Filialen mehr. Die Verträge laufen indes weiter. Und die Inkassobüros verschicken weiterhin Mahnungen.